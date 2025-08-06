Podpora
Oznámení o údajích pro produkty a služby Hue („Oznámení o údajích“) – Evropa 

Verze: září 2025 

Toto oznámení o údajích vysvětluje, jak můžete získat přístup k určitým údajům souvisejícím s produkty a službami Hue a sdílet je, včetně informací o tom, na které údaje se vztahuje a jak s nimi v Evropě nakládáme. Nezapomeňte si v příloze (přílohách) prohlédnout důležité doplňující podrobnosti nebo případné výjimky.

Jsme společnost Signify Netherlands B.V., která stojí za produkty a službami Hue, a sídlíme na adrese High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nizozemsko. Více informací o nás naleznete níže – viz sekce „Jak se s námi můžete spojit“.

Když používáme slovo „vy“, máme na mysli „správce“ / „vlastníka“ nebo „oprávněného uživatele“ systému Hue – prostudujte si část 2 Podmínek používání Hue , kde zjistíte, zda jste „správce“ / „vlastník“ nebo „oprávněný uživatel“. Pokud jste „Oprávněný uživatel“, nebudete mít přístup k datům generovaným produkty a službami Hue ve vaší domácnosti – s výjimkou dat propojených s vaším vlastním účtem – na rozdíl od „Administrátora“ / „Vlastníka“, který má širší přístupová práva. Jen upozornění: v případě potřeby vás můžeme požádat o některé údaje – a účet Hue – abychom si ověřili, zda jste „Administrátor“ / „Vlastník“ nebo „Oprávněný uživatel“ – to nám pomáhá chránit vaše data a zajistit, aby byla sdílena se správnou osobou.

V případě osobních údajů platí naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které má před tímto Oznámením o údajích přednost.

Když v tomto oznámení o datech zmiňujeme určité pojmy – například „snadno dostupná data“ nebo „držitel údajů“ – používáme je ve smyslu zákona EU o datech. Na konci tohoto oznámení o údajích naleznete glosář, který vám pomůže vysvětlit některé klíčové pojmy. Jen pro informaci, tyto definice jsou zjednodušené, aby byly srozumitelnější, stejně jako zbytek tohoto Oznámení o údajích. Přesné právní znění vždy naleznete v definicích obsažených v evropském nařízení o datech.

1. Jaká data jsou zahrnuta? (typ, formát, frekvence a objem sběru)

Údaje uvedené v tomto oznámení o datech jsou uvedeny v příloze (přílohách) a platí pro Evropu – pokud neuvedeme jinak, používáme v tomto oznámení termín „data“ pro „snadno dostupná data“.

Data jsme seskupili do dvou sekcí: „Data o produktech“ a „Data o souvisejících službách“.

Níže uvedená tabulka vám poskytne další informace:

 

Údaje o produktu

Údaje o souvisejících službách

Formát

JSON

JSON

Frekvence sběru

Obvykle 10–100 datových položek denně, v závislosti na využití systému

Obvykle 0–100 datových položek za den, v závislosti na využití systému

Hlasitost

Obvykle 30–400 kB za den

Obvykle 0–400 kB za den

Nepřetržité generování dat v reálném čase

Produktová data se generují pouze tehdy, když dojde k událostem nebo se změní stav.

 

2. Jak ukládáme data?

Pokud vám neoznámíme jinak, údaje uchováváme po dobu 2 (dvou) let od data jejich shromáždění.

Některé produkty Hue jsou nepřímo schopny ukládat data na vzdálený server. Více informací o jednotlivých produktech Hue naleznete v příloze 1.

Data v produktech jsou uložena pouze dočasně a přepíší se při zaznamenání nového stavu. V produktu se neukládá žádná historie ani protokoly.

Pokud ukládáme data, děláme tak na cloudových serverech. Údaje můžeme převádět do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Více informací o tomto tématu naleznete v části „Kdy vaše údaje přenášíme do zahraničí“ našeho Oznámení o ochraně osobních údajů.

3. Jak můžete přistupovat k datům, sdílet je a mazat?  

Přístup můžete získat buď přímo, nebo nepřímo. Přímý přístup vám umožní získat data o produktu v reálném čase, zatímco při nepřímém přístupu obdržíte data (ve snadno přístupném formátu) v hromadném souboru e‑mailem. Žádost můžete podat prostřednictvím našeho online formuláře a vybrat si preferovaný typ přístupu. Abyste získali přímý přístup, musíte být „správcem“ / „vlastníkem“ s účtem Hue – protože vám to dává přístup ke všem datům o produktech generovaným ve vaší domácnosti.

Pro přímý přístup k datům o produktech mějte na paměti, že téměř všechny naše produkty Hue (kromě Hue Sync Box) mají rozhraní Zigbee. Protokol Zigbee je veřejně dostupný na adrese https://csa-iot.org/ a umožňuje přístup k produktovým údajům ze světel a příslušenství Hue – není nutné používat můstek Philips Hue Bridge. Pokud je však produkt Hue připojen k můstku Philips Hue Bridge, nejlepším způsobem přístupu k datům o produktu je prostřednictvím rozhraní CLIP můstku Philips Hue Bridge (lokálně), které vám na vaši žádost zpřístupníme prostřednictvím našeho online formuláře pro přijetí žádosti. Poté vám udělujeme omezené, odvolatelné, nepřenosné a nevýhradní právo přístupu k API a jeho používání, a to výhradně za účelem načítání produktových dat. Toto právo nezahrnuje možnost sublicencovat nebo sdílet přístup s ostatními. Rozhraní API nesmíte upravovat, přizpůsobovat ani měnit; nesmíte kopírovat, distribuovat, sdílet, zobrazovat, zveřejňovat ani přenášet žádnou jeho část a/nebo provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, rozebírat nebo z něj vytvářet odvozená díla. Toto právo nezahrnuje možnost používat API k úpravě stavu a nastavení zařízení (ale samozřejmě, pokud byste to chtěli také dělat, můžete se zaregistrovat k používání našeho API pro „účely vývojáře“ – viz https://developers.meethue.com/). Rozhraní API a veškeré související materiály, včetně vylepšení nebo úprav, zůstávají naším vlastnictvím (a vlastnictvím našich poskytovatelů licence) a jsou chráněny podle zákonů o duševním vlastnictví. API nesmíte používat žádným způsobem, který by porušoval zákony nebo soudní příkazy, nebo který by mohl poškodit nás nebo jiné osoby. Nesmíte zavádět malware, viry ani jiné škodlivé komponenty ani se pokoušet deaktivovat nebo obejít jakékoli bezpečnostní funkce našich systémů. Upozorňujeme, že nezaručujeme nepřerušovaný, včasný, bezpečný ani bezchybný přístup k API.

Pokud chcete sdílet data o svých produktech (z produktů Hue připojených k Hue Bridge) prostřednictvím přímého přístupu s někým v Evropě („třetí stranou“), žádný problém – je to jednoduché! Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

Krok 1: Požádejte třetí stranu, aby navštívila stránky https://developers.meethue.com/.

Krok 2: Třetí strana se bude muset zaregistrovat a postupovat podle pokynů na dané stránce.

Krok 3: Po registraci může třetí strana požádat o přihlašovací údaje pro integraci mezi cloudy.

Krok 4: O váš souhlas s přístupem k údajům o produktu může požádat následujícím způsobem:

· Třetí strana může vytvořit odkaz pro autorizační požadavek

· Pomocí tohoto odkazu se můžete přihlásit ke svému účtu Hue a udělit třetí straně přístupové oprávnění.

Krok 5: Jakmile udělíte povolení, třetí straně bude udělen přístup a bude moci začít používat API k prohlížení vašich produktových dat v reálném čase.

O ukončení sdílení dat můžete kdykoli požádat prostřednictvím svého účtu Hue (přihlaste se na https://www.philips-hue.com/account).

 

Používání našich API k získání vašich produktových dat se řídí specifickými podmínkami (které musí třetí strana přijmout v kroku 2 výše), které třetí straně udělují práva k získání vašich produktových dat a chrání naše práva a systém Hue pro všechny uživatele Hue.

Pokud si přejete, aby vaše data (jako snadno dostupná data) obdržela třetí strana prostřednictvím nepřímého přístupu, můžete nás o tom informovat výběrem této možnosti v našem online formuláři pro přijetí.

Budeme přenášet pouze údaje o produktu a údaje o souvisejících službách, které si vyžádáte nebo které schválíte, včetně souvisejících informací potřebných k jejich použití (např. metadata). Vaše osobní údaje nebudeme sdílet bez vašeho výslovného souhlasu. Se subjekty, s nimiž sdílíte údaje o produktu a údaje o souvisejících službách, byste se měli dohodnout, že je náležitě zabezpečí a budou je používat zodpovědně, například že je budou chránit pomocí vhodných bezpečnostních opatření a používat pouze za účelem poskytování vámi objednaných služeb. Nesmí používat Produktová data a Související servisní data k vývoji produktů, které konkurují produktům Hue, a nesmí Produktová data a Související servisní data prodávat ani sdílet s nikým, kdo k tomu nemá oprávnění.

Souhlasíte s tím, že budete Produktová data a Související servisní data používat zodpovědně a nebudete je sdílet škodlivým způsobem.

Sdílení údajů o produktech a souvisejících službách vás nebude nic stát.

 

Chcete své údaje odstranit?
Zde je návod, jak to můžete udělat v závislosti na typu dat:

  • Data (jako snadno dostupná data): Svůj účet Hue můžete smazat prostřednictvím nabídky nastavení dostupné v aplikaci Hue nebo na webových stránkách Philips Hue. Můžete nám také zaslat žádost o odstranění osobních údajů.
  • Pro data v zařízení: Proveďte obnovení továrního nastavení na vašem produktu Hue.
  • Pro data uložená lokálně v aplikacích Hue: Aplikaci můžete jednoduše odinstalovat.

4. Jak používáme data?

V části 3b Podmínek používání Hue vysvětlujeme, jak my a naše přidružené společnosti skupiny Signify používáme data.  Údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

5. Jak se s námi můžete spojit

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li podporu, neváhejte se obrátit na náš tým na adrese https://www.philips-hue.com/support.

Upozornění – Nejsme vždy držiteli údajů. Pokud k propojení produktů Hue používáte systém třetí strany, může se tato třetí strana stát držitelem údajů namísto nás. Pak budete možná muset uplatnit svá přístupová práva u této třetí strany. Pro více informací se podívejte do přílohy (příloh). 

6. Obsahují data nějaká obchodní tajemství?

Představte si obchodní tajemství jako jedinečný způsob, jakým vyrábíme produkt nebo službu. Je to něco cenného, co chceme chránit, aby to nemohl použít někdo jiný a konkurovat nám. Některá data mohou obsahovat obchodní tajemství. Pokud se to týká, dáme vám vědět – a obchodní tajemství patří společnosti Signify Holding B.V.

7. Řešení stížností a sporů

Máte právo podat stížnost ohledně našich postupů při nakládání s údaji u příslušného orgánu ve vaší zemi bydliště.

8. Jak dlouho to platí?

Dokud aktivně používáte produkty a služby Hue jako „Administrátor“, „Vlastník“ nebo „Oprávněný uživatel“, zachováte si svá přístupová práva a práva ke sdílení. To je také založeno na tom, jak dlouho data uchováváme.

Toto oznámení o datech můžeme čas od času aktualizovat, například pokud se změní produkty, služby nebo data. Pokud tak učiníme, zveřejníme aktualizované Oznámení o datech na našich webových stránkách Philips Hue. 

9. Náš slovníček k nařízení o datech

Pro pochopení klíčových pojmů použitých v tomto oznámení o ochraně osobních údajů si prohlédněte níže uvedený glosář. Nezapomeňte: Tyto definice jsme zjednodušili, aby se s nimi lépe pracovalo. Oficiální právní znění naleznete v evropském nařízení o datech.

a.       Připojený produkt: To znamená chytré zařízení – něco, co shromažďuje informace o tom, jak ho používáte nebo co se kolem něj děje, a může tyto informace sdílet buď přes internet, bezdrátovou síť, nebo přímo ze zařízení. Kdykoli zmíníme Produkt Hue v tomto Oznámení o údajích, hovoříme o Připojeném produktu.

b.       Držitel údajů: Toto je strana – stejně jako my – která shromažďuje údaje o produktech a související údaje o službách z vašich produktů nebo služeb Hue. Jsme držitelem údajů, pokud nám je dovoleno tyto údaje používat nebo sdílet na základě zákona nebo toho, na čem jsme se s vámi dohodli.

c.        Evropa: Toto oznámení o údajích se vztahuje na uživatele v Evropské unii. Pokud používáte produkty a služby Hue, které byly zpřístupněny v EU, je pro vás toto oznámení o ochraně osobních údajů relevantní.

d.       Údaje o produktu: Toto jsou informace, které váš produkt Hue vytváří, když ho používáte – například kdy je zapnutý a vypnutý nebo jak často ho používáte. Jsou to data, která je produkt navržen tak, aby sdílel, a to buď přes internet, bezdrátovou síť, nebo přímo ze zařízení. Přístup k nim máte vy, my nebo někdy i třetí strana.

e.       Snadno dostupná data: Toto je typ dat, která již máme v našem cloudu z vašeho produktu Hue nebo souvisejících služeb – například jak se produkt používá nebo jaká jsou jeho nastavení. Jedná se o data, ke kterým máme povolený přístup a můžeme se k nim snadno dostat bez jakýchkoli složitých úkonů.

f.         Související služby: To znamená digitální součásti – jako jsou aplikace nebo software – které váš produkt Hue potřebuje ke správnému fungování. Některé z nich jsou součástí produktu při jeho koupi a bez nich by váš produkt nemusel fungovat tak, jak má. Jindy mohou být přidány později (námi nebo třetí stranou) za účelem aktualizace nebo vylepšení fungování vašeho produktu. Kdykoli zmíníme Služby nebo aplikace Hue v tomto Oznámení o údajích, hovoříme o Související službě.

g.     Související servisní data: Toto je digitální stopa, která se vytváří při používání služeb připojených k vašemu produktu Hue – například při používání aplikace, nastavování rutin nebo aktivaci automatizací. Zahrnuje to věci, které děláte záměrně (například změnu nastavení), a věci, které se dějí na pozadí během používání služby.

Příloha 1 Připojené produkty (produkty Hue)

 

Typ dat produktu

Možnost ukládání dat na vzdálený server

Spínače

Stisknutí tlačítek, stav baterie, stav připojení, konfigurace zařízení

Ano, nepřímo.

 

Poznámka: Připojené produkty lze připojit ke cloudovému backendu prostřednictvím brány / můstku / ovládacího zařízení, např. můstku Philips Hue Bridge, jakéhokoli jiného můstku Zigbee-to-IP, hraničního routeru Matter, zařízení Amazon Alexa, Google Home nebo Apple Home, aplikace pro chytrý telefon a dalších zařízení[1].

Pohybové senzory

Pohyb, teplota2, intenzita světla[2], úroveň baterie, stav připojení, konfigurace zařízení

Senzory otevírání/zavírání

Otevírání/zavírání, detekce neoprávněné manipulace, stav baterie, stav připojení, konfigurace zařízení

Světla

Zapnutí/vypnutí, úroveň ztlumení, teplota barev, barva, dynamika, síťové parametry, stav připojení, konfigurace zařízení

Zařízení se světly a spínači

Všechny údaje uvedené v oddílech světel a spínačů výše

Chytrá zástrčka

Zapnutí/vypnutí, síťové parametry, stav připojení, konfigurace zařízení

Vyzvánění

Zapnutí/vypnutí zvuku, hlasitost zvuku, identifikátor zvuku, doba trvání, stav připojení, konfigurace zařízení

Hue Bridge

Nastavení a stavy související se světlem, místností, zónou, scénou, zábavní oblastí, oblastí pohybu, zařízením, automatizací a propojovacím tlačítkem, stav připojení, konfigurace zařízení

Ano

Kamera a zvonek

Video, obrazová a zvuková data,

Události detekce pohybu, objektů a zvuku, stav baterie (u bateriových kamer), stav připojení, stisknutí tlačítek (u zvonku), konfigurace zařízení

Ano

Hue sync box

Údaje o použití, jako je zapnutí/vypnutí synchronizace světla, vstup, režim, doba trvání; stav připojení, konfigurace zařízení

Ano

 

 

[1] Společnost Signify není držitelem údajů, pokud jsou Připojené produkty používány s bránou/můstkem/ovládacím zařízením třetí strany, jiným než je Philips Hue Bridge.

[2] Senzory pohybu jsou schopny měřit teplotu a intenzitu světla nepřetržitě a v reálném čase. 

Příloha 2 Související služby (služby Hue)

 

Typ údajů o souvisejících službách

Aplikace Hue[3]

Údaje o způsobu používání aplikace za účelem ovládání světel, stahování, vytváření a používání scén, automatizace, použití softwaru Hue Secure, synchronizace (zábavních) světel a konfigurace systému Hue

Aplikace Hue Sync TV3

Údaje o používání, jako je zapnutí/vypnutí synchronizace světel, režim, doba trvání; stav připojení, konfigurace aplikace

Aplikace pro počítač3

Bezpečné cloudové služby Hue3

Údaje o používání služeb Hue Secure ve vztahu k aktivaci/deaktivaci, událostem souvisejícím s živým náhledem a sledováním videoklipů, bezpečnostním událostem včetně oznámení typu push, časové ose, (světelnému) alarmu, událostem spojeným s můstkem Bridge za účelem pohodlí uživatelů, konfiguračním nastavením zabezpečení a kamer

Obecné cloudové služby Hue3

Data, která umožňují vyhledání a připojení aplikací a služeb (včetně aplikací a služeb třetích stran) k Bridge přes cloud. Správa zařízení, geolokace na základě IP adresy, údaje související s účtem a domácností

 

[3] Množství dat závisí na souhlasu uživatele se shromažďováním volitelných analytických dat.

