Controlați luminile folosind telefonul

Aplicațiile oficiale Philips Hue

Aplicațiile noastre de iluminat inteligent sunt gratuite, ușor de utilizat și oferă toate funcțiile care vă plac în sistemul Philips Hue.

Aplicația Hue

Aplicația Hue

Controlați toate luminile Philips Hue, indiferent dacă utilizați Hue Bridge sau Bluetooth. Aplicația principală pentru sistemul Philips Hue vă permite să aprindeți și să stingeți luminile, să creați automatizări și temporizatoare, să vă sincronizați lămpile la TV-ul și muzica dvs., să controlați sistemul de securitate pentru locuința inteligentă și chiar să vă actualizați sistemul Bluetooth prin adăugarea unui Hue Bridge.

Descărcați din app store Găsiți în Google Play
Explorați aplicația Hue
Aplicația Sync Desktop

Aplicația Hue Sync pentru desktop

Aplicația desktop Hue Sync a fost creată special pentru computere. Preferată a jucătorilor, această aplicație îmbină luminile Philips Hue cu funcție de culoare cu orice joci pe ecranul computerului.

Descărcați din app store

Mac Big Sur și versiunile ulterioare

Descărcați din Windows store

Windows 10 (x64)

Hue Sync este disponibilă pentru descărcare doar pe computer

Explorați sincronizarea cu PC-ul
Ecranul aplicației Philips Hue Sync TV pe televizorul din camera de zi

Aplicația Hue Sync TV

Sincronizați luminile sistemului home theater cu orice vizionați pe televizor, indiferent de modul de redare, folosind aplicația Hue Sync TV. Disponibilă pe televizoarele Samsung din 2022 și mai noi.¹

Explorați aplicația Hue Sync TV

Faceți cunoștință cu Hue

Cum funcționează Hue

Cum funcționează Hue

Aflați mai multe
Ce poate face Hue

Ce poate face Hue

Aflați mai multe
Explorați lămpile

Explorați lămpile

Magazin

1. ¹ Disponibilă pe televizoarele Samsung QLED 2022 și mai noi din gama Q60 sau superioară (suport pentru Q700 în curând). Dacă televizorul dvs. acceptă aplicația Hue Sync TV, aceasta va apărea atunci când o căutați în Aplicații. În mod alternativ, consultați specificațiile produsului pentru modelul dvs. de televizor pe www.samsung.com.