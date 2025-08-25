A grande maioria dos produtos Hue é compatível com a tecnologia Hue MotionAware™. No entanto, determinados dispositivos podem não suportar a tecnologia MotionAware™ porque são modelos mais antigos que não têm capacidade de memória para as novas funcionalidades ou porque a natureza das suas funções pode impedi-los de trabalhar eficientemente com esta funcionalidade (por exemplo, um esgotamento mais rápido da bateria em determinados acessórios alimentados a bateria). A lista abaixo mostra os dispositivos e seus IDs de modelo que não são compatíveis com Hue MotionAware™. Pode verificar se os seus dispositivos têm estes ID de modelo utilizando a aplicação Hue para aceder a Definições > Atualização de software.
Os meus dispositivos Hue podem usar o MotionAware™?
|Tipo de produto
|ID do modelo
|Candeeiro de mesa Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Hue Color Lamp
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Interruptor do regulador de iluminação
|RWL020, RWL021, RWL022
|Botão Inteligente
|ROM001, RDM003, RDM005
|Módulo de interruptores de parede
|RDM001, RDM004
|Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Interruptores Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Sensor de movimento interno
|SML001, SML003
|Sensor de movimento externo
|SML002, SML004
|Sensor de contacto
|SOC001
|Câmara/campainha
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Dispositivos de terceiros (não Hue nem Friends of Hue)
|(Múltiplos possíveis)
