Když spárujete zařízení Philips Hue s aplikací Apple Home, můžete pomocí Siri ovládat světla hlasem.
Které hlasové příkazy potřebujete dávat Siri?
10 nejlepších příkazů Siri pro zařízení Philips Hue
- Rozsviť světla.
- Zhasni světla.
- Zhasni světla dole.
- Rozsviť světla v obývacím pokoji naplno.
- Uprav jas v přízemí na 50 %.
- Jaká světla svítí v obývacím pokoji?
- V ložnici rozsviť modrá světla.
- Dobré ráno.
- Dobrou noc.
- V obývacím pokoji zapni Čtení.
Základní příkazy Siri
- Najdi všechna má světla Hue.
- Zapni světlo na stole.
- Svítí se dole?
- Chci, aby bylo v obývacím pokoji jasnější světlo.
Příkazy Siri pro ovládání barev
- Rozsviť v obýváku modré světlo.
- Nastav vstupní světla na zlatou barvu.
- Nastav mi zelená světla.
- Nastav světla v obývacím pokoji na nachovou.
- Nastav mi lampičku na nočním stolku na růžovou.
- Zapni v kuchyni oranžová světla.
Chytrá světla Philips Hue nabízejí 16 milionů barev, takže v nastavení barev, které Siri zadáte, můžete být kreativní. Vyberte si méně obvyklé barvy, jako je karmínová, lososově růžová, tyrkysová, azurová, nebesky modrá, purpurová, žlutozelená nebo levandulová, abyste si svůj domov skutečně přizpůsobili.
Příkazy pro světelná schémata a příkazy pro scénu
- Nastav světla v kuchyni na Povzbuzující.
- Zapni v obývacím pokoji Mořský úsvit.
- Nastav v pracovně Západ slunce nad savanou.
- Zapni v pracovně Podzimní zlato.
- Nastav v hlavní ložnici Modrou lagunu.
Kromě jedné barvy můžete pomocí hlasových příkazů nastavit také světelná schémata, vytvořená designéry osvětlení, která přinášejí to nejlepší světlo pro vaše každodenní aktivity nebo scény, jež nabízejí kombinaci barev. Než budete moct používat tyto příkazy, uložte si scény, které chcete použít v aplikaci HomeKit.
Příkazy pro Hue sync box
- Zapni sync box.
- Vypni sync box.
- Nastav sync box na spuštění.
- Nastav sync box na ukončení.
- Nastav sync box na PlayStation 4.
- Nastav intenzitu sync box na jemnou.
- Nastav intenzitu sync box na mírnou.
- Nastav intenzitu sync box na vysokou.
- Nastav intenzitu sync box na velmi vysokou.
- Nastav sync box na hru/video/hudbu.