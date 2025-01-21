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3m lanové světlo Philips Hue Liane 360°

Liane 360° představuje spojení prémiového designu a chytrého lanového osvětlení. Jeho 360° záře doplňuje a jemně zvýrazňuje architektonické linie stěn a stropů vašeho domova a vytváří tak vytříbený projev vašeho osobního stylu. Díky technologii OmniGlow vytváří svítidlo Liane mimořádně jemnou a rovnoměrnou linii světla, která minimalistickým interiérům dodává hloubku, teplo a nenápadnou eleganci. Snadno přecházejte mezi čistým bílým světlem pro úkoly, teplou bílou pro relaxaci nebo jemnými přechody barev pro navození atmosféry. Vneste do obytných prostor a domácí kanceláře jemný charakter tím, že lanové osvětlení povedete po zdech a podél linií stropu. Zavěste lanové osvětlení nad psací stůl a vytvarujte tak, aby tvořilo jedinečný akcent. Oceněná aplikace Hue vám poskytuje chytré ovládání, automatizované funkce a personalizované scény šité na míru vašemu životnímu stylu.

Nejzajímavější výrobky

  • Rovnoměrné 360° bílé a barevné osvětlení
  • Ultrajemné přechody OmniGlow
  • Možnost zkrácení a montáže dle potřeby
  • Chytré ovládání přes aplikaci Hue
  • Napájecí zdroj a příslušenství součástí balení
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Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Světelný řetěz / světelný pás

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

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