Conectați până la 4 dispozitive HDMI

Sync Box are patru intrări HDMI la care puteți conecta dispozitive media precum consolele de jocuri și dispozitivele de redare în flux, ceea ce vă permite să sincronizați conținutul de pe ecranul televizorului dvs. cu luminile Philips Hue. Sync Box nu este compatibilă cu aplicațiile de pe televizoarele Smart TV, deoarece conținutul trebuie să treacă mai întâi prin Sync Box prin intermediul unui dispozitiv HDMI.