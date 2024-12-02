Podpora

Zabezpečení chytré domácnosti: systém

Dokonalá spolupráce chytrých světel, kamer a senzorů s aplikací přináší chytře zabezpečenou domácnost. S pomocí zařízení Bridge získáte kompletní ekosystém Philips Hue Secure.

produkty pro zabezpečení chytré domácnosti philips hue

Jak to funguje

Bezpečnostní kamera přimontovaná nad předními dveřmi

Odraďte nezvané hosty

Ať odcházíte pryč nebo jdete spát, zaktivujte systém Secure pouhým klepnutím. Když odcházíte z domova, nezapomeňte spustit automatizaci přítomnosti Mimic, aby to vypadalo, že jste doma.

Mávající žena viděna z pohledu bezpečnostní kamery

Zjistěte, kdo tam je

Kamery a senzory Secure detekují jakýkoli pohyb ve svém zorném poli – a okamžitě reagují na základě vašich individuálně přizpůsobených nastavení.

Muž sledující video na smartphonu s nasazenými sluchátky

Buďte okamžitě informováni

Zjistěte přesně, kde a kdy byl detekován pohyb, pomocí upozornění zaslaného přímo na vaše mobilní zařízení. S plánem Secure se můžete dokonce podívat, zda se jednalo o osobu, zvíře, vozidlo nebo třeba doručený balíček.

Pár prohlížející si bezpečnostní záběry na tabletu

Ověřte si, jak zareagovat

Podívejte se na živé zobrazení v Centru zabezpečení, abyste viděli, co (nebo kdo!) spustilo upozornění na pohyb – a pak zvolte, co dělat dál. Pokud máte plán Secure, můžete také zkontrolovat uloženou historii videí na časové ose.

Podezřelá silueta blížící se k zadním dveřím

Odvraťte potenciální hrozby

Zdá se vám to podezřelé? Klepnutím v aplikaci spustíte alarm, který zabliká světly nebo spustí sirénu na kameře Secure. Pomocí obousměrné komunikace můžete dokonce odstrašit potenciálního vetřelce – nebo jen pozdravit milou návštěvu.

Mobil zobrazující rozhraní systému Secure

Dokonale pod kontrolou, díky aplikaci Philips Hue

Nástroje už máte – a teď zjistěte, jak je chytře používat. Centrum zabezpečení v aplikaci Hue nabízí pokročilé funkce, automatizaci a další možnosti, díky kterým bude zabezpečení domácnosti chytřejší než kdy dřív.

Stáhnout v obchodu App Store Stáhnout v obchodě google play
Prozkoumat aplikaci
Philips Hue Bridge na bílém pozadí

Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás

Bridge nabízí kompletní sadu funkcí pro vaši sestavu Secure – světelné alarmy, automatizaci a nejen to. Umožňuje vám také rozšiřovat konfiguraci zabezpečení domácnosti (nebo chytrého osvětlení).

Kupte si Bridge
Ruce nastavující bílou kameru Secure se stolním stojanem

Vaše soukromí je pro nás důležité

End-to-end šifrování. Dvoufaktorová autentizace. Unikátní přístupové heslo pro přístup k videoklipům a historii. Philips Hue Secure byl vytvořen s ohledem na vaše soukromí. Chcete se dozvědět více o tom, jak budeme spravovat vaše data?

Přečtěte si oznámení o ochraně soukromí

Otázky a odpovědi

Které produkty Philips Hue fungují s nastavením Secure?

Co potřebuji, abych mohl začít používat bezpečnostní funkce Philips Hue?

Jak můžu systém zabezpečení použít, pokud si myslím, že je v domě narušitel?

Jak Bridge zlepšuje systém zabezpečení?

Existuje bezplatná zkušební verze placených funkcí plánu Secure?

Nemůžete najít odpověď?

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu