Ovládejte svá světla Philips Hue desítkami hlasových příkazů Asistenta Google.
Které hlasové příkazy Google Home potřebujete?
- Turn on all the lights. (Zapni všechna světla.)
- Turn off all the lights. (Vypni všechna světla.)
- What lights are on in the living room? (Jaká světla svítí v obývacím pokoji?)
- What lights are on in the kitchen? (Jaká světla svítí v kuchyni?)
- Dim the lights in the hallway. (Ztlum světla v hale.)
- Sleep my lights. (Uspi moje světla.)
- Wake my lights. (Probuď moje světla.)
- „activate Relax in the den” (Aktivuj režim Relax v hracím doupěti.)
- Activate Read in the study. (Aktivuj režim na čtení ve studovně.)
Světla Philips Hue jsou kompatibilní s funkcí OK Google pro hlasové ovládání. Stačí vyslovit „OK Google“ a nahradit tyto příklady vlastním nastavením osvětlení a místnosti.
- Turn on the Hue lights. (Zapni světla Hue.)
- What lights are on in the kitchen? (Jaká světla svítí v kuchyni?)
- Dim the lights in the hallway. (Ztlum světla v hale.)
- Brighten the kitchen lights by 20%. (Zjasni světla v kuchyni o 20 %.)
- Make the living room lights brighter. (Zjasni světla v obývacím pokoji.)
- Make the desk lamp turn off. (Vypni stolní lampičku.)
Příkazy Google Home týkající se barev
- Make the living room light blue. (Nastav světla v obývacím pokoji na modrou barvu.)
- Set the entryway lights to gold. (Nastav světla ve vstupní chodbě na zlatou barvu.)
- Make my lights lime green. (Nastav mi zelená světla.)
- Set the family room lights to purple. (Nastav světla v obývacím pokoji na nachovou.)
- Make my bedside table lamp pink. (Nastav mi lampičku na nočním stolku na růžovou.)
- Make the kitchen light orange. (Nastav světla v kuchyni na oranžovou.)
Existují desítky dalších názvů barev, které můžete použít. Některé příklady: crimson, salmon, orange, yellow, green, turquoise, cyan, sky blue, blue, purple, pink a lavender.
- Activate Energize in the kitchen. (Aktivuj v kuchyni povzbuzující schéma.)
- Activate Ocean dawn in the living room. (Aktivuj v obývacím pokoji schéma Mořský úsvit.)
- Activate Savanna sunset in the study. (Aktivuj ve studovně schéma Západ slunce nad savanou.)
- Activate Autumn gold in the den. (Aktivuj v hracím doupěti schéma Podzimní zlato.)
- Activate Blue lagoon in the master bedroom. (Aktivuj v hlavní ložnici schéma Modrá laguna.)
Příkazy pro příjemné usínání a probouzení
- Turn on Gentle wake up. (Zapni jemné probuzení.)
- Wake me up at 7 AM. (Vzbuď mě v 7 hodin ráno.) Tento příkaz nastaví ranní budík, který spustí vaše světla, aby se 30 minut předtím postupně rozsvěcovala.
- Wake me up on weekdays at 7 AM. (Vzbuď mě ve všední dny v 7:00.)
- Turn off Gentle wake up. (Vypni jemné probuzení.)
- Sleep my lights. (Uspi moje světla.)
- Wake my lights. (Probuď moje světla.)
- „Wake the lights in Brian’s room“ (Probuď světla v Brianově pokoji.)
- Sleep the lights in Cindy’s room. (Uspi světla v Cindině pokoji.)
Funkce jemného usnutí a probouzení je inspirována účinky světla na váš spánkový cyklus. Můžete nastavit svůj osobní východ nebo západ slunce, stačí o to požádat Asistenta Google. Funkce jemného probouzení se synchronizací s budíky v současnosti není podporována na mobilních zařízeních.
- Turn on the sync box. (Zapni sync box.)
- Start light sync. (Spusť synchronizaci světel.)
- Set sync box to HDMI 1. (Nastav sync box na HDMI 1.)
- Set sync box to video. (Nastav sync box na video.)
- Set sync box intensity to extreme. (Nastav intenzitu sync boxu na extrémní.)
- Brighten the sync box. (Rozjasni sync box.)