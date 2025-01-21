*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Play HDMI Sync Box
Sincronizați luminile inteligente la conținutul ecranului televizorului cu Philips Hue Play HDMI Sync Box. Patru intrări HDMI vă permit să conectați dispozitivele media la configurația Hue, producând un afișaj rapid, perfect de lumină inteligentă color, care răspunde la și reflectă conținutul pe care îl vizionați sau ascultați.
Caracteristici principale ale produsului
- Bridge Philips Hue necesar
- Sincronizați luminile cu orice dispozitiv HDMI
- Acceptă Dolby Vision, HDR10+, 4K
- Reglează intensitatea și luminozitatea
Sincronizați luminile Philips Hue cu ecranul televizorului
Creați o experiență media captivantă cu ajutorul Philips Hue Play HDMI Sync Box. Este suficient să conectați Sync Box la un dispozitiv media HDMI – inclusiv dispozitive de redare în flux, console de jocuri, dispozitive de decodare și nu numai – pentru a viziona servicii de redare în flux, precum Netflix și Amazon Prime. Luminile dvs. își vor reduce sau crește intensitatea și își vor schimba culoarea în funcție de conținutul de pe ecranul televizorului.
Experiență de iluminat rapidă și fără probleme
Zero întârzieri în timp ce luminile dvs. se sincronizează cu ecranul televizorului - indiferent dacă redați filme, muzică sau jocuri - creând o experiență media cu adevărat captivantă. Vizionați conținutul preferat cum nu ați mai făcut-o vreodată cu Sync Box.
Funcționează cu orice lămpi Hue cu lumină colorată
Caseta de sincronizare funcționează cu toate Philips Hue White sau becurile și instalațiile color pentru ambianță. Adăugați până la 10 lumini Philips Hue capabile de a emite culoare în zona dvs. de divertisment, apoi priviți cum fiecare lumină răspunde individual la conținutul de pe ecran pentru a da viață conținutului media cu lumină înconjurătoare.
Conectați până la 4 dispozitive HDMI
Sync Box are patru intrări HDMI la care puteți conecta dispozitive media precum consolele de jocuri și dispozitivele de redare în flux, ceea ce vă permite să sincronizați conținutul de pe ecranul televizorului dvs. cu luminile Philips Hue. Sync Box nu este compatibilă cu aplicațiile de pe televizoarele Smart TV, deoarece conținutul trebuie să treacă mai întâi prin Sync Box prin intermediul unui dispozitiv HDMI.
Ușor de instalat, configurat și utilizat
Configurarea simplă vă permite să vă conectați cu ușurință la Hue Bridge și să utilizați Sync Box cu orice televizor și dispozitiv HDMI. Controlați experiența de divertisment și Sync Box așa cum doriți: cu aplicația, butonul de control de pe produs, orice telecomandă TV cu infraroșii sau folosindu-vă vocea cu Amazon Alexa, Siri și Google Assistant.
Personalizați setările din aplicație
Personalizați-vă experiența de divertisment media. Utilizați aplicația pentru a modifica setările de iluminat, cum ar fi luminozitatea și viteza efectelor, și definiți setările de pornire implicite.
Acceptă formate video de înaltă calitate
Dispozitivul Philips Hue Play HDMI Sync Box este compatibil cu 4K, Dolby Vision și HDR10+, permițându-vă să vă bucurați de cea mai bună calitate a imaginii pe care o puteți obține acasă, toate acestea în timp ce luminile inteligente Philips Hue se sincronizează pentru a vă oferi iluminare de ambianță.
Hue Bridge necesar
The Hue Bridge*, the heart of your smart lighting system, connects your Hue White and color ambiance smart lights to your app and the sync box, allowing you to customize and save your light settings when syncing. *The sync box is only compatible with the square-shaped Hue Bridge V2.
