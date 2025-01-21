*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Hue Smart button
Prático e elegante, este Hue Smart button de maiores dimensões permite-lhe ativar cenários com base na hora do dia ou percorrer uma seleção. Prima sem soltar para regular a intensidade das luzes ou configure-o para iniciar uma automatização.
Destaques de produtos
- Controla qualquer luz Hue
- Acionar uma automatização
- Alimentação a bateria
- ⌀45 mm
Controle as suas luzes ou até acione uma automatização, tudo ao premir o Hue Smart button.
Programe o seu Hue Smart button para definir cenários com base na hora do dia ou para percorrer uma seleção personalizada.
Prima o Hue Smart button para iniciar um temporizador ou acionar uma automatização, como Simular presença ou Ir dormir.
Monte o Hue Smart button na parede para facilitar o acesso, utilize-o como um telecomando ou coloque-o em qualquer superfície magnética.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético