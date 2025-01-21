Assistência
Proteja o seu espaço interior com a câmara Secure de mesa 2K Philips Hue em branco. Desfrute da resolução nítida de 2K para filmagens nítidas dia e noite. O seu design compacto combina perfeitamente com a sua casa. A deteção de movimentos inteligente e o áudio bidirecional mantêm-no ligado a qualquer hora e em qualquer lugar. Quando é detetado movimento, as suas luzes Hue passam para o modo de alerta, iluminando a sua casa para maior segurança.

Destaques de produtos

  • Integração perfeita com as luzes Philips Hue
  • Receba alertas quando for detetado movimento
  • Vídeo 2K para ver cada detalhe claramente
  • Suporte de mesa compacto e elegante incluído
Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge

Uma Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes de luz e sonoros, a automatização de presença Mimic e a possibilidade de alargar a sua configuração de segurança doméstica, ou de iluminação inteligente.

Monitorize a sua casa

Receba notificações diretamente no seu dispositivo móvel sempre que a câmara Secure detetar movimento. Crie zonas de atividade e de embalagens para receber alertas dependendo do que aciona a deteção de movimento, tal como uma pessoa, um animal, um veículo ou uma embalagem.

Simule que está em casa

Utilize a câmara Secure com a automatização de presença Mimic e com a função de áudio bidirecional para acrescentar uma camada de segurança à sua casa e ficar tranquilo.

