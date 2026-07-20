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Trăiți intens cu Philips Hue

Trăiți intens cu Philips Hue

Mai multă pasiune. Mai multă emoție. Mai multă relaxare. Lumina inteligentă îmbunătățește fiecare moment, fiecare stare de spirit și fiecare amintire pe care v-o faceți în confortul casei dvs. 

Explorați Philips Hue

Ce poate face sistemul Philips Hue pentru locuințe inteligente

Cu luminile inteligente Philips Hue, Hue Bridge și Philips Hue app, aveți un sistem de iluminat inteligent care depășește cu mult doar aprinderea și stingerea luminilor.

Smart lights features

Ce face

Automatizează luminile, adaugă accesorii inteligente, sincronizează luminile cu ecranul – Philips Hue oferă multe caracteristici care fac iluminarea inteligentă extraordinară.

Caracteristici ale luminilor inteligente
How smart lights work

Cum funcționează

Ce este un Hue Bridge și de ce aveți nevoie de el? Aflați cum funcționează Philips Hue și cât de ușor puteți începe să-l utilizați.

Cum funcționează luminile inteligente
ambianță în armonie

...și câte lucruri puteți face cu Philips Hue

De la simpla stabilire a atmosferei, până la crearea de experiențe captivante atunci când vă uitați la televizor, jucați un joc sau ascultați muzică, Philips Hue vă oferă mai multe beneficii decât credeați că există. 

Descoperiți toate beneficiile iluminatului inteligent

Funcționează cu Philips Hue

Philips Hue este compatibil cu nenumărate alte dispozitive, platforme și asistenți pentru locuința inteligentă, pentru a vă ajută să sporiți confortul vieții de zi cu zi.

Vedeți ce funcționează cu Philips Hue