Para verificar se sua PSU é elegível para troca, primeiro desligue o produto da tomada ou desligue a energia.
Na frente da PSU, verá um código de produção de quatro dígitos, formatado como AASS. "AA" refere-se ao ano e "SS" refere-se ao número da semana. Ao lado deste código, verá um número de peça e um intervalo de tensão.
As seguintes combinações são afetadas por este programa de troca:
|
Descrição
|
Vendida com
|
Tensão
|
Número da peça
|
Código de produção
|
PSU de 40 W
|
Pacote base ou separadamente
|
220 V–240 V
|
S040WN2400167
|
2038 e inferior
|
PSU de 40 W
|
Pacote base ou separadamente
|
100 V–120 V
|
S040VN2400167
|
2037 e inferior
|
PSU de 40 W
|
Lightstrip Outdoor de 5 m
|
220 V–240 V
|
E040FP2400167
|
2051 e inferior
|
PSU de 40 W
|
Lightstrip Outdoor de 5 m
|
100 V–120 V
|
S040VN2400167
|
2044 e inferior
|
PSU de 20 W
|
Lightstrip Outdoor de 2 m
|
220 V–240 V
|
S024BI2400083
|
2143 e inferior
|
PSU de 20 W
|
Lightstrip Outdoor de 2 m
|
100 V–120 V
|
S024BI2400083
|
2146 e inferior
Exemplo:
Comprou um pedestal para exterior Calla, que incluía uma PSU de 40 W. A PSU, que é de 220 V-240 V, tem o número de peça "S040WN2400167". A sua PSU poderá estar afetada. Para confirmar, os primeiros dois dígitos (ou seja, o ano) são inferiores a 20 ou ambas as afirmações a seguir são verdadeiras:
- Os primeiros dois dígitos do código são 20
- Os últimos dois dígitos do código são 38 ou inferiores
Portanto, neste exemplo, a PSU com número de peça S040WN2400167 pode ter códigos de produção diferentes.
A PSU com código de produção 2038 é afetada.
A PSU com código de produção 2111 não é afetada.