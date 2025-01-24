Philips Hue este construit pentru a îmbogăți ceea ce vă place și modul în care doriți să trăiți cu ajutorul luminii inteligente - iar modul în care o face este unic. Așadar, cum funcționează becurile inteligente? Philips Hue este mult mai mult decât becurile inteligente, așa că haideți să începem cu începutul.
3 lucruri de care aveți nevoie pentru iluminatul inteligent
Oricât de avansat este iluminatul noastru inteligent, configurarea este simplă. Funcționează în fiecare casă – iar aceste trei lucruri vor sta la baza experienței dvs. de iluminat personalizat.
1. Bridge
Dacă vă întrebați ce este Philips Hue Bridge: acesta este inima și creierul sistemului dvs. de iluminat inteligent. Conectați-l la router pentru a vedea puterea din spatele tuturor funcțiilor oferite de Philips Hue.
Control avansat al luminii
Personalizați cum, unde și când folosiți luminile - acasă sau chiar la distanță. Bridge vă permite să vă controlați luminile de oriunde din lume, atâta timp cât aveți aplicația Philips Hue și o conexiune la internet.
Tehnologie intuitivă, fiabilă
Tehnologia Zigbee permite timpi de răspuns instantaneu și o conexiune ultra-stabilă. Luminile dvs. au, de asemenea, un cip Zigbee care realizează o rețea mesh, astfel încât să le puteți instala oriunde în interiorul sau în jurul casei dvs. fără pierderea conectivității.
Întotdeauna la curent
Bridge este actualizat frecvent, păstrându-vă sistemul în siguranță și asigurat pentru viitor. Și, pe cât de avansat este, pe atât este ușor de instalat - trebuie doar să îl conectați la alimentare și la router și gata.
Automatizează-ți luminile
Programați-vă luminile să se aprindă și să se stingă când doriți. Configurați o automatizare, iar Bridge își amintește ce doriți să facă luminile - fie că veniți acasă, plecați de acasă, vă treziți sau mergeți la culcare.
Ce altceva pot face cu un Philips Hue Bridge?
2. Aplicație
Aplicația Philips Hue este centrul de comandă pentru sistemul dvs. de iluminat inteligent: controlați-vă luminile, creați automatizări, configurați controlul vocal, organizați-vă luminile în camere și zone și multe altele.
3. Lămpi
Sunt mai mult decât becuri inteligente. Decorați-vă casa, în interior și în exterior, cu lămpi de masă, lămpi de podea, lămpi de perete, benzi luminoase și multe altele. Avem cea mai largă gamă de produse de iluminat inteligent, iar aceasta continuă să se extindă.
Tehnologie
Folosim doar tehnologie în care avem încredere. Ne-ați invitat în casa dvs., așa că ne asigurăm că o respectăm.
Zigbee
Este o rețea mesh care este activată de un cip din luminile inteligente. Rețeaua se extinde pe măsură ce adăugați mai multe becuri, motiv pentru care iluminarea inteligentă în aer liber este posibilă cu un Bridge.
Matter
Este noua fundație pentru lucrurile conectate. Dacă aveți un Bridge, luminile și accesoriile Hue se pot conecta prin Matter.
Bluetooth
Philips Hue se poate conecta și prin Bluetooth, astfel încât să puteți experimenta în continuare unele dintre aceste funcții intuitive într-o cameră de cămin, în șopronul de lucru din spate, în campingul dvs. preferat sau oriunde nu aveți un router.
Modalități de a controla luminile
Construiți-vă locuința inteligentă așa cum vă doriți cu accesorii inteligente și asistenți pentru locuințe inteligente.
Control vocal
Adăugați Amazon Alexa, Google Assistant sau Apple Home și Siri la configurația dvs. de iluminare inteligentă pentru a vă controla luminile cu comenzi vocale simple.
Ce puteți face cu Philips Hue
Creați atmosfera
Singur(ă) acasă noaptea? Simțiți-vă confortabil și comod. Dați o petrecere? Potriviți această stare de veselie cu mediul din jurul dvs. cu scene colorate sau efecte dinamice.
Beneficiați de lumină înconjurătoare
Sincronizați-vă luminile cu emisiunile TV, filmele, jocurile sau muzica! Lăsați-vă captivați de ceea ce urmăriți sau ascultați cu ajutorul luminilor care clipesc, dansează, se întunecă, se luminează și își schimbă culoarea.
Simțiți-vă mai în siguranță
Lăsați luminile, senzorii, camerele de securitate și aplicația Hue să lucreze împreună pentru a vă oferi siguranță. Faceți să pară că sunteți acasă când sunteți plecați cu o automatizare a prezenței Mimic. Fiți primiți acasă cu lumină cu o automatizare Întoarcere acasă.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.