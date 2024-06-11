Mais variedade de designs de iluminação para a decoração da sua casa. Se vir o logótipo Friends of Hue, é porque funciona com Hue.
Produtos de parceiros disponíveis apenas em mercados selecionados.
Controlo inteligente com a Hue Bridge
Para utilização no interior e exterior
Fonte de luz incluída
Lâmpadas e equipamentos Hue
A barra de luz Philips Hue Play
Desfrute de uma experiência de iluminação inteligente, colorida e completa com a barra de luz Play, o complemento perfeito para os seus conteúdos multimédia.
Doce lar com Hue
Iluminação Friends of Hue
Iluminação inteligente com design de qualidade superior
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