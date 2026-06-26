Philips Hue a LG

Aplikace Hue Sync TV umožňuje vašim světlům reagovat na obsah na obrazovce televizoru LG.

Muž a žena sedící na pohovce před televizorem LG s fialovým a modrým osvětlením Hue

Aplikace Sync TV na televizorech LG

Světla Hue můžete synchronizovat s čímkoli, co sledujete na televizoru LG.

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Jak provést synchronizaci s televizorem LG

Hue Play gradient lightstrip, Hue Bridge a žárovka na bílém pozadí

Zkontrolujte kompatibilitu

Aplikace Sync TV je kompatibilní s televizory LG 2024 a novějšími s webOS24 nebo vyšším. Pokud váš televizor aplikaci podporuje, zobrazí se při vyhledávání v aplikacích.

Najděte kompatibilní televizory
Televizor LG nainstalovaný na stěně se třemi chytrými světly Hue

Nastavte svůj systém Hue

K synchronizaci světel s televizorem LG budete potřebovat alespoň jedno barevné světlo Philips Hue a Philips Hue Bridge.

Koupit Hue Bridge

Stáhněte si aplikaci Sync TV

Stáhněte si aplikaci do televizoru, nastavte ji a připravte se na synchronizaci!

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Nejlepší světla pro synchronizaci

Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Hue Bridge

Hue Bridge

Dvojitá sada světelné lišty Play

Dvojitá sada světelné lišty Play

Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

Stojací svítidlo Gradient Signe

Stojací svítidlo Gradient Signe

Kompaktní světelná trubice Play Gradient

Kompaktní světelná trubice Play Gradient

Televizor LG zavěšený na stěně v obývacím pokoji obklopený barevnými světly

LG

Společnost LG již více než 60 let přináší svým uživatelům vysoce kvalitní produkty, služby a funkce – včetně těch pro chytré domácnosti.

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Otázky a odpovědi

Které televizory LG jsou kompatibilní s aplikací Hue Sync TV?

Podpora produktů Hue pro aplikaci LG TV

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