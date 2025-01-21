3m lanové osvětlení Philips Hue Liane 360° (včetně závaží)
Liane 360° představuje spojení prémiového designu a chytrého lanového osvětlení. Jeho 360° světlo doplňuje a nenápadně zdůrazňuje architektonické linie stěn vašeho domova a vytváří tak vytříbený projev vašeho osobního stylu. Díky technologii OmniGlow vytváří svítidlo Liane mimořádně jemnou a rovnoměrnou linii světla, která minimalistickým interiérům dodává hloubku, teplo a nenápadnou eleganci. Snadno přecházejte mezi čistým bílým světlem pro úkoly, teplou bílou pro relaxaci nebo jemnými přechody barev pro navození atmosféry. Vytvořte stabilní, vertikální linii světla připevněním závaží na spodní konec lanového světla a zvýrazněte stěny a rohy ložnic a chodeb. Oceněná aplikace Hue vám poskytuje chytré ovládání, automatizované funkce a personalizované scény šité na míru vašemu životnímu stylu.
Nejzajímavější výrobky
- Rovnoměrné 360° bílé a barevné osvětlení
- Ultrajemné přechody OmniGlow
- Možnost zkrácení a montáže dle potřeby
- Chytré ovládání přes aplikaci Hue
- Napájecí zdroj a příslušenství součástí balení
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano