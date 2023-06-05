Pentru a vă bucura de magia Philips Hue, urmați indicațiile din acest ghid simplu. Nu este nevoie să retrasați cablurile din casă sau să solicitați serviciile unui electrician.
Urmați acești 4 pași simpli
Pasul 1
Achiziționați un produs Hue
Disponibil cu numeroase tipuri de priză și game de efecte de lumină. De la nuanțe de alb variabile până la alb și culori reglabile.
Pasul 2
Alimentați sursa de lumină
Dacă aveți un set de bază, înfiletați becul în corpul de iluminat existent și apăsați întrerupătorul de perete. Pentru alte lumini Philips Hue, trebuie doar să le cuplați și să le porniți. Simplu.
Pasul 3
Conectați dispozitivul Hue Bridge
Conectați dispozitivul Hue Bridge iar acesta va porni automat. Conectați-l la routerul Wi-Fi cu cablul de rețea furnizat. Așteptați să se aprindă cele trei lumini și sunteți gata.
Pasul 4
Descărcați aplicația Philips Hue
Accesați App Store sau Google Play Store și descărcați aplicația. Asigurați-vă că telefonul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi cu dispozitivul Hue Bridge. Găsiți lămpile Hue în aplicație și bucurați-vă de Philips Hue!
Sfaturi utile pentru a începe
Sfat privind controlul
Nu uitați de întrerupătorul de perete
Asigurați-vă că întrerupătoarele sunt pornite pentru a menține conexiunea cu lămpile Philips Hue. De asemenea, puteți plasa Hue Dimmer switch lângă sau peste întrerupătorul existent, astfel încât să nu mai opriți niciodată alimentarea.
Sfat privind camera
Începeți în sufragerie sau în dormitor
Familiarizați-vă cu posibilitățile oferite de Philips Hue. Pentru început, vă recomandăm să alegeți zona pe care o preferați, de exemplu, sufrageria sau dormitorul. Puteți extinde întotdeauna sistemul în alte camere pentru a vă bucura și mai mult de Philips Hue.
Faceți cunoștință cu familia
Fie că este vorba de sufragerie, de baie sau de grădină, Philips Hue are lumina perfectă.
Suntem aici pentru a vă ajuta
Aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență? De la întrebări frecvente și videoclipuri cu instrucțiuni, până la asistență prin telefon și e-mail, vă vom ajuta întotdeauna cu cea mai mare plăcere!
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.