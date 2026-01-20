Podpora
Průvodce osvětlením kuchyňského ostrůvku

18. února 2021

Kuchyňský ostrůvek je víc než jenom místo pro přípravu jídla – často jde o úplný středobod domácnosti. Členové rodiny se tam schází ráno, než vyrazí do práce nebo do školy, i později po náročném dni. Takto multifunkční prostor vyžaduje i multifunkční osvětlení a nejlepší cestou k němu jsou chytrá světla a pár tipů od expertů.

Lineární svítidla

Tato podlouhlá svítidla, která se také dají označit jako lineární lustry, visí ze stropu. Často mají tři nebo více světel (nebo i jeden dlouhý integrovaný zdroj LED) a jsou vhodná pro větší kuchyňské ostrůvky, které jsou ústředním bodem místnosti. 

Lineární světla a lustry jsou pro kuchyňské ostrůvky obzvlášť vhodné, protože jim stačí jedna zásuvka ve stropu a jsou vyrobeny tak, aby rovnoměrně šířily světlo po dlouhých plochách.

Lineární svítidlo Black Ensis zavěšené nad kuchyňským stolem

Tipy k použití lineárních svítidel u kuchyňských ostrůvků

  • Pokud chcete mít výzdobu v industriálním stylu, vyberte si lineární svítidlo s průhlednými skleněnými prvky a retro žárovkami
  • Příznivci jednoduchého skandinávského stylu mohou použít lakované svítidlo z nerezové oceli nebo průsvitné sklo s moderními žárovkami.

Závěsné osvětlení pro kuchyňský ostrůvek

Závěsná svítidla visí ze stropu (často z jediného kabelu), takže jsou nad kuchyňský ostrůvek ideální. Jsou dostupná ve všech možných tvarech a velikostech, ale obvykle mají společné to, že mají jednu žárovku. Při osvětlování kuchyňského ostrůvku závěsným světlem může být vhodné použít několik svítidel v řadě nad pracovním prostorem nebo jedno svítidlo se širším stínítkem – vyberte si podle toho, jak velký prostor máte.

Jednodušším způsobem instalace závěsného osvětlení u kuchyňských ostrůvků je použití lištových svítidel. Lišty usnadňují úpravy rozmístění světel a kromě toho také rozvod napájení po stropě, což se hodí zvlášť v případě, že zásuvka není uprostřed kuchyňského ostrůvku.

Lištová svítidla je možné zavěsit dvěma hlavními způsoby: můžete vytvořit jednu řadu světel ve stejné výšce na jedné liště, nebo namontovat dvě rovnoběžné lišty se světly v různých výškách, čímž dosáhnete trojrozměrného efektu.

Muž a žena vaří na kuchyňském ostrůvku pod třemi bílými závěsnými svítidly

Tipy k použití závěsných svítidel u kuchyňských ostrůvků

  • Běžnější je použít lichý počet svítidel, obvykle jedno nebo tři, ale vše nakonec závisí na vašem osobním stylu.
  • Závěsná svítidla s průsvitným stínítkem mohou skrýt samotné žárovky, které pak nebudou tolik oslňovat sedící lidi nepříjemným jasem.
  • Pokud chcete svítidla zavěsit na lištu, kupte si takovou, která je stejně dlouhá jako váš kuchyňský ostrůvek.

Zapuštěná světla

Zapuštěná světla sedí v jedné rovině se stropem, což je bonus pro kuchyně s nižšími stropy nebo pro případy, kdy toužíte po čistším a jednodušším estetickém dojmu. Snažte se je nepoužívat jako hlavní zdroje osvětlení. Světlo z nich směřuje přímo dolů, kvůli čemuž může být strop mezi jednotlivými světly tmavý. Je lepší je použít jako další „vrstvu“ světel vedle těch ostatních v místnosti.

Rekonstruujete? Zapuštěná světla mohou být šikovným doplňkem každé kuchyně, pokud je rozmístíte promyšleně. Pokud je nainstalujete po obvodu kuchyňského ostrůvku a doplníte je závěsným nebo lineárním svítidlem, rozjasníte si celý pracovní prostor. Protože spoustu stropních světel je možné naklonit, můžete některé z nich nasměrovat na nějaké hezké místo, například kuchyňskou desku ozdobenou vázou s květinami.

žena vaří s barevným osvětlením kuchyňského ostrůvku

Tipy k použití zapuštěného osvětlení u kuchyňských ostrůvků

  • Nainstalujte zapuštěná světla na stranu a mírně před nebo za místo, které chcete osvětlit (například dřez nebo sporák), abyste si nestínili a světla vás neoslňovala.
  • Rozmístěte zapuštěná světla rovnoměrně přes tu část stropu, kde je budete instalovat.
  • Nedávejte jich kolem kuchyňského ostrůvku příliš mnoho, aby strop nevypadal přeplněně.

Funkce osvětlení kuchyňského ostrůvku

Vedle samotných svítidel existují i další funkce osvětlení kuchyňských ostrůvků, které je dobré nepřehlížet, například nastavení barvy světel a možností ovládání.

Stmívání

Víceúčelová povaha kuchyňského ostrůvku vyžaduje osvětlení, které je vhodné pro různé druhy činností. Stmívatelná světla můžete při práci nastavit na plný jas a při čtení nebo jídle je zase ztlumit na měkčí záři.

Barva světla

Barv? sv?tla, které svítidla v kuchy?ském ostr?vku vyza?ují, možná nev?nujete velkou pozornost, ale ve skute?nosti jde o d?ležitý prvek osv?tlení. Protože kuchy?ský ostr?vek je v podstat? pracovní prostor, je pot?eba zajistit, aby byl dostate?n? osv?tlen. Všechno ale závisí na výzdob? kuchyn?.

U kuchyní s teplými barevnými tóny (obklady, st?ny a nábytek v hn?dých a m?d?ných barvách) fungují nejlépe sv?tla s teplotou od 2700 K do 3500 K. Ke kuchyním s chladnými barvami (st?íbrné, šedé nebo namodralé tóny) se zase hodí sv?tlo v rozsahu teplot od 3500 K do 5000 K. Jinými slovy – k teplejším barvám pat?í teplejší sv?tlo a naopak.

Chytrá sv?tla Philips Hue White jsou nastavena na teplých 2700 K, zatímco sv?tla White Ambiance je možné nastavit na tisíce teplých i studených odstín? bílé od 2200 K do 6500 K. Jde o jednu z mnoha výhod Philips Hue – barvu i jas sv?tel si m?žete u kuchy?ského ostr?vku nastavit p?esn? tak, jak chcete.

Ovládání

V kuchyni máte často plné ruce práce. Pokud si u kuchyňského ostrůvku zavedete hlasové ovládání, budete mít možnost nastavit si jas i barvu světel bez toho, abyste museli běhat ke dřezu, umývat si ruce a pak mačkat vypínače.

Osvětlení kuchyňského ostrůvku: hlavní poznatky

Neexistuje žádné univerzální řešení osvětlení kuchyňských ostrůvků, protože každý z nás má jiný vkus. Jedním z nejlepších přístupů k osvětlení kuchyňského ostrůvku (a kuchyně obecně) je použití osvětlení v různých vrstvách a směrech. 

Můžete použít třeba závěsná kuchyňská světla a přidat stropní svítidla kolem celého ostrůvku a světelné proužky pod ním. Světlo si pak můžete nastavit pro každou denní i noční aktivitu. K tomu se chytré osvětlení opravdu hodí – můžete si hrát s různými barvami a úrovněmi jasu, dokud nenajdete kombinaci, která vám opravdu vyhovuje.

