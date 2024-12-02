Dokonalá spolupráce chytrých světel, kamer a senzorů s aplikací přináší chytře zabezpečenou domácnost. S pomocí zařízení Bridge získáte kompletní ekosystém Philips Hue Secure.
Zabezpečení chytré domácnosti: systém
Odraďte nezvané hosty
Ať odcházíte pryč nebo jdete spát, zaktivujte systém Secure pouhým klepnutím. Když odcházíte z domova, nezapomeňte spustit automatizaci přítomnosti Mimic, aby to vypadalo, že jste doma.
Zjistěte, kdo tam je
Kamery a senzory Secure detekují jakýkoli pohyb ve svém zorném poli – a okamžitě reagují na základě vašich individuálně přizpůsobených nastavení.
Buďte okamžitě informováni
Zjistěte přesně, kde a kdy byl detekován pohyb, pomocí upozornění zaslaného přímo na vaše mobilní zařízení. S plánem Secure se můžete dokonce podívat, zda se jednalo o osobu, zvíře, vozidlo nebo třeba doručený balíček.
Ověřte si, jak zareagovat
Podívejte se na živé zobrazení v Centru zabezpečení, abyste viděli, co (nebo kdo!) spustilo upozornění na pohyb – a pak zvolte, co dělat dál. Pokud máte plán Secure, můžete také zkontrolovat uloženou historii videí na časové ose.
Odvraťte potenciální hrozby
Zdá se vám to podezřelé? Klepnutím v aplikaci spustíte alarm, který zabliká světly nebo spustí sirénu na kameře Secure. Pomocí obousměrné komunikace můžete dokonce odstrašit potenciálního vetřelce – nebo jen pozdravit milou návštěvu.
Dokonale pod kontrolou, díky aplikaci Philips Hue
Nástroje už máte – a teď zjistěte, jak je chytře používat. Centrum zabezpečení v aplikaci Hue nabízí pokročilé funkce, automatizaci a další možnosti, díky kterým bude zabezpečení domácnosti chytřejší než kdy dřív.
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás
Bridge nabízí kompletní sadu funkcí pro vaši sestavu Secure – světelné alarmy, automatizaci a nejen to. Umožňuje vám také rozšiřovat konfiguraci zabezpečení domácnosti (nebo chytrého osvětlení).
Vaše soukromí je pro nás důležité
End-to-end šifrování. Dvoufaktorová autentizace. Unikátní přístupové heslo pro přístup k videoklipům a historii. Philips Hue Secure byl vytvořen s ohledem na vaše soukromí. Chcete se dozvědět více o tom, jak budeme spravovat vaše data?
Otázky a odpovědi
Které produkty Philips Hue fungují s nastavením Secure?
Co potřebuji, abych mohl začít používat bezpečnostní funkce Philips Hue?
Jak můžu systém zabezpečení použít, pokud si myslím, že je v domě narušitel?
Jak Bridge zlepšuje systém zabezpečení?
Existuje bezplatná zkušební verze placených funkcí plánu Secure?
Nemůžete najít odpověď?
