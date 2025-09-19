Assistência

A sua segurança é a nossa prioridade

Após vários testes, descobrimos que, em casos muito raros, algumas unidades de fonte de alimentação (PSU) externas Philips Hue de 20 W e 40 W podem ser danificadas devido a fugas de água, o que pode causar um curto-circuito e resultar numa fonte de alimentação eletricamente energizada.  Em condições húmidas, isto pode provocar um choque elétrico ao toque ou representar um risco de incêndio para os materiais circundantes. 

Estas PSU foram enviadas com pacotes base das seguintes famílias de produtos ou vendidas separadamente entre 2018 e 2021:

Foco Lily de exterior Philips Hue

Focos Lily

Foco Lily XL de exterior Philips Hue

Foco Lily XL de exterior

Candeeiro de pedestal Calla de exterior Philips Hue

Candeeiro de pedestal Calla

Candeeiros de pedestal Econic de exterior Philips Hue

Candeeiros de pedestal Econic

Candeeiros de pedestal Impress de exterior Philips Hue

Candeeiros de pedestal Impress

Candeeiro de pedestal Calla Grande de exterior Philips Hue

Candeeiro de pedestal Calla Grande

Fonte de iluminação de 40 W para exterior

Fonte de iluminação de 40 W para exterior

Lightstrip Outdoor 5 m

Lightstrip Outdoor 5 m

Lightstrip Outdoor 5 m

Lightstrip Outdoor 2 m

Para garantir que se sente seguro ao utilizar produtos Philips Hue, estamos a lançar um programa de substituição para os clientes com PSU afetadas. Para evitar riscos, recomendamos que, em caso de falha, o utilizador desligue primeiro a alimentação antes de tocar na unidade de fonte de alimentação.

A minha unidade de fonte de alimentação está afetada?

Para verificar se sua PSU é elegível para troca, primeiro desligue o produto da tomada ou desligue a energia.

Na frente da PSU, verá um código de produção de quatro dígitos, formatado como AASS. "AA" refere-se ao ano e "SS" refere-se ao número da semana. Ao lado deste código, verá um número de peça e um intervalo de tensão.

As seguintes combinações são afetadas por este programa de troca:

Descrição

Vendida com

Tensão

Número da peça

Código de produção

PSU de 40 W

Pacote base ou separadamente

220 V–240 V

S040WN2400167

2038 e inferior

PSU de 40 W

Pacote base ou separadamente

100 V–120 V

S040VN2400167

2037 e inferior

PSU de 40 W

Lightstrip Outdoor de 5 m

220 V–240 V

E040FP2400167

2051 e inferior

PSU de 40 W

Lightstrip Outdoor de 5 m

100 V–120 V

S040VN2400167

2044 e inferior

PSU de 20 W

Lightstrip Outdoor de 2 m

220 V–240 V

S024BI2400083

2143 e inferior

PSU de 20 W

Lightstrip Outdoor de 2 m

100 V–120 V

S024BI2400083

2146 e inferior

 

Exemplo:

Comprou um pedestal para exterior Calla, que incluía uma PSU de 40 W. A PSU, que é de 220 V-240 V, tem o número de peça "S040WN2400167". A sua PSU poderá estar afetada. Para confirmar, os primeiros dois dígitos (ou seja, o ano) são inferiores a 20 ou ambas as afirmações a seguir são verdadeiras:

  • Os primeiros dois dígitos do código são 20
  • Os últimos dois dígitos do código são 38 ou inferiores

Portanto, neste exemplo, a PSU com número de peça S040WN2400167 pode ter códigos de produção diferentes.

A PSU com código de produção 2038 é afetada.

A PSU com código de produção 2111 não é afetada.

Como posso receber uma nova unidade de fonte de alimentação gratuitamente?

Preencha o formulário indicado abaixo. Inclua uma fotografia da frente da unidade de fonte de alimentação com o código de produção de quatro dígitos e o número de peça claramente visíveis. 

Ir para o formulário de pedido de substituição

Inclua uma fotografia da frente da unidade de fonte de alimentação com o código de produção de quatro dígitos claramente visível.

Unidade de fonte de alimentação LED CA/CC de exterior Philips Hue UE
Controlador LED de exterior Philips Hue EUA
Etiqueta da PSU

Se tiver alguma questão ou precisar de substituir mais de três unidades de fonte de alimentação, contacte-nos diretamente.

Contacte-nos

