Este prima de acest gen: o integrare profundă a muzicii și luminii care permite întrepătrunderea luminii cu sunetul. Asociați-vă conturile Philips Hue și Spotify pentru a permite luminilor dvs. să reacționeze la orice melodie.
Vedeți cum muzica dvs. prinde viață
Indiferent dacă vă relaxați pe muzică ambientală sau vă canalizați starul rock lăuntric, muzica dvs. devine o experiență pe care o auziți, o vedeți și o simțiți.
Configurați Philips Hue + Spotify
Aveți nevoie doar de câteva lucruri pentru a utiliza Philips Hue + Spotify: o consolă Hue Bridge, lumini color și orice dispozitiv audio.
Creați-vă spațiul
Veți avea nevoie de lumini color grupate într-o zonă de divertisment în aplicația Philips Hue. Nu aveți încă o zonă de divertisment? O puteți configura atunci când vă asociați conturile.
Asociați-vă conturile
Deschideți fila Sincronizare în aplicația Philips Hue și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la conturile dvs. Philips Hue și Spotify.
Vedeți sunetele
Atingeți Pornire sincronizare în fila Sincronizare și începeți să ascultați o melodie sau o listă de redare pe orice dispozitiv conectat la contul dvs. Spotify: un telefon, o tabletă sau chiar computerul.
O simfonie de lumină și sunet
Iluminatul inteligent Philips Hue și muzica Spotify sunt în armonie perfectă. Valorificați-vă muzica la maximum și schimbați modul în care o trăiți.
Integrare profundă
Philips Hue generează scenarii de lumini pentru a reflecta ritmul muzicii. Și, cu Spotify, algoritmul este și mai avansat. Scenariile de lumini sunt în armonie perfectă cu orice melodie, în acord cu genul, atmosfera și ritmul.
Personalizați modul în care sincronizați
Perfecționați-vă experiența ajustând intensitatea, luminozitatea și chiar paleta de culori a luminilor. Muzica dvs. este personală și așa ar trebui să fie și luminile.
Folosiți orice dispozitiv audio
Niciun sistem audio nu este prea mic pentru Philips Hue + Spotify. Utilizați cu un sistem audio surround complet sau relaxați-vă cu căștile conectate la telefon.
Obțineți Spotify
Philips Hue + Spotify funcționează cu conturi Spotify gratuite sau plătite. Creați un cont Spotify, descărcați aplicația pentru telefon sau computer și începeți să vă bucurați de biblioteca imensă de melodii și liste de redare.
Sunt necesare lumini color și consola Hue Bridge
Pentru a vedea cum luminile dvs. reacționează la muzică, aveți nevoie de lumini inteligente Philips Hue color și de o consolă Hue Bridge.