Podpora

Plány zabezpečení domácnosti

Philips Hue Secure vám dodá klid díky pocitu, že je neustále někdo doma. Plány Secure vám přitom umožní přesně určit, jak budete svůj domov v reálném čase monitorovat. Vyberte si ten nejvhodnější plán pro svou situaci, ať můžete z chytře zabezpečené domácnosti vytěžit s Philips Hue maximum.

Zdarma

Když si pořídíte kamery Philips Hue Secure, získáte zdarma okamžitý přístup ke standardním funkcím, jako je živé streamování, světelné a zvukové alarmy, okamžitá upozornění a nejen to.
Plán Basic

Získáte 30denní historii videí a navíc pokročilé funkce, jako jsou zóny aktivit, videoklipy a ještě chytřejší upozornění. Tento plán můžete používat až na dvou kamerách a platíte přitom za každou kameru.
Plán Plus

Získáte 60denní historii videí a navíc pokročilé funkce, jako jsou zóny aktivit, videoklipy a ještě chytřejší upozornění. Tento plán můžete používat až na 10 kamerách a platíte přitom paušální sazbu za všechny kamery.

Porovnejte plány zabezpečení domácnosti

Zdarma

0 CZK/rok

Plán Basic

979 CZK za kameru/rok

Plán Plus

2449 CZK/rok

Živé streamování

Světelné a zvukové alarmy¹ ²

Okamžitá upozornění na pohyb¹

Kompletní šifrování videa

Blokované zóny

Snímky z videa

Zaznamenávání na sebe navazujících videoklipů

Zóny aktivit

Detekce osob, zvířat, vozidel a balíků s využitím umělé inteligence

Historie videí

30 dní
60 dní

Kamery

Všechny kamery
Platba za kameru
Všechny kamery³

Odemkněte pokročilé funkce pomocí plánu

Záznam videoklipu

Záznam videoklipu

S plánem začne kamera nahrávat, jakmile je detekován pohyb, a poté video zašifruje, uloží do cloudu a umožní vám jej exportovat do mobilního zařízení.
Zóny aktivit a zóny pro balíčky

Zóny aktivit a zóny pro balíčky

Po vytvoření zóny získáte podrobnější upozornění, ze kterých zjistíte, zda kameru aktivovala osoba, balíček nebo vozidlo. Můžete dokonce vyloučit oblasti, jako je chodník, a vyhnout se tak zbytečným upozorněním.
Historie videí

Historie videí

Můžete zvolit 30denní nebo 60denní historii videí a pak si prohlížet záznamy pořízené kamerou v průběhu událostí pohybu, které byly během této doby detekovány.

Prozkoumejte plány v aplikaci Philips Hue

Jste připraveni vytěžit z kamery Secure maximum? Plány jsou dostupné v obchodě App nebo Play prostřednictvím aplikace Hue. Chcete-li si předplatit plán, otevřete aplikaci Hue a přejděte na Nastavení > Zabezpečení > Plány.

Otázky a odpovědi

Mají plány Secure omezený počet kamer, které mohu přidat?

Jak zjistím, kolik dní zbývá v mé 30denní bezplatné zkušební verzi plánu Secure?

Vyžadují pokročilé funkce, které získám s plánem Secure, Philips Hue Bridge?

Jaké jsou zásady refundace pro plány Secure?

¹ Vyžaduje Philips Hue Bridge.
² Vyžaduje světla Philips Hue.
³ Maximálně 10 kamer.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu