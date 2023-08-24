A Philips Hue tem uma grande variedade de produtos de segurança doméstica. Obtenha as instruções de configuração certas selecionando um produto abaixo.
Guia de configuração
Como configurar produtos de segurança doméstica inteligentes
Escolha o seu produto
Descubra a Hue
Como funciona a Hue app
Conheça as diferenças entre a utilização da Philips Hue app com Bluetooth ou uma Hue Bridge.
O que a Hue pode fazer
Explore todos os benefícios da iluminação inteligente, incluindo a criação da atmosfera perfeita e a iluminação surround.
Começar com a Hue
Leia sugestões sobre como especificar a configuração de iluminação inteligente.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.