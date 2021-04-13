Signify doreşte ca experienţa dvs. online şi interacţiunea cu site-urile noastre să fie cât mai informativă, mai relevantă şi mai utilă. O modalitate de a obţine acest lucru este utilizarea modulelor cookie sau a tehnicilor similare de stocare a informaţiilor despre vizita dvs. pe site-ul nostru pe calculatorul dvs. Considerăm că este foarte important să ştiţi ce module cookie foloseşte site-ul nostru şi în ce scopuri. Acest lucru va ajuta la protejarea confidenţialităţii dvs., în acelaşi timp asigurând caracterul cât mai accesibil al site-ului nostru. Mai jos puteţi citi mai multe despre modulele cookie utilizate de către şi prin intermediul site-ului nostru şi despre scopurile în care acestea sunt utilizate. Aceasta este o declaraţia privind confidenţialitatea şi utilizarea modulelor cookie de către noi, nu un contract sau un acord.
Notificarea privind modulele cookie, în vigoare din
28 ianuarie 2019
Ce reprezintă modulele cookies?
Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt stocate pe hard disk-ul calculatorului dvs. atunci când vizitaţi anumite site-uri. La Signify, putem utiliza tehnici similare precum pixeli, web beacon etc. Din motive de consecvenţă, toate aceste tehnici vor fi denumite generic „module cookie”.
De ce se utilizează aceste module cookies?
Modulele cookie pot fi utilizate în diferite scopuri, spre exemplu, acestea se pot utiliza pentru a arăta că aţi mai vizitat site-ul nostru şi pentru a identifica secţiunile din site pentru care aţi putea manifesta cel mai mare interest. Modulele cookie pot de asemenea îmbunătăţi experienţa dvs. online prin stocarea preferinţelor dvs. în cursul vizitei pe site-ul nostru.