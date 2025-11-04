Plafon fino Devote Hue S, pacote de 2
Luz potente, perfeitamente uniforme. Este plafon LED fino e redondo oferece milhões de tons de luz branca e colorida numa elegante estrutura sintética branca. O seu design semiembutido dá-lhe profundidade e a sua simplicidade torna-o uma opção sofisticada para qualquer divisão.
Destaques de produtos
- Distribuição da luz uniforme
- ⌀ 29,1 cm
- Até 2000 lúmenes
- Sintético branco fosco
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Plástico