Philips Hue Secure vám dodá klid díky pocitu, že je neustále někdo doma. Plány Secure vám přitom umožní přesně určit, jak budete svůj domov v reálném čase monitorovat. Vyberte si ten nejvhodnější plán pro svou situaci, ať můžete z chytře zabezpečené domácnosti vytěžit s Philips Hue maximum.
Plány zabezpečení domácnosti
Zdarma
Když si pořídíte kamery Philips Hue Secure, získáte zdarma okamžitý přístup ke standardním funkcím, jako je živé streamování, světelné a zvukové alarmy, okamžitá upozornění a nejen to.
Plán Basic
Získáte 30denní historii videí a navíc pokročilé funkce, jako jsou zóny aktivit, videoklipy a ještě chytřejší upozornění. Tento plán můžete používat až na dvou kamerách a platíte přitom za každou kameru.
Plán Plus
Získáte 60denní historii videí a navíc pokročilé funkce, jako jsou zóny aktivit, videoklipy a ještě chytřejší upozornění. Tento plán můžete používat až na 10 kamerách a platíte přitom paušální sazbu za všechny kamery.
Porovnejte plány zabezpečení domácnosti
Živé streamování
Světelné a zvukové alarmy¹ ²
Okamžitá upozornění na pohyb¹
Kompletní šifrování videa
Blokované zóny
Snímky z videa
Zaznamenávání na sebe navazujících videoklipů
Zóny aktivit
Detekce osob, zvířat, vozidel a balíků s využitím umělé inteligence
Historie videí
Kamery
Odemkněte pokročilé funkce pomocí plánu
Záznam videoklipu
S plánem začne kamera nahrávat, jakmile je detekován pohyb, a poté video zašifruje, uloží do cloudu a umožní vám jej exportovat do mobilního zařízení.
Zóny aktivit a zóny pro balíčky
Po vytvoření zóny získáte podrobnější upozornění, ze kterých zjistíte, zda kameru aktivovala osoba, balíček nebo vozidlo. Můžete dokonce vyloučit oblasti, jako je chodník, a vyhnout se tak zbytečným upozorněním.
Historie videí
Můžete zvolit 30denní nebo 60denní historii videí a pak si prohlížet záznamy pořízené kamerou v průběhu událostí pohybu, které byly během této doby detekovány.
Otázky a odpovědi
Mají plány Secure omezený počet kamer, které mohu přidat?
Jak zjistím, kolik dní zbývá v mé 30denní bezplatné zkušební verzi plánu Secure?
Vyžadují pokročilé funkce, které získám s plánem Secure, Philips Hue Bridge?
Jaké jsou zásady refundace pro plány Secure?
Nemůžete najít odpověď?
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás
Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci zabezpečení domácnosti (nebo chytrého osvětlení).
¹ Vyžaduje Philips Hue Bridge.
² Vyžaduje světla Philips Hue.
³ Maximálně 10 kamer.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.