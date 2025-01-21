*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Bezpečnostní kamera na baterie
Philips Hue se vám postará o ostrahu domácnosti. Získejte ostrý a čistý živý přenos ve Full HD rozlišení 1080p, zapínejte světla nebo si nechávejte posílat upozornění na mobilní zařízení, když je detekován pohyb, nebo dokonce klepnutím v aplikaci Hue spusťte zvukový alarm. Tato bezdrátová domácí bezpečnostní kamera se dá snadno namontovat i nainstalovat do jakékoli domácnosti.
Nejzajímavější výrobky
- Koncové šifrování
- Video v HD 1080p rozlišení
- Napájení z baterií
- Včetně držáku na stěnu
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás
Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné a zvukové alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci domácího zabezpečení (nebo chytrého osvětlení).
Mějte přehled, co se doma děje
Dostávejte upozornění rovnou na své mobilní zařízení, kdykoli kamera Secure zaznamená pohyb. Vytvořte zóny aktivit nebo zóny pro balíčky, abyste byli upozorněni podle toho, co bylo původcem pohybu – třeba nějaká osoba, zvíře, vozidlo nebo balíček.
Předstírejte, že jste doma
Využijte kameru Secure se simulací přítomnosti a funkcí obousměrné komunikace a přidejte do zabezpečení své domácnosti další bezpečnostní úroveň, díky které budete klidnější.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá