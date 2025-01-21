Pohled zpředu zblízka na produkt Hue 5m lanové světlo Philips Hue Liane 360°

5m lanové světlo Philips Hue Liane 360°

Liane 360° představuje spojení prémiového designu a chytrého lanového osvětlení. Jeho 360° záře doplňuje a jemně zvýrazňuje architektonické linie stěn a stropů vašeho domova a vytváří tak vytříbený projev vašeho osobního stylu. Díky technologii OmniGlow vytváří svítidlo Liane mimořádně jemnou a rovnoměrnou linii světla, která minimalistickým interiérům dodává hloubku, teplo a nenápadnou eleganci. Snadno přecházejte mezi čistým bílým světlem pro úkoly, teplou bílou pro relaxaci nebo jemnými přechody barev pro navození atmosféry. Vtiskněte své kuchyni a domovu decentní stylovost tím, že lanové osvětlení povedete po stěnách a podél stropních linií. Upevněte lanové osvětlení nad pracovní plochy a vytvarujte ho tak, aby vytvořilo jedinečný akcent. Oceněná aplikace Hue vám poskytuje chytré ovládání, automatizované funkce a personalizované scény šité na míru vašemu životnímu stylu.

Nejzajímavější výrobky

  • Rovnoměrné 360° bílé a barevné osvětlení
  • Ultrajemné přechody OmniGlow
  • Možnost zkrácení a montáže dle potřeby
  • Chytré ovládání přes aplikaci Hue
  • Napájecí zdroj a příslušenství součástí balení
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Světelný řetěz / světelný pás

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné