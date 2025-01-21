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4K HDMI sync box Philips Hue Play

Pořiďte si 4K Hue HDMI sync box a objevte na své televizi svět zábavy Hue. Užijte si filmy, seriály a hry, které ožívají díky barevně sladěnému zážitku z osvětlení, který promění váš zážitek ze sledování. Synchronizujte osvětlení Hue snadno se svým oblíbeným obsahem. Vychutnejte si plynulý a jasný obraz, který díky 4K rozlišení a obnovovací frekvenci 60 Hz drží bez trhání krok s každým okamžikem na obrazovce. Díky kompaktnímu provedení a jednoduchému HDMI nastavení se Hue Play Sync Box 4K bez námahy začlení do jakéhokoli zábavního prostoru. Nastavte si v aplikaci Hue zábavní zónu, synchronizujte osvětlení přes Hue Play Sync Box 4K, a pak si zážitky upravte na míru tomu, jestli právě něco sledujete nebo hrajete.

Nejzajímavější výrobky

  • Podporuje rozlišení 4K při 60Hz
  • Synchronizace v aplikaci Hue
  • Jednoduché a kompaktní provedení
  • Přidejte až 10 světel přes Hue Bridge
  • Snadná instalace i nastavení
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Synchronizujte světla Philips Hue s televizní obrazovkou

Synchronizujte světla Philips Hue s televizní obrazovkou

Vytvořte působivý multimediální zážitek se systémem Philips Hue Play HDMI Sync Box. Jednoduše propojte Sync Box se zařízením se vstupem HDMI – například streamovacím zařízením, herní konzolí, set-top boxem a dalšími a sledujte streamingové služby typu Netflix a Amazon Prime. Osvětlení se bude stmívat, rozjasňovat a měnit barvu v závislosti na scéně na televizní obrazovce.

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Matná černá

  • Materiál

    Plast

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

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