A grande maioria dos produtos Hue é compatível com a tecnologia Hue MotionAware™. No entanto, determinados dispositivos podem não suportar a tecnologia MotionAware™ porque são modelos mais antigos que não têm capacidade de memória para as novas funcionalidades ou porque a natureza das suas funções pode impedi-los de trabalhar eficientemente com esta funcionalidade (por exemplo, um esgotamento mais rápido da bateria em determinados acessórios alimentados a bateria). A lista abaixo mostra os dispositivos e seus IDs de modelo que não são compatíveis com Hue MotionAware™. Pode verificar se os seus dispositivos têm estes ID de modelo utilizando a aplicação Hue para aceder a Definições > Atualização de software.