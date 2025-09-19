Para verificar se sua PSU é elegível para troca, primeiro desligue o produto da tomada ou desligue a energia.

Na frente da PSU, verá um código de produção de quatro dígitos, formatado como AASS. "AA" refere-se ao ano e "SS" refere-se ao número da semana. Ao lado deste código, verá um número de peça e um intervalo de tensão.

As seguintes combinações são afetadas por este programa de troca:

Descrição Vendida com Tensão Número da peça Código de produção PSU de 40 W Pacote base ou separadamente 220 V–240 V S040WN2400167 2038 e inferior PSU de 40 W Pacote base ou separadamente 100 V–120 V S040VN2400167 2037 e inferior PSU de 40 W Lightstrip Outdoor de 5 m 220 V–240 V E040FP2400167 2051 e inferior PSU de 40 W Lightstrip Outdoor de 5 m 100 V–120 V S040VN2400167 2044 e inferior PSU de 20 W Lightstrip Outdoor de 2 m 220 V–240 V S024BI2400083 2143 e inferior PSU de 20 W Lightstrip Outdoor de 2 m 100 V–120 V S024BI2400083 2146 e inferior

Exemplo:

Comprou um pedestal para exterior Calla, que incluía uma PSU de 40 W. A PSU, que é de 220 V-240 V, tem o número de peça "S040WN2400167". A sua PSU poderá estar afetada. Para confirmar, os primeiros dois dígitos (ou seja, o ano) são inferiores a 20 ou ambas as afirmações a seguir são verdadeiras:

Os primeiros dois dígitos do código são 20

Os últimos dois dígitos do código são 38 ou inferiores

Portanto, neste exemplo, a PSU com número de peça S040WN2400167 pode ter códigos de produção diferentes.

A PSU com código de produção 2038 é afetada.

A PSU com código de produção 2111 não é afetada.