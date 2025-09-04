1. Aplicabilidade:

a. Estes Termos Adicionais Hue Secure ("Termos Hue Secure") aplicam-se à utilização dos Produtos Philips Hue Secure, dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure, conforme descrito abaixo.

b. Para utilizar os Produtos Philips Hue Secure, os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure, o Adquirente tem de aceitar os Termos de Utilização Hue que incorporam estes Termos Hue Secure ("Acordo Hue Secure"), o contrato legal celebrado entre a Signify e o Adquirente que regula a utilização dos Produtos Philips Hue Secure, dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure. Em caso de discrepância entre os Termos Hue Secure e os Termos de Utilização Hue, prevalecerão os presentes Termos Hue Secure. O Acordo Hue Secure contém as condições e os requisitos aplicáveis ao Adquirente e aos seus Utilizadores Autorizados e o Adquirente é responsável pelo cumprimento da parte destes.

2. Produtos Hue Secure e Serviços Hue Secure:

a. Os Produtos Philips Hue Secure, os Produtos Hue Secure e os Serviços Philips Hue Secure consistem:

• nos dispositivos de hardware da marca Philips Hue Secure e da marca Hue Secure e os produtos Philips Hue e produtos Hue identificados por nós na embalagem ou nos materiais de marketing para utilização com os Serviços Hue Secure ("Produtos Hue Secure"); e

• as funcionalidades incluídas no Acesso Gratuito (conforme referido na secção 5 abaixo), a subscrição Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium (dependendo do plano selecionado pelo Adquirente) contém funções que incluem, sem limitação, uma cronologia dos eventos relevantes de segurança dentro ou fora da sua casa, a capacidade de armar/desarmar a sua casa, notificações push móveis de eventos relevantes de segurança se estiverem configuradas, visualização de vídeos em direto das câmaras Philips Hue Secure ou Hue Secure, capacidade de reproduzir clipes de gravação de eventos detetados. Além disso, como Proprietário (ou Utilizador Autorizado) o Adquirente pode personalizar o que constitui um evento de segurança relevante para, por exemplo, excluir determinadas áreas da vista de uma câmara Philips Hue Secure ou Hue Secure. Algumas funcionalidades (incluindo o armazenamento alargado de videoclipes) estão apenas disponíveis com um plano de serviço Hue Secure Basic ou paid Hue Secure Premium pago adicional. Todas estas funcionalidades estão disponíveis na Hue app. As funcionalidades aplicáveis ao Adquirente de acordo com a seleção de Acesso Gratuito, Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium são referidas coletivamente como "Serviços Hue Secure". Os Serviços Hue Secure estão disponíveis apenas nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha, Áustria, Suíça, França, Itália, Grécia, Espanha, Portugal, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Bulgária, Croácia, Chéquia, Estónia, Hungria, Lituânia, Letónia, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslovénia e Eslováquia.

b. O Adquirente tem permissão para utilizar os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure sob as condições e requisitos estabelecidos no Acordo Hue Secure.

3. Condições de Utilização:

a. Produtos Necessários: os Serviços Hue Secure requerem Produtos Hue Secure compatíveis que têm de ser adquiridos em separado pelo Adquirente e emparelhados com a Hue app e a sua conta de utilizador Hue. O Adquirente compreende e concorda que os Serviços Hue Secure funcionarão apenas com os Produtos Hue Secure e não se destinam a ser utilizados com nenhum outro produto. Se o Adquirente deixar de ter o direito de utilizar os Produtos Hue Secure (por exemplo, devido a uma venda), é obrigado a desemparelhar esses Produtos Hue Secure de imediato.

b. Instalação e Funcionamento:

• É responsabilidade do Adquirente:

o obter, configurar e manter os requisitos técnicos e outros requisitos em estrita conformidade com as instruções e especificações disponibilizadas pela Signify ao Adquirente;

o instalar, testar e utilizar os seus Produtos Hue Secure e Serviços Hue Secure exclusivamente de acordo com todos os avisos, precauções e instruções aplicáveis disponibilizados pela Signify ao Adquirente, bem como leis, regulamentos, códigos e normas federais, estatais e locais aplicáveis; e

o substituir ou recarregar as baterias dos seus Produtos Hue Secure quando necessário.

• Requisitos de Sistema e Dispositivo: os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure exigem uma conta de utilizador Hue, uma rede Wi-Fi funcional em sua casa, ligada a um acesso fiável à Internet com largura de banda suficiente e um dispositivo móvel com a Hue app. Poderão também ser necessários outros dispositivos (conforme indicado por nós) para utilização com alguns ou todos os Produtos Hue Secure e Serviços Hue Secure, tais como uma Philips Hue Bridge. É da responsabilidade do Adquirente assegurar que dispõe de todos os elementos necessários do sistema e do dispositivo e que estes são compatíveis e estão configurados corretamente. A Signify pode ativar o Bluetooth no seu dispositivo móvel, sem notificação prévia, mas sujeito às definições do seu dispositivo, para facilitar o funcionamento correto dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure e ativar determinadas funcionalidades

• Não monitorizamos os seus Produtos Hue Secure e não respondemos a nenhuma informação e eventos recebidos enquanto estiver a utilizar os Serviços Hue Secure. Cabe exclusivamente ao Adquirente (ou seu Utilizador Autorizado) tomar tais ações, incluindo transmitir mensagens de eventos aos seus contactos designados. Além disso, é da responsabilidade do Adquirente determinar a resposta adequada a todas as informações e eventos que receba ao utilizar os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure, e aceita ser totalmente responsável pela sua resposta e pela dos seus contactos designados. Se a sua resposta às informações e aos eventos durante a utilização do Serviço Hue Secure incorrer em custos, o Adquirente aceita a total responsabilidade por esses custos. Se o Adquirente receber notificações de quaisquer problemas de vida/segurança, risco de propriedade, incêndios, inundações, roubos, problemas médicos ou outros eventos de emergência durante a utilização dos Serviços Hue Secure, deve entrar em contacto imediato com a polícia, os bombeiros ou o serviço de resposta a emergências adequado, dado que a Signify não fornece nenhum serviço de monitorização ou resposta a emergências.

• Se os Produtos Hue Secure do Adquirente não estiverem instalados corretamente ou se algum dos seus sensores estiver fora do alcance de deteção ou for impedido ou obstruído por paredes, móveis, propriedades pessoais ou outros objetos, poderá receber falsos alarmes ou falhas de deteção.

• O Adquirente garante e declara que a instalação e o funcionamento dos Produtos Hue Secure foram levados a cabo de forma profissional e não infringem nenhum direito de terceiros, incluindo os direitos de privacidade de terceiros. Caso a instalação e o funcionamento dos Produtos Hue Secure infrinjam os direitos de terceiros, é responsabilidade do Adquirente, quando aplicável, informar e obter todo e qualquer consentimento de terceiros que possa ser necessário para a instalação e o funcionamento desejados dos Produtos Hue Secure e a utilização dos Serviços Hue Secure.

• No limite máximo do permitido pela lei, renunciamos expressamente a toda e qualquer responsabilidade relacionada com a instalação e o funcionamento e/ou a utilização dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure, incluindo qualquer utilização dos Produtos Hue Secure contrária às leis, regulamentos, códigos ou normas federais, estatais e locais aplicáveis.

• Os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure podem sofrer interrupções temporárias devido a motivos de segurança, falhas de sistema (incluindo falha da ligação Wi-Fi do Adquirente e largura de banda insuficiente), dificuldades técnicas, manutenção, teste, reparação, Atualizações ou outras circunstâncias. Embora nos esforcemos para garantir que a utilização dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure tenha o mínimo de interrupções possível dentro do âmbito das suas competências técnicas e operacionais, não fornecemos o direito nem a garantia da sua utilização ininterrupta.

• Qualquer funcionalidade de deteção de som só é capaz de detetar o som designado (por exemplo, um alarme de fumo T3) e é uma medida secundária que não é capaz de detetar a presença de perigos (por exemplo, fumo) e, portanto, não deve substituir o dispositivo principal (por exemplo, o seu detetor de fumo principal aciona um alarme com base na presença de fumo que pode então ser ouvido através da deteção de som. A funcionalidade de deteção de som não pode assegurar que o fogo é detetado de forma fiável). É da responsabilidade do Adquirente utilizar o seu dispositivo principal para detetar o perigo e não somos responsáveis por quaisquer danos resultantes ou associados à presença de perigos. A utilização de qualquer funcionalidade de deteção de som está sujeita a requisitos específicos (incluindo, por exemplo, a distância até ao dispositivo principal).

c. Exclusivamente para Utilização Residencial: os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure destinam-se exclusivamente a utilização residencial individual e privada por parte do Adquirente. Os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure não se destinam a, e a Signify não é responsável por, qualquer utilização comercial ou não residencial dos mesmos.

d. Sem Monitorização de Terceiros: os Serviços Hue Secure não fornecem nenhuma monitorização de terceiros nem respostas de emergência; e como tal:

• a Signify não tem acesso a alertas ou filmagens em tempo real;

• a Signify não monitoriza nenhumas notificações e não notificará nem enviará terceiros ou autoridades de emergência para a casa do Adquirente em caso de uma notificação ou emergência; e

• a Signify não é responsável por quaisquer atrasos na aplicação da lei ou no tempo de resposta de terceiros.

Todas as notificações de resposta a emergências, incluindo os eventos de perigo de vida, segurança e emergência, devem ser direcionados pelo Adquirente aos serviços de resposta adequados. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA ENVIAREMOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA PARA CASA DO ADQUIRENTE EM CASO DE EMERGÊNCIA OU DE OUTRO TIPO.

e. Sem Eliminação de Eventos:

• Os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure não se destinam a, e a Signify não declara nem garante, que reduzem ou eliminam ocorrências de eventos indesejados, como intrusos, roubos e/ou furtos, e o Adquirente compreende e concorda:

o em não depender dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure para evitar ou minimizar a ocorrência de eventos, como roubos e furtos, ou as suas consequências; e

o que os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure não podem evitar ou minimizar tais ocorrências de eventos ou as suas consequências.

A Signify não oferece nenhuma garantia expressa ou implícita ou declaração de que a utilização dos Produtos Hue Secure ou Serviços Hue Secure evitará ou minimizará tais ocorrências de eventos, ou suas consequências, e/ou afetará ou aumentará qualquer nível de segurança.

• O Adquirente reconhece que os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure não substituem um sistema de notificação de emergências monitorizado por terceiros. Os nossos sistemas são desenvolvidos para entregar notificações de forma fiável e atempada, no entanto, não podemos garantir e não garantimos que receberá todas as notificações de forma atempada.

• O Adquirente deve proteger-se contra qualquer risco de perda com uma cobertura de seguro adequada e é responsável por obter toda a cobertura de seguro que considere ser necessária ou requerida de acordo com os requisitos aplicáveis.

f. A responsabilidade do Adquirente de cumprir a lei:

• As leis que protegem a privacidade e outras leis, regulamentos, códigos ou normas federais, estatais ou locais aplicáveis na sua jurisdição poderão impor determinadas responsabilidades ao Adquirente e à respetiva utilização dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure e o Adquirente compreende e concorda que é o único responsável pelo cumprimento de tais leis, regulamentos, códigos ou normas federais, estatais ou locais aplicáveis ao utilizar os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure. Isto inclui:

o o cumprimento relativo à gravação ou partilha de conteúdo de vídeo ou áudio, incluindo conteúdo que inclua terceiros, espaços públicos ou contenha informações relacionadas com a identidade de um ou vários indivíduos;

o o cumprimento do regulamento que exige a notificação ou a obtenção do consentimento de terceiros da parte do Adquirente em relação à utilização dos Produtos Hue Secure ou dos Serviços Hue Secure (por exemplo, leis ou regulamentos que exigem que o Adquirente apresente sinalização adequada que advirta as outras pessoas de que está a decorrer uma gravação de audiovisual). Tenha em atenção que quaisquer autocolantes ou materiais semelhantes que possam ser interpretados como sinalização, fornecidos com quaisquer Produtos Hue Secure, não são fornecidos pela Signify para efeitos de conformidade e o Adquirente é o único responsável por garantir o cumprimento da legislação aplicável;

o assegurar que os Produtos Hue Secure com capacidades de gravação de áudio e vídeo não estão direcionados para zonas públicas; e/ou situados perto de uma área onde os indivíduos possam ter uma expectativa razoável de privacidade (como uma casa de banho ou um quarto);

o o cumprimento relativo a todos os requisitos de que a instalação de qualquer Produto Hue Secure que realize gravações visuais e/ou de áudio seja instalado num ângulo que não realize nenhuma gravação para além dos limites da propriedade do Adquirente (incluindo passeios ou estradas públicas)

o o cumprimento de todas as leis aplicáveis de privacidade biométrica e, pelo presente, o Adquirente garante que todos os dados carregados ao abrigo dos Serviços Hue Secure para efeitos de qualquer funcionalidade de reconhecimento facial foram obtidos em conformidade com essas leis;

o o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis em matéria de transparência ou notificação das autoridades;

o o cumprimento dos períodos de retenção de dados pessoais aplicáveis, incluindo a seleção do plano de subscrição adequado em conformidade com os mesmos; e

o de forma mais geral, o cumprimento da legislação aplicável de privacidade e proteção de dados.

• Não somos responsáveis pela sua utilização dos Serviços Hue Secure ou de qualquer Produto Hue Secure de um modo que infrinja a lei ou viole os direitos dos indivíduos.

• Os Produtos Hue Secure e Serviços Hue Secure destinam-se exclusivamente a utilização residencial individual e privada por parte do Adquirente. As leis de proteção de dados e privacidade do local de residência podem impor determinadas responsabilidades ao Adquirente e à respetiva utilização dos Produtos Hue Secure e Serviços Hue Secure. Para determinados dados de vídeo, áudio e reconhecimento facial que recolha utilizando os Produtos Hue Secure e Serviços Hue Secure (por exemplo, sinais e dados de vídeo e áudio) como Proprietário ou Utilizador Autorizado, o Adquirente é o responsável pelo tratamento de determinados dados que estes Produtos Hue Secure e Serviços Hue Secure recolhem e a Signify é o subcontratante desses dados, ao abrigo das leis aplicáveis.

• Relativamente às atividades que realize como Proprietário ou Utilizador Autorizado que se podem qualificar como atividade doméstica de acordo com a legislação aplicável em relação à gravação ou transmissão em streaming de vídeo e gravação ou transmissão em streaming de áudio através dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure, somos o subcontratante dos seus dados conforme definido no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da UE aplicável (Regulamento (UE) 2016/679).

• Na medida em que atuemos como subcontratantes dos dados pessoais que recolheu na sua utilização dos Produtos Hue Secure e dos Serviços Hue Secure, aplica-se o Acordo de Tratamento de Dados ("ATD") Hue Secure. Ao aceitar os Termos de Utilização Hue, também aceita o ATD. O Adquirente pode aceder ao ATD aqui: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Se algo correr mal:

• Efetuaremos todos os esforços para assegurar que a utilização dos Serviços Hue Secure é tão contínua quanto possível no âmbito das suas capacidades técnicas e operacionais, mas não podemos prometer uma utilização sem interrupções. Salvo na medida do que for exigido pela lei aplicável, os Serviços Hue Secure são fornecidos "TAL COMO ESTÃO" e "CONFORME A DISPONIBILIDADE" e, no limite máximo permitido pela lei aplicável, REJEITAMOS QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO INFRAÇÃO, E QUAISQUER GARANTIAS DECORRENTES DO CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU DA UTILIZAÇÃO COMERCIAL. Não garantimos que os Produtos Hue Secure e os Serviços Hue Secure irão satisfazer os seus requisitos ou que serão disponibilizados de forma contínua, segura e sem erros. Não garantimos a qualidade de qualquer informação ou conteúdo fornecido através dos Serviços Hue Secure. Não garantimos e rejeitamos pelo presente documento qualquer garantia implícita de que o funcionamento dos Serviços Hue Secure será isento de erros ou sem interrupções. Não se garante que o acesso ou a utilização dos Serviços Hue Secure não será interrompido nem prejudicado por operações de manutenção, desenvolvimentos adicionais ou por outras disrupções.

• Se o Adquirente for um consumidor residente no Espaço Económico Europeu (EEE), a legislação relativa ao consumidor do EEE fornece-lhe uma garantia legal que cobre os requisitos de conformidade dos Serviços Hue Secure. Ao abrigo desta garantia, iremos sanar qualquer falta de conformidade que o Adquirente detete durante a utilização dos Serviços Hue Secure.

• Se o Adquirente tiver quaisquer problemas com a funcionalidade dos Serviços Hue Secure, contacte-nos através dos nossos canais de assistência ao consumidor (aceda a esta ligação para ver as nossas informações de contacto para a sua localização: https://www.philips-hue.com/support#contact) e preste a cooperação necessária na medida em que essa solicitação seja razoável. Iremos efetuar todos os esforços razoáveis para reparar o defeito conforme comunicado pelo Adquirente de acordo com o nosso processo padrão que implica (i) a recolha do incidente comunicado por fontes diferentes; (ii) a realização de uma avaliação de impacto utilizando ferramentas de avaliação para priorizar o incidente; e (iii) a definição e implementação de uma solução adequada para a priorização específica atribuída, a qual pode ser uma solução intermédia (por exemplo, uma correção ou solução alternativa) ou uma Atualização futura (de curto ou longo prazo) ("Processo de Suporte").

• Se não formos capazes de resolver o defeito de acordo com o nosso Processo de Suporte, o Adquirente terá direito aos seguintes ressarcimentos para o seu plano Hue Secure Basic e Hue Secure Premium pago (se e conforme aplicável): (i) uma redução proporcional da taxa de subscrição aplicável; ou (ii) a rescisão do seu plano de subscrição e reembolso do montante pro rata já pago pelo período em que tiver uma falta de funcionalidade e quaisquer montantes (se aplicável) já pagos por qualquer período futuro. A nossa incapacidade de sanar o defeito incluirá (i) se a remoção do defeito for impossível, (ii) o defeito não for sanado por estar associado a custos desproporcionais, (iii) surgir uma falta de conformidade apesar da nossa tentativa de sanar o defeito, (iv) o defeito for tão grave que justifique a redução imediata do preço ou a rescisão, (v) recusemos qualquer desempenho suplementar ou (vi) for óbvio (incluindo uma declaração nossa) que (dentro de um prazo razoável ou sem inconvenientes de maior para o Adquirente) não conseguimos reparar o defeito.

4. Conteúdo de Utilizador:

a. Os Serviços Hue Secure incluem a possibilidade de capturar e/ou gravar eventos de áudio, vídeo, abertura/fecho e movimento com carimbo de data/hora e imagens (texto como subconjunto) por determinados Produtos Hue Secure ("Conteúdo de Utilizador"). Não temos acesso ao áudio, ao vídeo e às imagens (texto como subconjunto). Temos conhecimento dos metadados que indicam que ocorreu um evento numa altura específica e a classificação do evento.

b. O Adquirente é o único responsável por todo o seu Conteúdo de Utilizador e não teremos nenhuma responsabilidade perante si nem perante qualquer outra pessoa que utilize a sua conta de utilizador em relação a qualquer Conteúdo de Utilizador. O Adquirente deve assegurar que os Produtos Hue Secure apenas gravam Conteúdo de Utilizador ao qual está autorizado. Não deve transferir qualquer Conteúdo de Utilizador que, pelo seu conteúdo, forma, design ou de qualquer outra forma, viole a lei ou a moral aplicáveis ou infrinja os direitos de terceiros. Uma violação de qualquer um dos itens anteriores é motivo de rescisão do seu direito de utilização ou acesso aos Serviços Hue Secure.

c. Não podemos ver o Conteúdo de Utilizador, exceto (i) os metadados que indicam que ocorreu um evento numa altura específica e a classificação do evento; e (ii) se o Conteúdo de Utilizador foi transferido por si (apenas como Administrador) e partilhado connosco a seu critério (por exemplo, relacionado com a qualidade e a assistência ao consumidor). Podemos, no entanto, divulgar o seu Conteúdo de Utilizador a uma autoridade policial ou governamental, se a tal formos legalmente obrigados. Nesse caso, deverá cooperar totalmente connosco para cumprir tais requisitos legais. Consulte a nossa secção "Hue Secure – Pedidos de Divulgação" https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Consumidores que residem no Canadá: se residir no Canadá, para lhe fornecermos o Serviço Hue Secure, consente o tratamento do Conteúdo de Utilizador que seja necessário para o fornecimento dos Serviços Hue Secure. Além disso, consente que anonimizemos os seus dados pessoais (um processo em que deixa de ser possível associar os dados a um titular de dados individual (seja isoladamente ou quando combinados com outros dados)) para utilizá-los com fins comerciais internos.

5. Acesso a Funcionalidades; Taxas; Pagamento:

a. Ao ativar o(s) seu(s) Produto(s) Hue Secure através da Hue app, terá direito a uma avaliação de trinta (30) dias ("Avaliação"). Após o fim da Avaliação, tem a opção (através da Hue app) de:

i. utilizar determinadas funcionalidades disponíveis sem taxas adicionais ("Acesso Gratuito"); ou

ii. subscrever um plano de subscrição mediante uma taxa adicional. As subscrições estão disponíveis em dois planos diferentes, nomeadamente Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium. Poderá optar por obter uma subscrição Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium como plano mensal ou anual, que continuará até ao cancelamento da sua subscrição. A MENOS QUE NOS NOTIFIQUE ANTES DO FINAL DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO VIGENTE NA ALTURA DE QUE NÃO PRETENDE CONTINUAR COM A SUA SUBSCRIÇÃO, O ADQUIRENTE COMPREENDE QUE O SEU PLANO DE SUBSCRIÇÃO SERÁ AUTOMATICAMENTE RENOVADO E O ADQUIRENTE AUTORIZA-NOS A COBRAR AS TAXAS DA SUBSCRIÇÃO APLICÁVEIS NA ALTURA PARA CADA TERMO SUCESSIVO, UTILIZANDO O MÉTODO DE PAGAMENTO FORNECIDO POR SI ATRAVÉS DA APP STORE RELEVANTE.

b. É fornecida uma descrição completa das Funcionalidades de Acesso Gratuito, Hue Secure Basic e Hue Secure Premium, bem como das taxas aplicáveis, das condições de pagamento e dos períodos de notificação no nosso site em https://www.philips-hue.com/securityplans. As taxas da subscrição Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium são cobradas antecipadamente, no primeiro dia do período de subscrição, seja mensal ou anual, e são pagas pelo Adquirente através a App Store relevante (Apple ou Google) que utiliza ("a sua App Store") (e, portanto, rege-se pelos métodos de pagamento que optou utilizar na sua App Store e pelas condições correspondentes).

c. Quando o Adquirente solicita uma subscrição Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium, é criada uma subscrição válida, vinculativa e executável entre o Adquirente e a Signify e a obrigação relacionada de pagar as taxas correspondentes de acordo com o plano de subscrição aplicável. Se for um consumidor residente no EEE, dá-nos o consentimento expresso para fornecermos os serviços ao abrigo da subscrição relevante imediatamente após a sua compra, perdendo o direito de resolução.

d. Caso não recebamos o seu pagamento através da sua App Store, reservamo-nos o direito de cancelar a sua subscrição e só terá direito a utilizar o Acesso Gratuito.

e. As taxas no momento em que efetuar uma subscrição Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium aplicam-se ao período relevante para o qual efetuou o pagamento (por exemplo, se for anual, é aplicável a esse período anual específico e, se for mensal, é aplicável a esse mês específico). Todas as taxas incluem o imposto sobre o valor acrescentado, se aplicável na sua jurisdição.

f. Podemos atualizar o Acesso Gratuito, Hue Secure Basic e/ou Hue Secure Premium introduzindo novas funcionalidades, alterar ou descontinuar (de forma temporária ou permanente) qualquer funcionalidade ou componente dos mesmos ou impor limites a determinadas funcionalidades e/ou alterar as taxas aplicáveis, as condições de pagamento, os períodos de notificação ou outros termos. A qualquer uma dessas atualizações e alterações referimo-nos como "Atualização do Plano". Notificaremos o Adquirente sobre uma Atualização do Plano (por e-mail ou na Hue app) e durante o período de subscrição em que já tenhamos recebido o seu pagamento por esse plano de subscrição, qualquer Atualização do Plano será disponibilizada ao Adquirente pelo remanescente do período pelo qual pagou. Por exemplo, se tiver uma subscrição anual e nós disponibilizarmos funcionalidades adicionais nesse período anual relevante pelo qual já pagou, essas funcionalidades serão disponibilizadas para utilização pela taxa já paga por esse período (portanto, não cobraremos o Adquirente adicionalmente por tais funcionalidades adicionais). Se o Adquirente não pretender continuar com seu plano Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium devido a uma Atualização do Plano, pode rescindir essa subscrição de acordo com o período de notificação aplicável. O Adquirente tem direito a rescindir o seu plano Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium se a Atualização do Plano afetar negativamente o seu acesso ou a sua utilização do respetivo plano, a menos que tal impacto negativo seja apenas menor. Nesse caso, terá o direito de cessar do seu plano Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium sem custo algum no prazo de 30 (trinta) dias a contar (i) da receção das informações relativas à Atualização do Plano ou (ii) da altura da entrada em vigor da Atualização do Plano, o que ocorrer por último.

6. Indemnização: O ACORDO HUE SECURE DESTINA-SE APENAS A SEU BENEFÍCIO. COMO TAL, NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O ADQUIRENTE CONCORDA EM INDEMNIZAR, DEFENDER, LIBERTAR E ISENTAR-NOS DE TODA A RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO A (I) TODAS AS RECLAMAÇÕES, AÇÕES, PROCESSOS E QUAISQUER OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS INTERPOSTAS POR QUALQUER TERCEIRO CONTRA NÓS DECORRENTES DE OU RELACIONADAS COM O ACORDO HUE SECURE, OS PRODUTOS HUE SECURE E/OU OS SERVIÇOS HUE SECURE (UMA "AÇÃO DE TERCEIROS"); E (II) TODA E QUALQUER PERDA, DANO, ACORDO E SENTENÇA RELACIONADOS, INCLUINDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS E DOS CUSTOS INCORRIDOS PELA SIGNIFY, AVALIADOS OU IDENTIFICADOS CONTRA, OU EFETUADOS POR NÓS RELACIONADOS COM OU DECORRENTES DE QUALQUER AÇÃO DE TERCEIROS ("PERDAS RELACIONADAS COM TERCEIROS"), MESMO QUE A REFERIDA AÇÃO DE TERCEIROS E AS PERDAS RELACIONADAS COM TERCEIROS DECORRAM DE NEGLIGÊNCIA DE QUALQUER TIPO OU GRAU, INCUMPRIMENTO DE CONTRATO OU GARANTIA OU CONDIÇÃO, RESPONSABILIDADE ESTRITA, NÃO CONFORMIDADE COM A LEI APLICÁVEL, INVASÃO DE PRIVACIDADE OU OUTRA FALHA DA NOSSA PARTE. NADA AQUI CONTIDO SE INTERPRETARÁ COMO EXIGÊNCIA DE UMA INDEMNIZAÇÃO QUE FAÇA COM QUE ESTA SECÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, SEJA CONSIDERADA NULA E/OU NÃO EXECUTÁVEL AO ABRIGO DA LEI APLICÁVEL. ESTA OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO NÃO SE APLICA A QUALQUER CONDUTA DOLOSA, IRRESPONSÁVEL, INTENCIONAL OU IMPRUDENTE DA NOSSA PARTE, NEM A NEGLIGÊNCIA GRAVE DA NOSSA PARTE EM ESTADOS/PROVÍNCIAS/PAÍSES QUE NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR NEGLIGÊNCIA GRAVE. "TERCEIRO" DEFINE-SE AQUI COMO QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE NÃO FAZ PARTE DO ACORDO HUE SECURE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, UM CÔNJUGE, FAMILIAR, HÓSPEDE, VIZINHO, INQUILINO OU UMA SEGURADORA.

