Aplicația Hue

Controlați toate luminile Philips Hue, indiferent dacă utilizați Hue Bridge sau Bluetooth. Aplicația principală pentru sistemul Philips Hue vă permite să aprindeți și să stingeți luminile, să creați automatizări și temporizatoare, să vă sincronizați lămpile la TV-ul și muzica dvs., să controlați sistemul de securitate pentru locuința inteligentă și chiar să vă actualizați sistemul Bluetooth prin adăugarea unui Hue Bridge.