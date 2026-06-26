Aplikace Hue Sync TV umožňuje vašim světlům reagovat na obsah na obrazovce televizoru LG.
Philips Hue a LG
Aplikace Sync TV na televizorech LG
Světla Hue můžete synchronizovat s čímkoli, co sledujete na televizoru LG.
Jak provést synchronizaci s televizorem LG
Zkontrolujte kompatibilitu
Aplikace Sync TV je kompatibilní s televizory LG 2024 a novějšími s webOS24 nebo vyšším. Pokud váš televizor aplikaci podporuje, zobrazí se při vyhledávání v aplikacích.
Nastavte svůj systém Hue
K synchronizaci světel s televizorem LG budete potřebovat alespoň jedno barevné světlo Philips Hue a Philips Hue Bridge.
Stáhněte si aplikaci Sync TV
Stáhněte si aplikaci do televizoru, nastavte ji a připravte se na synchronizaci!
LG
Společnost LG již více než 60 let přináší svým uživatelům vysoce kvalitní produkty, služby a funkce – včetně těch pro chytré domácnosti.
Otázky a odpovědi
Které televizory LG jsou kompatibilní s aplikací Hue Sync TV?
Které televizory LG jsou kompatibilní s aplikací Hue Sync TV?
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