7. Responsabilidade:

a. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS, MÚLTIPLOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADOS) OU POR LUCROS PERDIDOS QUE RESULTEM DOS SERVIÇOS HUE SECURE MESMO QUE TENHAMOS SIDO ADVERTIDOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A LEI APLICÁVEL PODE NÃO PERMITIR A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE OU DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, COMO TAL A LIMITAÇÃO ANTERIOR PODE NÃO APLICAR-SE AO ADQUIRENTE. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A NOSSA RESPONSABILIDADE TOTAL PERANTE O ADQUIRENTE POR TODOS OS DANOS, PERDAS E CAUSAS DE AÇÃO (SEJA POR CONTRATO, ATO ILÍCITO OU DE OUTRO TIPO) EXCEDERÁ O MONTANTE PAGO PELO ADQUIRENTE, SE APLICÁVEL, PELOS SERVIÇOS HUE SECURE EM CAUSA NOS DOZE (12) MESES ANTERIORES. ESTA LIMITAÇÃO É CUMULATIVA E NÃO SERÁ ACRESCIDA PELA EXISTÊNCIA DE MAIS DO QUE UM INCIDENTE OU RECLAMAÇÃO. A SIGNIFY REJEITA TODA A RESPONSABILIDADE DE QUALQUER TIPO DOS NOSSOS LICENCIANTES E FORNECEDORES. NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER CONTEÚDO (INCLUINDO QUALQUER CONTEÚDO DE UTILIZADOR), INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES EM QUALQUER CONTEÚDO, OU QUALQUER PERDA OU DANO DE QUALQUER TIPO INCORRIDO RELACIONADO COM A UTILIZAÇÃO OU EXPOSIÇÃO A QUALQUER CONTEÚDO TRANSMITIDO OU DE OUTRO MODO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DOS SERVIÇOS HUE SECURE.

b. O ADQUIRENTE UTILIZA OS SERVIÇOS HUE SECURE POR SUA CONTA E RISCO. O ADQUIRENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO ADEQUADA E CÓPIA DE SEGURANÇA DO SEU CONTEÚDO DE UTILIZADOR RELACIONADO COM A SUA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS HUE SECURE. O ADQUIRENTE CONCORDA EM ISENTAR-NOS E COMPROMETE-SE A NÃO APRESENTAR QUALQUER RECLAMAÇÃO OU AÇÃO CONTRA NÓS BASEADA NA SUA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS HUE SECURE, INCLUINDO AS RECLAMAÇÕES POR PERDA DE DADOS OU CONTEÚDO DE UTILIZADOR.

8. Termo; Rescisão:

a. Termo: o Acordo Hue Secure começa no momento em que utilizar pela primeira vez qualquer Produto Hue Secure ou os Serviços Hue Secure e termina com a efetivação da rescisão da parte da Signify ou do Adquirente.

b. Rescisão:

• Pode rescindir o seu plano Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium pago em qualquer altura de acordo com os períodos de notificação dos planos referidos.

• O direito a rescindir por justa causa permanece inalterado para a Signify e para o Adquirente.

• A menos que rescinda conforme mencionado acima, as disposições do Acordo Hue Secure permanecem aplicáveis ao Adquirente enquanto utilizar quaisquer Produtos Hue Secure.

c. Consequências da Rescisão: aquando da rescisão do seu plano Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium, todos os Conteúdos de Utilizador armazenados pela Signify em seu nome fora do novo período de armazenamento serão eliminados. Ao eliminar a sua conta Hue, todos os metadados de eventos e dados de configuração serão anonimizados e o Conteúdo de Utilizador será eliminado.

9. Termos aplicáveis a determinados países. A presente secção 9 descreve os termos aplicáveis a determinados países. Se houver alguma divergência entre esta secção 9 e alguma das disposições do Acordo Hue Secure além desta secção 9, então prevalecerá esta secção 9.

a. Secção 3g (4.º ponto):

i. a seguinte frase será adicionada se residir na Chéquia: Com respeito a quaisquer defeitos, o Adquirente terá os direitos previstos no Código Civil.

ii. a seguinte frase será adicionada se residir na Hungria: O Adquirente terá os direitos previstos no Decreto do Governo 373/2021 (VI.30.) e no Código Civil, que serão de aplicação conjunta.

b. Secção 5d:

i. será totalmente substituída pela seguinte se residir na Polónia: Caso não recebamos o seu pagamento através da sua App Store, reservamo-nos o direito de cancelar a sua subscrição no prazo de sessenta (60) dias após a sua encomenda e só terá direito a utilizar o Acesso Gratuito.

c. Secção 6:

i. será totalmente substituída pela seguinte se residir na Áustria, Bélgica, Croácia, Chéquia, Alemanha, Grécia, Itália, Hungria, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia, Suíça: O Adquirente é responsável pela violação culposa do Acordo Hue Secure de acordo com as leis aplicáveis.

d. Secção 7:

i. será totalmente substituída pela seguinte se residir na Áustria ou Alemanha: Quaisquer reclamações por danos estão excluídas. Esta exclusão de responsabilidade não se aplica na medida em estejamos sujeitos a responsabilidade obrigatória, por exemplo, ao abrigo da Lei de Responsabilidade por Produtos ("Produkthaftungsgesetz"), em casos de dolo, negligência grave e danos à vida, corpo ou saúde, ou violação das obrigações contratuais essenciais ("wesentliche Vertragsverletzungen"). No entanto, exceto nos casos ao abrigo da Lei de Responsabilidade por Produtos, a negligência grave, dolo ou danos à vida, corpo ou saúde, a responsabilidade por violação das obrigações contratuais será limitada aos danos previsíveis típicos da relação contratual.

ii. será totalmente substituída pela seguinte se residir na Bélgica, Croácia, Chéquia, Grécia, Itália, Hungria, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, Suíça, Reino Unido: Quaisquer reclamações por danos são excluídas na extensão máxima permitida por lei. Esta exclusão de responsabilidade não se aplica a qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída por lei, por exemplo, causar danos intencionalmente, ou responsabilidade por morte ou danos pessoais resultantes de negligência da Signify.

iii. será totalmente eliminada se residir na Polónia, Roménia, Espanha.

e. Secção 8c:

i. a seguinte frase será adicionada se residir na Chéquia: esta Secção aplica-se até o limite máximo permitido pela legislação aplicável.

f. Se residir na Roménia, aplica-se a secção adicional seguinte: o Adquirente concorda que o Acordo Hue Secure não inclua qualquer cláusula incomum (padrão), conforme explicitamente definido na legislação romena. O Adquirente concorda e aceita irrevogavelmente, a partir da aceitação do Acordo Hue Secure, todas as cláusulas nele estabelecidas, especialmente (sem limitação) as seguintes secções: 3.b-e, 3.f 1.º ponto 2.º item, 3.f 2.º ponto, 4.b e 6.

g. Se residir no Canadá (exceto a província do Quebeque):

• a secção 9 dos Termos de Utilização Hue em relação ao Acordo Hue Secure é substituída na íntegra por:

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS POR ARBITRAGEM VINCULATIVA; RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS.

Esta secção aplica-se o seu (i) país de residência ou no qual está sediado for o Canadá (exceto a província de Quebeque); ou (ii) se o seu país de residência ou no qual está sediado não for o Canadá (exceto a província do Quebeque), mas apresenta qualquer reclamação contra nós no Canadá (exceto a província do Quebeque).

a. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL E EXCLUINDO OS RESIDENTES INDIVIDUAIS DA PROVÍNCIA DE QUEBEQUE, (I) O ACORDO HUE SECURE É REGIDO PELAS LEIS DA PROVÍNCIA DO ONTÁRIO, SEM EFEITO DA SUA ESCOLHA OU CONFLITO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS; E (II) O ADQUIRENTE E A SIGNIFY CONCORDAM EM RENUNCIAR A QUAISQUER DIREITOS A LITIGAR RECLAMAÇÕES NUM TRIBUNAL OU PERANTE UM JÚRI, OU A PARTICIPAR NUMA AÇÃO COLETIVA OU REPRESENTATIVA EM RELAÇÃO A UMA RECLAMAÇÃO. OUTROS DIREITOS QUE TERIA SE RECORRESSE AO TRIBUNAL TAMBÉM PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS OU PODEM SER LIMITADOS NA ARBITRAGEM.

QUALQUER RECLAMAÇÃO, LITÍGIO OU DISPUTA (SEJA CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU OUTRA, SEJA PRÉ-EXISTENTE, PRESENTE OU FUTURA, E INCLUINDO AS RECLAMAÇÕES LEGAIS, DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, DE DIREITO CONSUETUDINÁRIO, EXTRACONTRATUAIS INTENCIONAIS, DE MEDIDA CAUTELAR E DE EQUIDADE) ENTRE O ADQUIRENTE E A SIGNIFY DECORRENTE DE OU RELACIONADA COM O ACORDO HUE SECURE E/OU OS SERVIÇOS HUE SECURE SERÃO RESOLVIDOS DE FORMA EXCLUSIVA E DEFINITIVA POR ARBITRAGEM VINCULATIVA.

NA ARBITRAGEM NÃO HÁ JUIZ NEM JÚRI, E A REVISÃO DO TRIBUNAL DE UMA SENTENÇA DE ARBITRAGEM É LIMITADA. O ÁRBITRO TEM DE SEGUIR ESTE ACORDO HUE SECURE E PODE CONCEDER AS MESMAS INDEMNIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES QUE UM TRIBUNAL (INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADOS).

b. Para todos os litígios, sejam judiciais ou arbitrais, primeiro deve dar-nos a oportunidade de resolver a sua reclamação enviando uma descrição por escrito da mesma para o endereço na secção (h). O Adquirente e a Signify concordam em negociar a reclamação de boa fé. Se o Adquirente e a Signify não conseguirem resolver a reclamação dentro de sessenta (60) dias após a Signify receber a referida descrição da reclamação e se o Adquirente tiver feito um esforço de boa fé para resolver a reclamação diretamente connosco durante esse período, poderá apresentar com a reclamação em arbitragem.

c. REGRAS E FORO DE ARBITRAGEM. A Arbitragem é regida pela lei de arbitragem doméstica da província em que reside e pelas Regras de Arbitragem do ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) ("Regras do ADRIC") conforme aplicável, em todos os aspetos, salvo conforme expressamente acordado no presente documento. As solicitações de arbitragem devem ser apresentadas ao ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC"), devem ser submetidas de acordo com as Regras do ADRIC e devem incluir: (1) o nome, o número de telefone, o endereço postal e o endereço de e-mail da parte que solicita a arbitragem; (2) uma declaração das reclamações legais que estão a ser feitas e os fundamentos dessas reclamações; (3) uma descrição do ressarcimento pretendido e um cálculo preciso e de boa fé do montante em disputa (qualquer pedido de medida cautelar ou honorários de advogados não contará para o cálculo do montante em disputa, a menos que tal medida cautelar procure o pagamento de dinheiro); e (4) a assinatura da parte que solicita a arbitragem. A sua solicitação de arbitragem também deve ser entregue ao Departamento Jurídico da Signify em Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Não obstante qualquer disposição em contrário nas Regras do ADRIC, a arbitragem será ouvida por um único árbitro (selecionado de acordo com as Regras do ADRIC), que deverá ser um advogado ou antigo magistrado. A sede da arbitragem será a capital da província da sua residência principal a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo Hue Secure. No entanto, a pedido do Adquirente, a audiência de arbitragem pode decorrer num local que esteja a menos de 45 quilómetros da sua residência principal a partir da data de entrada em vigor do presente Acordo Hue Secure. As partes concordam que a arbitragem pode ocorrer virtualmente e o árbitro tem o poder de ordenar uma arbitragem virtual a pedido de qualquer uma das partes. Se o ADRIC não estiver disponível para arbitrar, as partes selecionarão de mútuo acordo um fórum arbitral alternativo.

d. PODERES DO ÁRBITRO – O árbitro terá autoridade exclusiva para resolver qualquer litígio relacionado com a arbitrabilidade e/ou aplicabilidade desta disposição de arbitragem, incluindo qualquer contestação de inconstitucionalidade ou qualquer outra contestação de que a disposição de arbitragem ou o presente Acordo Hue Secure é nulo, anulável ou de outro modo inválido. O árbitro terá o poder de conceder qualquer compensação que possa estar disponível no tribunal de acordo com a lei ou em equidade. Qualquer sentença do árbitro será definitiva e vinculativa para cada uma das partes e poderá ser registada como sentença em qualquer tribunal de jurisdição competente.

e. HONORÁRIOS E CUSTOS DE ADVOGADOS. O Adquirente e a Signify concordam ser responsáveis pelo pagamento do saldo de qualquer taxa de apresentação de acordo com as Regras do ADRIC acima de 200 USD para reclamações inferiores ou iguais a 75 000 USD. O Adquirente pode ter o direito de solicitar uma indemnização por honorários e gastos de advogados se vencer a arbitragem, na medida prevista pela lei aplicável e nas Regras do ADRIC. A menos que o árbitro determine que a sua reclamação foi frívola ou intentada com fins de assédio, concordamos que não iremos procurar, e pelo presente renunciamos a todos os direitos que possamos ter ao abrigo da lei aplicável ou das Regras do ADRIC, recuperar os honorários e gastos de advogados se vencermos na arbitragem.

f. RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL E EXCLUINDO OS RESIDENTES DA PROVÍNCIA DE QUEBEQUE, as partes concordam que ambas renunciam ao direito a um julgamento com júri e que cada uma pode intentar ações contra a outra apenas a título individual e não como queixoso ou membro de uma ação coletiva em qualquer alegada ação coletiva. AS ARBITRAGENS COLETIVAS E AS AÇÕES COLETIVAS NÃO SÃO PERMITIDAS. O ADQUIRENTE E A SIGNIFY CONCORDAM QUE QUALQUER PROCESSO, SEJA EM ARBITRAGEM OU TRIBUNAL, SERÁ LEVADO A CABO APENAS A TÍTULO INDIVIDUAL E NÃO NUMA AÇÃO COLETIVA, EM MASSA OU REPRESENTATIVA, NEM COMO MEMBRO DE UMA AÇÃO COLETIVA, CONSOLIDADA OU REPRESENTATIVA. O tribunal arbitral não pode consolidar as reclamações de mais de uma pessoa e não pode, de outro modo, presidir sobre qualquer forma de processo representativo ou coletivo. O tribunal arbitral não está habilitado a considerar a aplicabilidade desta renúncia à arbitragem coletiva e qualquer contestação à renúncia à arbitragem coletiva só pode ser intentada num tribunal de jurisdição competente.

Se qualquer disposição deste acordo de arbitragem for considerada não aplicável, a disposição não aplicável será eliminada e serão aplicados os restantes termos de arbitragem.

g. EXCEÇÕES À ARBITRAGEM. Não obstante o que precede, cada parte conserva o direito a que um litígio seja julgado num tribunal de pequenos litígios, desde que o litígio fique dentro dos limites juridiscionais do referido tribunal e se qualifique de outro modo para esse tribunal, procure uma reparação individualizada e desde que a ação permaneça no referido tribunal e não seja retirada nem recorrida num tribunal de jurisdição geral.

Não obstante o que precede nesta secção, nada nesta secção o impede de apresentar uma denúncia ou uma reclamação, solicitação ou acusação perante qualquer organismo ou tribunal governamental ou administrativo aplicável, ou de procurar uma reparação ao abrigo da legislação aplicável de proteção ao consumidor se e na medida em que os termos da legislação aplicável o autorizem a fazê-lo e excluam o recurso exclusivo à arbitragem pré-litígio. Esta secção também não impede que organismos administrativos federais, provinciais ou locais resolvam reclamações e concedam ressarcimentos com base nessas reclamações se e na medida em que os termos da legislação aplicável excluam o recurso exclusivo à arbitragem pré-litígio. Nada nesta secção impede ou isenta uma parte de satisfazer quaisquer condições precedentes e/ou esgotar os recursos administrativos de acordo com a legislação aplicável antes de entregar uma notificação de solicitação de arbitragem. Os litígios entre as partes que não possam estar sujeitos à arbitragem pré-litígio, inclusive conforme previsto na legislação aplicável, estão excluídos da cobertura desta secção.

h. OPÇÃO DE EXCLUSÃO: não obstante o que precede, pode optar por apresentar a sua reclamação no tribunal se optar por excluir esta secção 9 num prazo de trinta dias a partir da data em que aceitou pela primeira vez o Acordo Hue Secure através da nossa aplicação. O Adquirente pode optar pela exclusão em Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) ou enviando-nos um aviso por escrito com o seu nome, apelido e o endereço de e-mail que possa ter utilizado para enviar informações no nosso site e/ou aplicação em:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canadá L6C 2S3

i. Se optar pode excluir esta secção ou se esta secção 9 for considerada não aplicável ou se não se aplicar ao Adquirente, a integralidade da secção 9 será nula e sem efeito e, nesse caso, submete-se irrevogavelmente à jurisdição pessoal e exclusiva dos tribunais da Província de Ontário para a resolução de qualquer ação ou processo judicial permitido nesta secção. Se qualquer parte desta secção for considerada ilegal, nula ou não aplicável por qualquer árbitro ou tribunal de jurisdição competente, esta secção como um todo não será considerada ilegal, nula ou não aplicável, mas apenas a parte desta secção que for ilegal, nula ou não aplicável será eliminada desta secção.

h. Se residir nos Estados Unidos da América:

• a secção 9 dos Termos de Utilização Hue em relação ao Acordo Hue Secure é substituída na íntegra por:

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS POR ARBITRAGEM VINCULATIVA; RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS.

Esta secção 9 aplica-se se o seu (i) país de residência ou no qual está sediado for os Estados Unidos; ou (ii) o seu país de residência ou no qual está sediado não for os Estados Unidos, mas apresenta qualquer reclamação contra nós nos Estados Unidos.

a. O ACORDO HUE SECURE É REGIDO PELAS LEIS DO ESTADO DE NOVA JÉRSIA, SEM EFEITO DA SUA ESCOLHA OU CONFLITO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS; E (II) O ADQUIRENTE E A SIGNIFY CONCORDAM EM RENUNCIAR A QUAISQUER DIREITOS A LITIGAR RECLAMAÇÕES NUM TRIBUNAL OU PERANTE UM JÚRI, OU A PARTICIPAR NUMA AÇÃO COLETIVA OU REPRESENTATIVA EM RELAÇÃO A UMA RECLAMAÇÃO. OUTROS DIREITOS QUE TERIA SE RECORRESSE AO TRIBUNAL TAMBÉM PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS OU PODEM SER LIMITADOS NA ARBITRAGEM.

QUALQUER RECLAMAÇÃO, LITÍGIO OU DISPUTA (SEJA CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU OUTRA, SEJA PRÉ-EXISTENTE, PRESENTE OU FUTURA, E INCLUINDO AS RECLAMAÇÕES LEGAIS, DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, DE DIREITO CONSUETUDINÁRIO, EXTRACONTRATUAIS INTENCIONAIS, DE MEDIDA CAUTELAR E DE EQUIDADE) ENTRE O ADQUIRENTE E A SIGNIFY DECORRENTE DE OU RELACIONADA COM O ACORDO HUE SECURE E/OU OS SERVIÇOS HUE SECURE SERÃO RESOLVIDOS DE FORMA EXCLUSIVA E DEFINITIVA POR ARBITRAGEM VINCULATIVA.

NA ARBITRAGEM NÃO HÁ JUIZ NEM JÚRI, E A REVISÃO DO TRIBUNAL DE UMA SENTENÇA DE ARBITRAGEM É LIMITADA. O ÁRBITRO TEM DE SEGUIR ESTE ACORDO HUE SECURE E PODE CONCEDER AS MESMAS INDEMNIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES QUE UM TRIBUNAL (INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADOS).

b. Para todos os litígios, seja em tribunal ou arbitragem, primeiro o Adquirente deve dar-nos a oportunidade de resolver a sua reclamação enviando uma descrição por escrito da reclamação para Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, com uma cópia para o Departamento Jurídico da Signify no mesmo endereço. O Adquirente e a Signify concordam em negociar a reclamação de boa fé. Se o Adquirente e a Signify não conseguirem resolver a reclamação dentro de sessenta (60) dias, após recebermos esta descrição da reclamação, e se tiver feito um esforço de boa fé para resolver a reclamação diretamente connosco durante esse período, poderá apresentar a reclamação em arbitragem.

c. A arbitragem será administrada pela American Arbitration Association ("AAA") de acordo com as Regras de Arbitragem do Consumidor e os Procedimentos Suplementares para Litígios Relacionados com o Consumidor (as "Regras AAA") vigentes à data, exceto conforme modificado pelo presente Error! Bookmark not defined.9. (As regras da AAA estão disponíveis em adr.org). Especificamente, as Regras de Arbitragem do Consumidor estipulam que:

• as reclamações podem ser apresentadas à AAA online (www.adr.org);

• os árbitros devem ser neutros e nenhuma das partes pode selecionar unilateralmente um árbitro;

• os árbitros devem divulgar qualquer parcialidade, interesse no resultado da arbitragem ou relação com qualquer das partes;

• as partes conservam o direito de recorrer a um tribunal de pequenos litígios para determinadas reclamações, a seu critério;

• a taxa de apresentação inicial para o consumidor está limitada a 200 USD;

• o consumidor pode escolher o local da audiência e participar em direito, por telefone, videoconferência ou, no caso de reclamações inferiores a 25 000 USD, mediante a apresentação de documentos;

• o árbitro pode conceder qualquer ressarcimento que as partes possam ter recebido em tribunal para resolver a reclamação individual da parte.

A arbitragem será realizada perante um único árbitro neutro que se encontrará no local onde a arbitragem será realizada ou nas suas proximidades. A arbitragem será realizada num local razoavelmente conveniente para o Adquirente. O árbitro terá autoridade exclusiva para resolver qualquer litígio relacionado com a arbitrabilidade e/ou aplicabilidade desta disposição de arbitragem, incluindo qualquer contestação de inconstitucionalidade ou qualquer outra contestação de que a disposição de arbitragem ou este Acordo Hue Secure é nulo, anulável ou de outro modo inválido. O árbitro terá o poder de conceder qualquer compensação que possa estar disponível no tribunal de acordo com a lei ou em equidade. Qualquer sentença do árbitro será definitiva e vinculativa para cada uma das partes e poderá ser registada como sentença em qualquer tribunal de jurisdição competente.

d. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS DE AAA – HONORÁRIOS E CUSTOS DE ADVOGADOS. O Adquirente e a Signify concordam ser responsáveis pelo pagamento do saldo de qualquer depósito de apresentação de acordo com as regras da AAA acima de 200 USD para reclamações de 75 000 USD ou menos. O Adquirente pode ter o direito de solicitar uma indemnização por honorários e gastos de advogados se vencer a arbitragem, na medida prevista na lei aplicável e nas regras da AAA. A menos que o árbitro determine que a sua reclamação foi frívola ou intentada para fins de assédio, concordamos que não iremos procurar, e pelo presente meio renunciamos a todos os direitos que possamos ter ao abrigo da lei aplicável ou das Regras da AAA, recuperar os honorários e gastos de advogados se vencermos na arbitragem.

e. RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS. As partes concordam que ambas renunciam ao direito a um julgamento com júri e que cada uma pode intentar ações contra a outra apenas a título individual, e não como queixoso ou membro de um coletivo em qualquer suposta ação coletiva. AS ARBITRAGENS COLETIVAS E AS AÇÕES COLETIVAS NÃO SÃO PERMITIDAS. O ADQUIRENTE E A SIGNIFY CONCORDAM QUE QUALQUER PROCESSO, SEJA EM ARBITRAGEM OU TRIBUNAL, SERÁ LEVADO A CABO APENAS A TÍTULO INDIVIDUAL E NÃO NUMA AÇÃO COLETIVA, EM MASSA OU REPRESENTATIVA, NEM COMO MEMBRO DE UMA AÇÃO COLETIVA, CONSOLIDADA OU REPRESENTATIVA. O tribunal arbitral não pode consolidar as reclamações de mais de uma pessoa e não pode, de outro modo, presidir sobre qualquer forma de processo representativo ou coletivo. O tribunal arbitral não está habilitado a considerar a aplicabilidade desta renúncia à arbitragem coletiva e qualquer contestação à renúncia à arbitragem coletiva só pode ser intentada num tribunal de jurisdição competente.

Se qualquer disposição deste acordo de arbitragem for considerada não aplicável, a disposição não aplicável será eliminada e serão aplicados os restantes termos de arbitragem.

f. O direito à arbitragem ao abrigo do presente Acordo Hue Secure está protegido pela Lei Federal de Arbitragem (9 U.S.C. §§ 1 et seq.) e qualquer arbitragem será também por ela regida. Ambas as partes concordam que a sua relação envolve comércio interestadual. O juízo sobre a sentença assim proferida poderá ser intentado perante um tribunal competente ou poderá solicitar-se ao referido tribunal a aceitação judicial de qualquer sentença e uma ordem de execução, conforme o caso.

EXCEÇÕES À ARBITRAGEM. Não obstante o que precede, cada parte conserva o direito a que um litígio seja julgado num tribunal de pequenos litígios, desde que o litígio fique dentro dos limites juridiscionais do referido tribunal e se qualifique de outro modo para esse tribunal, procure uma reparação individualizada e desde que a ação permaneça no referido tribunal e não seja retirada nem recorrida num tribunal de jurisdição geral.

versão de setembro de 2025 - aplicável a partir da App 5