Hlasové příkazy aplikace Google Home pro Philips Hue

Hlasové příkazy aplikace Google Home pro Philips Hue

Ovládejte svá světla Philips Hue desítkami hlasových příkazů Asistenta Google.

10 nejužitečnějších příkazů aplikace Google Home pro Philips Hue

  • Turn on all the lights. (Zapni všechna světla.)
  • Turn off all the lights. (Vypni všechna světla.)
  • What lights are on in the living room? (Jaká světla svítí v obývacím pokoji?)
  • What lights are on in the kitchen? (Jaká světla svítí v kuchyni?)
  • Dim the lights in the hallway. (Ztlum světla v hale.)
  • Sleep my lights. (Uspi moje světla.)
  • Wake my lights. (Probuď moje světla.)
  • „activate Relax in the den” (Aktivuj režim Relax v hracím doupěti.)
  • Activate Read in the study. (Aktivuj režim na čtení ve studovně.)
Světla Philips Hue jsou kompatibilní s funkcí OK Google pro hlasové ovládání. Stačí vyslovit „OK Google“ a nahradit tyto příklady vlastním nastavením osvětlení a místnosti.

Základní příkazy Google Home

  • Turn on the Hue lights. (Zapni světla Hue.)
  • What lights are on in the kitchen? (Jaká světla svítí v kuchyni?)
  • Dim the lights in the hallway. (Ztlum světla v hale.)
  • Brighten the kitchen lights by 20%. (Zjasni světla v kuchyni o 20 %.)
  • Make the living room lights brighter. (Zjasni světla v obývacím pokoji.)
  • Make the desk lamp turn off. (Vypni stolní lampičku.)

Příkazy Google Home týkající se barev

  • Make the living room light blue. (Nastav světla v obývacím pokoji na modrou barvu.)
  • Set the entryway lights to gold. (Nastav světla ve vstupní chodbě na zlatou barvu.)
  • Make my lights lime green. (Nastav mi zelená světla.)
  • Set the family room lights to purple. (Nastav světla v obývacím pokoji na nachovou.)
  • Make my bedside table lamp pink. (Nastav mi lampičku na nočním stolku na růžovou.)
  • Make the kitchen light orange. (Nastav světla v kuchyni na oranžovou.)

Existují desítky dalších názvů barev, které můžete použít. Některé příklady: crimson, salmon, orange, yellow, green, turquoise, cyan, sky blue, blue, purple, pink a lavender.

Příkazy pro světelná schémata a příkazy pro scénu

  • Activate Energize in the kitchen. (Aktivuj v kuchyni povzbuzující schéma.)
  • Activate Ocean dawn in the living room. (Aktivuj v obývacím pokoji schéma Mořský úsvit.)
  • Activate Savanna sunset in the study. (Aktivuj ve studovně schéma Západ slunce nad savanou.)
  • Activate Autumn gold in the den. (Aktivuj v hracím doupěti schéma Podzimní zlato.)
  • Activate Blue lagoon in the master bedroom. (Aktivuj v hlavní ložnici schéma Modrá laguna.)

Příkazy pro příjemné usínání a probouzení

  • Turn on Gentle wake up. (Zapni jemné probuzení.)
  • Wake me up at 7 AM. (Vzbuď mě v 7 hodin ráno.) Tento příkaz nastaví ranní budík, který spustí vaše světla, aby se 30 minut předtím postupně rozsvěcovala.
  • Wake me up on weekdays at 7 AM. (Vzbuď mě ve všední dny v 7:00.)
  • Turn off Gentle wake up. (Vypni jemné probuzení.)
  • Sleep my lights. (Uspi moje světla.)
  • Wake my lights. (Probuď moje světla.)
  • „Wake the lights in Brian’s room“ (Probuď světla v Brianově pokoji.)
  • Sleep the lights in Cindy’s room. (Uspi světla v Cindině pokoji.)

Funkce jemného usnutí a probouzení je inspirována účinky světla na váš spánkový cyklus. Můžete nastavit svůj osobní východ nebo západ slunce, stačí o to požádat Asistenta Google. Funkce jemného probouzení se synchronizací s budíky v současnosti není podporována na mobilních zařízeních.

Příkazy pro Hue sync box

  • Turn on the sync box. (Zapni sync box.)
  • Start light sync. (Spusť synchronizaci světel.)
  • Set sync box to HDMI 1. (Nastav sync box na HDMI 1.)
  • Set sync box to video. (Nastav sync box na video.)
  • Set sync box intensity to extreme. (Nastav intenzitu sync boxu na extrémní.)
  • Brighten the sync box. (Rozjasni sync box.)

Příkazy pro Philips Hue + Spotify

  • Start music sync. (Spusť synchronizaci hudby.)
  • Stop music sync. (Zastav synchronizaci hudby.)