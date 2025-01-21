Grande plano frente de Secure Câmara com bateria 2K Secure

Câmara com bateria 2K Secure

Ajude a proteger o que é mais importante com a câmara de segurança com bateria 2K Hue em branco. O vídeo límpido e ultranítido em 2K, alimentado por uma elevada densidade de píxeis, permite que veja todos os detalhes, de dia ou de noite. Concebida para aplicações no interior e exterior e equipada com deteção de movimentos inteligente, mantém a vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, funciona perfeitamente com as suas luzes Hue para acionar alarmes de luz ou acender as luzes quando alguma atividade é detetada, transformando todo o seu sistema de iluminação num aliado de segurança inteligente.

Destaques de produtos

  • Integração perfeita com as luzes Philips Hue
  • Receba alertas quando for detetado movimento
  • Vídeo 2K para ver cada detalhe claramente
  • Para aplicações no interior e exterior
  • Bateria recarregável
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Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

Uma Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes de luz e sonoros, a automatização de presença Mimic e a possibilidade de alargar a sua configuração de segurança doméstica, ou de iluminação inteligente.

Monitorize a sua casa

Monitorize a sua casa

Receba notificações diretamente no seu dispositivo móvel sempre que a câmara Secure detetar movimento. Crie zonas de atividade e de embalagens para receber alertas dependendo do que aciona a deteção de movimento, tal como uma pessoa, um animal, um veículo ou uma embalagem.

Simule que está em casa

Simule que está em casa

Utilize a câmara Secure com a automatização de presença Mimic e com a função de áudio bidirecional para acrescentar uma camada de segurança à sua casa e ficar tranquilo.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A câmara

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros