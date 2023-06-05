Asistență
Începeți să utilizați Philips Hue

Începeți să utilizați Philips Hue

Aflați despre luminile Philips Hue și cum să le instalați. Obțineți câteva sfaturi utile și valorificați la maximum primele dvs. lumini pentru locuință inteligentă.

Urmați acești 4 pași simpli

Pentru a vă bucura de magia Philips Hue, urmați indicațiile din acest ghid simplu. Nu este nevoie să retrasați cablurile din casă sau să solicitați serviciile unui electrician.

necesită o imagine nouă

Pasul 1

Achiziționați un produs Hue

Disponibil cu numeroase tipuri de priză și game de efecte de lumină. De la nuanțe de alb variabile până la alb și culori reglabile.

Aflați mai multe
necesită o imagine nouă

Pasul 2

Alimentați sursa de lumină

Dacă aveți un set de bază, înfiletați becul în corpul de iluminat existent și apăsați întrerupătorul de perete. Pentru alte lumini Philips Hue, trebuie doar să le cuplați și să le porniți. Simplu.

Hue Bridge

Pasul 3

Conectați dispozitivul Hue Bridge

Conectați dispozitivul Hue Bridge iar acesta va porni automat. Conectați-l la routerul Wi-Fi cu cablul de rețea furnizat. Așteptați să se aprindă cele trei lumini și sunteți gata.

Aflați cum
Aplicația Hue

Pasul 4

Descărcați aplicația Philips Hue

Accesați App Store sau Google Play Store și descărcați aplicația. Asigurați-vă că telefonul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi cu dispozitivul Hue Bridge. Găsiți lămpile Hue în aplicație și bucurați-vă de Philips Hue!

Descărcați din app store Găsiți în Google Play
Explorați aplicația

Sfaturi utile pentru a începe

necesită o imagine nouă

Sfat privind controlul

Nu uitați de întrerupătorul de perete

Asigurați-vă că întrerupătoarele sunt pornite pentru a menține conexiunea cu lămpile Philips Hue. De asemenea, puteți plasa Hue Dimmer switch lângă sau peste întrerupătorul existent, astfel încât să nu mai opriți niciodată alimentarea.

necesită o imagine nouă

Sfat privind camera

Începeți în sufragerie sau în dormitor

Familiarizați-vă cu posibilitățile oferite de Philips Hue. Pentru început, vă recomandăm să alegeți zona pe care o preferați, de exemplu, sufrageria sau dormitorul. Puteți extinde întotdeauna sistemul în alte camere pentru a vă bucura și mai mult de Philips Hue.

 

Familia Hue

Faceți cunoștință cu familia

Fie că este vorba de sufragerie, de baie sau de grădină, Philips Hue are lumina perfectă.

Vedeți produsele
Hue-ondersteuning

Suntem aici pentru a vă ajuta

Aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență? De la întrebări frecvente și videoclipuri cu instrucțiuni, până la asistență prin telefon și e-mail, vă vom ajuta întotdeauna cu cea mai mare plăcere!

Accesați secțiunea de asistență

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate