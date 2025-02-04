Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

Este prima de acest gen: o integrare profundă a muzicii și luminii care permite întrepătrunderea luminii cu sunetul. Asociați-vă conturile Philips Hue și Spotify pentru a permite luminilor dvs. să reacționeze la orice melodie.

Vedeți cum muzica dvs. prinde viață

Indiferent dacă vă relaxați pe muzică ambientală sau vă canalizați starul rock lăuntric, muzica dvs. devine o experiență pe care o auziți, o vedeți și o simțiți.

Configurați Philips Hue + Spotify

Aveți nevoie doar de câteva lucruri pentru a utiliza Philips Hue + Spotify: o consolă Hue Bridge, lumini color și orice dispozitiv audio.

Pasul 1 pentru configurarea Hue + Spotify în aplicație

Creați-vă spațiul

Veți avea nevoie de lumini color grupate într-o zonă de divertisment în aplicația Philips Hue. Nu aveți încă o zonă de divertisment? O puteți configura atunci când vă asociați conturile.

Pasul 2 pentru configurarea Hue + Spotify în aplicație

Asociați-vă conturile

Deschideți fila Sincronizare în aplicația Philips Hue și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la conturile dvs. Philips Hue și Spotify.

Pasul 3 pentru configurarea Hue + Spotify în aplicație

Vedeți sunetele

Atingeți Pornire sincronizare în fila Sincronizare și începeți să ascultați o melodie sau o listă de redare pe orice dispozitiv conectat la contul dvs. Spotify: un telefon, o tabletă sau chiar computerul.

O simfonie de lumină și sunet

Iluminatul inteligent Philips Hue și muzica Spotify sunt în armonie perfectă. Valorificați-vă muzica la maximum și schimbați modul în care o trăiți.

Integrare profundă în aplicație

Integrare profundă

Philips Hue generează scenarii de lumini pentru a reflecta ritmul muzicii. Și, cu Spotify, algoritmul este și mai avansat. Scenariile de lumini sunt în armonie perfectă cu orice melodie, în acord cu genul, atmosfera și ritmul.

Personalizarea luminii în timpul sincronizării cu muzica

Personalizați modul în care sincronizați

Perfecționați-vă experiența ajustând intensitatea, luminozitatea și chiar paleta de culori a luminilor. Muzica dvs. este personală și așa ar trebui să fie și luminile. 

Folosiți orice dispozitiv audio pentru sincronizare

Folosiți orice dispozitiv audio

Niciun sistem audio nu este prea mic pentru Philips Hue + Spotify. Utilizați cu un sistem audio surround complet sau relaxați-vă cu căștile conectate la telefon.

Explorați sincronizarea cu muzica
Funcționează cu lumini Philips Hue color

Funcționează cu lumini Philips Hue color

Creați o zonă de divertisment cu luminile inteligente pe care le îndrăgiți. Philips Hue + Spotify necesită lumini Philips Hue cu ambianță albă și color și o consolă Hue Bridge. 

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Aplicația Spotify și caracteristica de sincronizare cu luminile Philips Hue

Obțineți Spotify

Philips Hue + Spotify funcționează cu conturi Spotify gratuite sau plătite. Creați un cont Spotify, descărcați aplicația pentru telefon sau computer și începeți să vă bucurați de biblioteca imensă de melodii și liste de redare. 

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Colecție de becuri Philips Hue, Hue Bridge și spoturi inteligente

Sunt necesare lumini color și consola Hue Bridge

Pentru a vedea cum luminile dvs. reacționează la muzică, aveți nevoie de lumini inteligente Philips Hue color și de o consolă Hue Bridge. 

Vedeți cum funcționează

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Întrebări frecvente

Sincronizarea muzicii pentru Spotify funcționează cu toate produsele Hue?

Care este diferența dintre sincronizarea cu Spotify și Modul de muzică din aplicația Hue Sync?

Care este diferența dintre integrarea Hue + Spotify și aplicațiile terțe?

Conturile Spotify Family sunt acceptate?/Ce tipuri de conturi Spotify sunt acceptate?

Pot folosi sincronizarea muzicii fără un cont Spotify?

Am nevoie de un cont Spotify Premium pentru a utiliza caracteristica de sincronizare a muzicii Hue?

Cum pot conecta Philips Hue cu Spotify?

Pot folosi asistenți vocali pentru a controla experiența Hue și Spotify?

De ce versiune a aplicației am nevoie pentru caracteristica Spotify?