Condițiile garanției acordate de producător în Europa pentru produsele Philips Hue, cu excepția becurilor Philips Hue, a produselor Philips Hue Lightstrip și a accesoriilor Philips Hue (conform clasificării disponibile pe site-ul web www.philips-hue.com)

Prezenta garanție acordată voluntar de către producător se aplică dacă aveți calitatea de consumator și ați achiziționat produsul în Europa. Garanția se aplică produselor Philips Hue, cu excepția becurilor Philips Hue, a produselor Philips Hue Lightstrip și a accesoriilor Philips Hue (conform clasificării disponibile pe site-ul web www.philips-hue.com).

Acest produs este conceput și dezvoltat special pentru utilizare la domiciliu, exclusiv în condiții normale de funcționare. Dacă întâmpinați dificultăți în utilizarea acestui produs, vă recomandăm să consultați în primul rând manualul de utilizare și informațiile de pe site-ul nostru web. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului, noi, în calitate de producător (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Țările de Jos), garantăm că părțile componente hardware ale dispozitivului nu prezintă defecte de material și execuție pe o perioadă de doi (2) ani de la data livrării, exceptând cazul când se menționează o altă perioadă în documentația din ambalaj sau pe ambalajul produsului și sub rezerva respectării condițiilor de instalare, întreținere și utilizare a produsului specificate în manualul de utilizare. Prezenta garanție limitată se aplică numai componentelor hardware livrate în ambalajul original. Prezenta garanție limitată nu se aplică produselor software, chiar dacă sunt ambalate sau vândute alături de componentele hardware. Nu garantăm utilizarea fără întreruperi sau fără erori a acest dispozitiv. Cu excepția cazului în care prevederile legale aflate în vigoare impun alte condiții, obligațiile ce ne revin conform prezentei garanții se vor limita, la discreția noastră, fie la repararea produsului, fie la furnizarea unui produs înlocuitor pentru produsul defect, fie la a vă oferi o despăgubire corespunzătoare pentru prețul de achiziție al produsului defect. (De)montarea și/sau (dez)instalarea și manopera sunt excluse de la prezenta garanție, ca și sticla spartă, bateriile și becurile consumabile. În temeiul legislației aplicabile, măsurile reparatorii pe care le luăm conform garanției nu prelungesc și nu reînnoiesc perioada de garanție inițială aplicabilă. Avem dreptul, la discreția noastră, să înlocuim produsul defect acoperit de garanție cu un produs care are abateri minore în design și/sau specificații care nu afectează funcționalitatea produsului. Pentru a putea face o revendicare validă bazată pe această garanție, trebuie să ne furnizați (nouă sau reprezentantului nostru), la cerere, o dovadă adecvată a achiziției efectuate de dvs. și produsul defect, pentru a putea fi analizat. În limitele maxime permise de legea în vigoare, această politică reprezintă întreaga noastră răspundere în calitate de producător în ceea ce privește produsele defecte sau neconforme. Nu răspundem în fața dvs. pentru alte pierderi sau daune indirecte ori pe cale de consecință (inclusiv, însă fără limitare, pierderi de date sau pierderi de venituri) și nici nu vă vom despăgubi pentru activități ca întreținerea regulată, salvarea ori recuperarea datelor.

Prezenta garanție a producătorului oferă drepturi separate de cele care vă revin în temeiul legislației în vigoare. Prin urmare, avantajele oferite de această garanție vin în completarea drepturilor dvs. legale, fără ca prezenta garanție să vă limiteze sau să vă afecteze respectivele drepturi legale. Dacă produsul este neconform, aveți drepturi legale de a solicita servicii gratuite din partea companiei care v-a vândut acest produs.

Această garanție este supusă și poate fi înlocuită de politica noastră de încheiere a asistenței în măsura în care Signify decide să înceteze asistența pentru acest dispozitiv în conformitate cu politica sa de încheiere a asistenței, disponibilă aici: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Dacă veți aduce produsul la service într-o altă țară decât cea în care ați achiziționat produsul, vom încerca să îl reparăm conform condițiilor de garanție din țara în care ați achiziționat produsul.

Pentru a obține service în perioada de garanție a garanției acestui producător, vă rugăm să contactați centrul de asistență pentru consumatori Philips. Detaliile de contact pot fi găsite la adresa: www.philips.com/lighting

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