Oznámení o údajích

3. Jak můžete přistupovat k datům, sdílet je a mazat?
Přístup můžete získat buď přímo, nebo nepřímo. Přímý přístup vám umožní získat data o produktu v reálném čase, zatímco při nepřímém přístupu obdržíte data (ve snadno přístupném formátu) v hromadném souboru e‑mailem. Žádost můžete podat prostřednictvím našeho online formuláře a vybrat si preferovaný typ přístupu. Abyste získali přímý přístup, musíte být „správcem“ / „vlastníkem“ s účtem Hue – protože vám to dává přístup ke všem datům o produktech generovaným ve vaší domácnosti.
Pro přímý přístup k datům o produktech mějte na paměti, že téměř všechny naše produkty Hue (kromě Hue Sync Box) mají rozhraní Zigbee. Protokol Zigbee je veřejně dostupný na adrese https://csa-iot.org/ a umožňuje přístup k produktovým údajům ze světel a příslušenství Hue – není nutné používat můstek Philips Hue Bridge. Pokud je však produkt Hue připojen k můstku Philips Hue Bridge, nejlepším způsobem přístupu k datům o produktu je prostřednictvím rozhraní CLIP můstku Philips Hue Bridge (lokálně), které vám na vaši žádost zpřístupníme prostřednictvím našeho online formuláře pro přijetí žádosti. Poté vám udělujeme omezené, odvolatelné, nepřenosné a nevýhradní právo přístupu k API a jeho používání, a to výhradně za účelem načítání produktových dat. Toto právo nezahrnuje možnost sublicencovat nebo sdílet přístup s ostatními. Rozhraní API nesmíte upravovat, přizpůsobovat ani měnit; nesmíte kopírovat, distribuovat, sdílet, zobrazovat, zveřejňovat ani přenášet žádnou jeho část a/nebo provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, rozebírat nebo z něj vytvářet odvozená díla. Toto právo nezahrnuje možnost používat API k úpravě stavu a nastavení zařízení (ale samozřejmě, pokud byste to chtěli také dělat, můžete se zaregistrovat k používání našeho API pro „účely vývojáře“ – viz https://developers.meethue.com/). Rozhraní API a veškeré související materiály, včetně vylepšení nebo úprav, zůstávají naším vlastnictvím (a vlastnictvím našich poskytovatelů licence) a jsou chráněny podle zákonů o duševním vlastnictví. API nesmíte používat žádným způsobem, který by porušoval zákony nebo soudní příkazy, nebo který by mohl poškodit nás nebo jiné osoby. Nesmíte zavádět malware, viry ani jiné škodlivé komponenty ani se pokoušet deaktivovat nebo obejít jakékoli bezpečnostní funkce našich systémů. Upozorňujeme, že nezaručujeme nepřerušovaný, včasný, bezpečný ani bezchybný přístup k API.
Pokud chcete sdílet data o svých produktech (z produktů Hue připojených k Hue Bridge) prostřednictvím přímého přístupu s někým v Evropě („třetí stranou“), žádný problém – je to jednoduché! Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:
Krok 1: Požádejte třetí stranu, aby navštívila stránky https://developers.meethue.com/.
Krok 2: Třetí strana se bude muset zaregistrovat a postupovat podle pokynů na dané stránce.
Krok 3: Po registraci může třetí strana požádat o přihlašovací údaje pro integraci mezi cloudy.
Krok 4: O váš souhlas s přístupem k údajům o produktu může požádat následujícím způsobem:
· Třetí strana může vytvořit odkaz pro autorizační požadavek
· Pomocí tohoto odkazu se můžete přihlásit ke svému účtu Hue a udělit třetí straně přístupové oprávnění.
Krok 5: Jakmile udělíte povolení, třetí straně bude udělen přístup a bude moci začít používat API k prohlížení vašich produktových dat v reálném čase.
O ukončení sdílení dat můžete kdykoli požádat prostřednictvím svého účtu Hue (přihlaste se na https://www.philips-hue.com/account).
Používání našich API k získání vašich produktových dat se řídí specifickými podmínkami (které musí třetí strana přijmout v kroku 2 výše), které třetí straně udělují práva k získání vašich produktových dat a chrání naše práva a systém Hue pro všechny uživatele Hue.
Pokud si přejete, aby vaše data (jako snadno dostupná data) obdržela třetí strana prostřednictvím nepřímého přístupu, můžete nás o tom informovat výběrem této možnosti v našem online formuláři pro přijetí.
Budeme přenášet pouze údaje o produktu a údaje o souvisejících službách, které si vyžádáte nebo které schválíte, včetně souvisejících informací potřebných k jejich použití (např. metadata). Vaše osobní údaje nebudeme sdílet bez vašeho výslovného souhlasu. Se subjekty, s nimiž sdílíte údaje o produktu a údaje o souvisejících službách, byste se měli dohodnout, že je náležitě zabezpečí a budou je používat zodpovědně, například že je budou chránit pomocí vhodných bezpečnostních opatření a používat pouze za účelem poskytování vámi objednaných služeb. Nesmí používat Produktová data a Související servisní data k vývoji produktů, které konkurují produktům Hue, a nesmí Produktová data a Související servisní data prodávat ani sdílet s nikým, kdo k tomu nemá oprávnění.
Souhlasíte s tím, že budete Produktová data a Související servisní data používat zodpovědně a nebudete je sdílet škodlivým způsobem.
Sdílení údajů o produktech a souvisejících službách vás nebude nic stát.
Chcete své údaje odstranit?
Zde je návod, jak to můžete udělat v závislosti na typu dat:
- Data (jako snadno dostupná data): Svůj účet Hue můžete smazat prostřednictvím nabídky nastavení dostupné v aplikaci Hue nebo na webových stránkách Philips Hue. Můžete nám také zaslat žádost o odstranění osobních údajů.
- Pro data v zařízení: Proveďte obnovení továrního nastavení na vašem produktu Hue.
- Pro data uložená lokálně v aplikacích Hue: Aplikaci můžete jednoduše odinstalovat.