Grande plano frente de Smart button Hue Smart button

Hue Smart button

Prático e elegante, este Hue Smart button de maiores dimensões permite-lhe ativar cenários com base na hora do dia ou percorrer uma seleção. Prima sem soltar para regular a intensidade das luzes ou configure-o para iniciar uma automatização.

Destaques de produtos

  • Controla qualquer luz Hue
  • Acionar uma automatização
  • Alimentação a bateria
  • ⌀45 mm
Controle as suas luzes ou até acione uma automatização, tudo ao premir o Hue Smart button.

Programe o seu Hue Smart button para definir cenários com base na hora do dia ou para percorrer uma seleção personalizada.

Prima o Hue Smart button para iniciar um temporizador ou acionar uma automatização, como Simular presença ou Ir dormir.

Monte o Hue Smart button na parede para facilitar o acesso, utilize-o como um telecomando ou coloque-o em qualquer superfície magnética.

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho