Os meus dispositivos Hue podem usar o MotionAware™?

A grande maioria dos produtos Hue é compatível com a tecnologia Hue MotionAware™. No entanto, determinados dispositivos podem não suportar a tecnologia MotionAware™ porque são modelos mais antigos que não têm capacidade de memória para as novas funcionalidades ou porque a natureza das suas funções pode impedi-los de trabalhar eficientemente com esta funcionalidade (por exemplo, um esgotamento mais rápido da bateria em determinados acessórios alimentados a bateria). A lista abaixo mostra os dispositivos e seus IDs de modelo que não são compatíveis com Hue MotionAware™. Pode verificar se os seus dispositivos têm estes ID de modelo utilizando a aplicação Hue para aceder a Definições > Atualização de software. 

Tipo de produto ID do modelo
Candeeiro de mesa Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Hue Color Lamp LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Interruptor do regulador de iluminação RWL020, RWL021, RWL022
Botão Inteligente ROM001, RDM003, RDM005
Módulo de interruptores de parede RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Interruptores Friends of Hue FOHSWITCH
Sensor de movimento interno SML001, SML003
Sensor de movimento externo SML002, SML004
Sensor de contacto SOC001
Câmara/campainha CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Dispositivos de terceiros (não Hue nem Friends of Hue) (Múltiplos possíveis)

