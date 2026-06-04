Aplicațiile noastre de iluminat inteligent sunt gratuite, ușor de utilizat și oferă toate funcțiile care vă plac în sistemul Philips Hue.
Controlați luminile folosind telefonul
Aplicațiile oficiale Philips Hue
Aplicația Hue
Controlați toate luminile Philips Hue, indiferent dacă utilizați Hue Bridge sau Bluetooth. Aplicația principală pentru sistemul Philips Hue vă permite să aprindeți și să stingeți luminile, să creați automatizări și temporizatoare, să vă sincronizați lămpile la TV-ul și muzica dvs., să controlați sistemul de securitate pentru locuința inteligentă și chiar să vă actualizați sistemul Bluetooth prin adăugarea unui Hue Bridge.
Aplicația Hue Sync pentru desktop
Aplicația desktop Hue Sync a fost creată special pentru computere. Preferată a jucătorilor, această aplicație îmbină luminile Philips Hue cu funcție de culoare cu orice joci pe ecranul computerului.
Hue Sync este disponibilă pentru descărcare doar pe computer
Aplicația Hue Sync TV
Sincronizați luminile sistemului home theater cu orice vizionați pe televizor, indiferent de modul de redare, folosind aplicația Hue Sync TV. Disponibilă pe televizoarele Samsung din 2022 și mai noi.¹
Faceți cunoștință cu Hue
1. ¹ Disponibilă pe televizoarele Samsung QLED 2022 și mai noi din gama Q60 sau superioară (suport pentru Q700 în curând). Dacă televizorul dvs. acceptă aplicația Hue Sync TV, aceasta va apărea atunci când o căutați în Aplicații. În mod alternativ, consultați specificațiile produsului pentru modelul dvs. de televizor pe www.samsung.com.