*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Smart Button
Toto větší chytré tlačítko vám umožňuje spouštět scény podle denní doby nebo procházet výběr. Má hladké, elegantní provedení. Stisknutím a podržením ztlumíte nebo zjasníte světla, dokonce můžete i spouštět automatizace.
Nejzajímavější výrobky
- Ovládá veškerá světla Hue
- Spusťte automatizaci
- Napájení z baterií
- ⌀45 mm
Ovládejte světla nebo dokonce spusťte automatizaci – to všechno stisknutím chytrého tlačítka.
Naprogramujte Smart button tak, aby nastavilo scény podle denní doby, nebo postupně procházejte vlastním výběrem variant.
Stisknutím chytrého tlačítka spustíte časový spínač nebo aktivujete automatizaci, třeba funkce Simulovat přítomnost nebo Usínání.
Připevněte Smart button na zeď, abyste ho měli snadno po ruce, používejte ho jako dálkové ovládání nebo ho dejte na jakýkoli magnetický povrch.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika