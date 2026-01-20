Barv? sv?tla, které svítidla v kuchy?ském ostr?vku vyza?ují, možná nev?nujete velkou pozornost, ale ve skute?nosti jde o d?ležitý prvek osv?tlení. Protože kuchy?ský ostr?vek je v podstat? pracovní prostor, je pot?eba zajistit, aby byl dostate?n? osv?tlen. Všechno ale závisí na výzdob? kuchyn?.
U kuchyní s teplými barevnými tóny (obklady, st?ny a nábytek v hn?dých a m?d?ných barvách) fungují nejlépe sv?tla s teplotou od 2700 K do 3500 K. Ke kuchyním s chladnými barvami (st?íbrné, šedé nebo namodralé tóny) se zase hodí sv?tlo v rozsahu teplot od 3500 K do 5000 K. Jinými slovy – k teplejším barvám pat?í teplejší sv?tlo a naopak.
Chytrá sv?tla Philips Hue White jsou nastavena na teplých 2700 K, zatímco sv?tla White Ambiance je možné nastavit na tisíce teplých i studených odstín? bílé od 2200 K do 6500 K. Jde o jednu z mnoha výhod Philips Hue – barvu i jas sv?tel si m?žete u kuchy?ského ostr?vku nastavit p?esn? tak, jak chcete.