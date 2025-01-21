3m lanové světlo Philips Hue Liane 360°
Liane 360° představuje spojení prémiového designu a chytrého lanového osvětlení. Jeho 360° záře doplňuje a jemně zvýrazňuje architektonické linie stěn a stropů vašeho domova a vytváří tak vytříbený projev vašeho osobního stylu. Díky technologii OmniGlow vytváří svítidlo Liane mimořádně jemnou a rovnoměrnou linii světla, která minimalistickým interiérům dodává hloubku, teplo a nenápadnou eleganci. Snadno přecházejte mezi čistým bílým světlem pro úkoly, teplou bílou pro relaxaci nebo jemnými přechody barev pro navození atmosféry. Vneste do obytných prostor a domácí kanceláře jemný charakter tím, že lanové osvětlení povedete po zdech a podél linií stropu. Zavěste lanové osvětlení nad psací stůl a vytvarujte tak, aby tvořilo jedinečný akcent. Oceněná aplikace Hue vám poskytuje chytré ovládání, automatizované funkce a personalizované scény šité na míru vašemu životnímu stylu.
Nejzajímavější výrobky
- Rovnoměrné 360° bílé a barevné osvětlení
- Ultrajemné přechody OmniGlow
- Možnost zkrácení a montáže dle potřeby
- Chytré ovládání přes aplikaci Hue
- Napájecí zdroj a příslušenství součástí balení
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano