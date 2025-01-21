Ajude a proteger o que é mais importante com a câmara de segurança com fios 2K Hue em branco. O vídeo límpido e ultranítido em 2K, alimentado por uma elevada densidade de píxeis, permite que veja todos os detalhes, de dia ou de noite. Concebida para aplicações no interior e exterior e equipada com deteção de movimentos inteligente, mantém a vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, funciona perfeitamente com as suas luzes Hue para acionar alarmes de luz ou acender as luzes quando alguma atividade é detetada, transformando todo o seu sistema de iluminação num aliado de segurança inteligente.