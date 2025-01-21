*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Câmara com fios 2K Secure
Ajude a proteger o que é mais importante com a câmara de segurança com fios 2K Hue em branco. O vídeo límpido e ultranítido em 2K, alimentado por uma elevada densidade de píxeis, permite que veja todos os detalhes, de dia ou de noite. Concebida para aplicações no interior e exterior e equipada com deteção de movimentos inteligente, mantém a vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, funciona perfeitamente com as suas luzes Hue para acionar alarmes de luz ou acender as luzes quando alguma atividade é detetada, transformando todo o seu sistema de iluminação num aliado de segurança inteligente.
Destaques de produtos
- Integração perfeita com as luzes Philips Hue
- Receba alertas quando for detetado movimento
- Vídeo 2K para ver cada detalhe claramente
- Para aplicações no interior e exterior
- Com fios para alimentação contínua
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
Uma Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes de luz e sonoros, a automatização de presença Mimic e a possibilidade de alargar a sua configuração de segurança doméstica, ou de iluminação inteligente.
Monitorize a sua casa
Receba notificações diretamente no seu dispositivo móvel sempre que a câmara Secure detetar movimento. Crie zonas de atividade e de embalagens para receber alertas dependendo do que aciona a deteção de movimento, tal como uma pessoa, um animal, um veículo ou uma embalagem.
Simule que está em casa
Utilize a câmara Secure com a automatização de presença Mimic e com a função de áudio bidirecional para acrescentar uma camada de segurança à sua casa e ficar tranquilo.
Especificações
Design e acabamento
Cor
White