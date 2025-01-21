4K HDMI sync box Philips Hue Play
Pořiďte si 4K Hue HDMI sync box a objevte na své televizi svět zábavy Hue. Užijte si filmy, seriály a hry, které ožívají díky barevně sladěnému zážitku z osvětlení, který promění váš zážitek ze sledování. Synchronizujte osvětlení Hue snadno se svým oblíbeným obsahem. Vychutnejte si plynulý a jasný obraz, který díky 4K rozlišení a obnovovací frekvenci 60 Hz drží bez trhání krok s každým okamžikem na obrazovce. Díky kompaktnímu provedení a jednoduchému HDMI nastavení se Hue Play Sync Box 4K bez námahy začlení do jakéhokoli zábavního prostoru. Nastavte si v aplikaci Hue zábavní zónu, synchronizujte osvětlení přes Hue Play Sync Box 4K, a pak si zážitky upravte na míru tomu, jestli právě něco sledujete nebo hrajete.
Nejzajímavější výrobky
- Podporuje rozlišení 4K při 60Hz
- Synchronizace v aplikaci Hue
- Jednoduché a kompaktní provedení
- Přidejte až 10 světel přes Hue Bridge
- Snadná instalace i nastavení
Synchronizujte světla Philips Hue s televizní obrazovkou
Vytvořte působivý multimediální zážitek se systémem Philips Hue Play HDMI Sync Box. Jednoduše propojte Sync Box se zařízením se vstupem HDMI – například streamovacím zařízením, herní konzolí, set-top boxem a dalšími a sledujte streamingové služby typu Netflix a Amazon Prime. Osvětlení se bude stmívat, rozjasňovat a měnit barvu v závislosti na scéně na televizní obrazovce.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Matná černá
Materiál
Plast