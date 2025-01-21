Podpora
Smart Button

Toto větší chytré tlačítko vám umožňuje spouštět scény podle denní doby nebo procházet výběr. Má hladké, elegantní provedení. Stisknutím a podržením ztlumíte nebo zjasníte světla, dokonce můžete i spouštět automatizace.

  • Ovládá veškerá světla Hue
  • Spusťte automatizaci
  • Napájení z baterií
  • ⌀45 mm
Ovládejte světla nebo dokonce spusťte automatizaci – to všechno stisknutím chytrého tlačítka.

Naprogramujte Smart button tak, aby nastavilo scény podle denní doby, nebo postupně procházejte vlastním výběrem variant.

Stisknutím chytrého tlačítka spustíte časový spínač nebo aktivujete automatizaci, třeba funkce Simulovat přítomnost nebo Usínání.

Připevněte Smart button na zeď, abyste ho měli snadno po ruce, používejte ho jako dálkové ovládání nebo ho dejte na jakýkoli magnetický povrch.

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Syntetika

