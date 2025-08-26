Todos os produtos Hue seguem a mesma configuração fácil do código QR, pelo que pode digitalizar e configurar todos os seus dispositivos Hue ao mesmo tempo.
How to set up a Hue Bridge Pro
Leia isto primeiro!
1. Não ligue ainda a Bridge.
Terá de digitalizar o seu código QR, por isso mantenha-o ao seu alcance.
2. Tem mais do que um dispositivo Hue para adicionar?
Mantenha-os todos juntos! Irá efetuar a leitura dos códigos QR de todos os dispositivos durante o mesmo passo.
3. Tem a aplicação Hue?
Descarregue-o na loja de aplicações do seu telemóvel.
Instruções de configuração do Bridge Pro
1. Abra a aplicação Hue.
Se a tiver aberto pela primeira vez, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar uma Bridge. Toque em Sim.
Se tocou em Saltar, não se preocupe! Abra as Definições, toque em Dispositivos e, em seguida, toque no ícone de adição (+) azul.
2. Digitalizar o código QR.
Assim que tiver sido lido com êxito, toque em Seguinte.
Observação: se o seu produto não tiver um código QR, toque em Preciso de ajuda, selecione Sem código QR e escolha Bridge Pro.
3. Selecione como você deseja conectar seu Hue Bridge Pro, via Wi-Fi (neste caso, não use o cabo Ethernet fornecido) ou usando o cabo Ethernet.
Ligue seu Hue Bridge Pro com o cabo de alimentação USB-C fornecido. Agora o aplicativo explicará as etapas finais.
Precisa de ajuda?
Consulte as nossas Perguntas frequentes ou contacte a Assistência.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.