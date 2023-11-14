Technologie Matter je založena na jednoduchosti, spolehlivosti, interoperabilitě a kvalitním zabezpečení. To vše slouží jako záruka, že zařízení postavená na tomto protokolu jsou plně kompatibilní a budou skvěle spolupracovat dnes i v budoucnu.
Philips Hue a Matter
Philips Hue Bridge podporuje technologii Matter
Se zařízením Philips Hue Bridge máte vše na dosah ruky – včetně technologie Matter. Aktualizovali jsme Philips Hue Bridge tak, aby technologii Matter podporoval. Díky tomu automaticky zajišťují podporu technologie Matter také světla a příslušenství Hue.¹
Snadná integrace s dalšími zařízeními pro chytrou domácnost
Kromě oblíbených aplikací, jako jsou Amazon Alexa, Apple Home a Asistent Google, se můžete připojit k dalším zařízením a aplikacím pro chytrou domácnost podporující technologii Matter. A to včetně těch, které teprve v budoucnu přijdou.
Jednička v oblasti inteligentního osvětlení
Philips Hue a naše mateřská společnost Signify zasedají v představenstvu mezinárodního společenství Connectivity Standard Alliance (dříve známé jako Zigbee Alliance). Jako aktivní člen řídící komise pro technologii Matter jsme významnou měrou přiložili ruku k dílu v oblasti vývoje, testování a standardizace tohoto nového standardu.
Co potřebujete
Už máte zařízení Philips Hue Bridge? Potom je všechno připraveno! Aktualizaci softwaru, která umožňuje technologii Matter, získáte automaticky, a tak nepotřebujete nic dalšího.
Všechny výrobky Philips Hue – jak ty nové, tak i ty stávající – budou fungovat s technologií Matter v případě připojení přes zařízení Philips Hue Bridge.²
Otázky a odpovědi
Jaké přínosy má technologie Matter?
Které výrobky Hue jsou kompatibilní s technologií Matter?
Musím mít Philips Hue Bridge k připojení zařízení přes technologii Matter?
Jak se připojím pomocí technologie Matter?
Existují pro použití technologie Matter s Philips Hue požadavky týkající se hardwaru?
Budou mé systémy integrace chytré domácnosti díky technologii Matter fungovat rychleji?
Získat podporu
Vždy vám rádi pomůžeme! Pokud potřebujete další podporu pro systém Philips Hue a technologii Matter, podívejte se na další otázky a odpovědi nebo nás kontaktujte.
- Philips Hue Play HDMI sync box a ovládací panel na ovladači Tap dial switch nepodporují technologii Matter.
- Podporu technologie Matter umožňuje Philips Hue Bridge, a proto nelze s technologií Matter používat výrobky připojené přes Bluetooth.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.