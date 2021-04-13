Scopul nostru este de a oferi vizitatorilor de pe site-ul nostru informaţii cât mai relevante. Prin urmare, ne străduim să ne adaptăm site-ul cât mai mult posibil pentru fiecare vizitator. Realizăm acest lucru nu numai prin conţinutul site-ului nostru, ci şi prin reclamele afişate.



Pentru a face posibile aceste adaptări, încercăm să ne facem o imagine despre posibilele interese ale dvs. pe baza site-urilor Signify pe care le vizitaţi pentru a dezvolta un profil segmentat. Pe baza acestor interese, adaptăm apoi conţinutul şi reclamele de pe site-ul nostru la diferite grupuri de clienţi. Spre exemplu, pe baza conduitei dvs. de navigare, aveţi interese similare cu „bărbaţi adulţi cu vârste între 30 şi 45 de ani, căsătoriţi şi cu copii, interesaţi de categoria fotbal”. Acestui grup i se vor afişa, desigur, reclame diferite de segmentul „femei, cu vârste între 20 şi 30 de ani, necăsătorite şi interesate de categoria călătorii”.



Şi terţii care stabilesc module cookie prin intermediul site-ului nostru încearcă să afle interesele dvs. în acest mod. În acest caz, informaţiile despre vizita dvs. actuală pe site pot fi combinate cu informaţii din cadrul vizitelor anterioare pe alte site-uri decât al nostru.



Chiar dacă nu se folosesc astfel de module cookie, trebuie să ştiţi că vi se vor plasa reclame pe site-ul nostru însă acestea nu vor fi adaptate intereselor dvs.



Aceste module cookie fac posibile următoarele:

