Proteja o seu espaço interior com a câmara Secure de mesa 2K Philips Hue em branco. Desfrute da resolução nítida de 2K para filmagens nítidas dia e noite. O seu design compacto combina perfeitamente com a sua casa. A deteção de movimentos inteligente e o áudio bidirecional mantêm-no ligado a qualquer hora e em qualquer lugar. Quando é detetado movimento, as suas luzes Hue passam para o modo de alerta, iluminando a sua casa para maior segurança.