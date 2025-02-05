Assistência
Aplicação de Natal Philips Hue

Cânticos de Natal a cores

Torne o Natal mágico com luz inteligente! Com o Philips Hue + Spotify, as suas músicas festivas favoritas ganham vida nas luzes à sua volta. Quer esteja a enfeitar a árvore ou a desfrutar do jantar de Natal com os seus cânticos festivos favoritos como pano de fundo, pode dar um novo toque às suas antigas tradições.

Explore o Philips Hue + Spotify

As novas decorações de Natal

Transformar a sua casa num paraíso de inverno nunca foi tão simples. Eis algumas das principais opções para o ajudar a criar o ambiente que deseja para um Natal acolhedor — tudo configurável numa questão de segundos.

Torne a sua árvore de Natal mais inteligente

Quer controlar as luzes de Natal sem ter de andar de gatas à volta da árvore? Utilize este prático Smart plug inteligente, que lhe permite ligar e desligar as luzes com a Philips Hue app.

Realce a sua decoração

Sofisticado e elegante, o candeeiro de mesa Iris pode realçar as suas decorações de Natal favoritas. Crie um ângulo em direção à parede e observe a luz a percorrer o espaço com cor.

Ofereça luz (inteligente)

O Natal é a época ideal para espalhar alegria, assim partilhe o seu amor pela luz inteligente com os seus amigos e familiares. Os kits iniciais Philips Hue têm tudo o que é preciso para a configuração inicial e são um presente do qual podem desfrutar todo o ano.

Iluminação de Natal com Hue

Já usou o Philips Hue para as suas decorações de Natal? Partilhe uma foto connosco: poderá aparecer nas nossas redes sociais! 

Você + Hue

Partilhe o seu Natal

Como funciona a Hue app

Parceiros de voz

Todos os produtos Hue

