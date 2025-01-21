*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Bridge Pro
Nová generace chytrého rozbočovače Hue. Je vybaven čipem schopným spouštět složité algoritmy a umělou inteligencí, takže je rychlejší a výkonnější než kdy dřív. Využijte díky technologii MotionAware™ světla jako senzory pohybu, používejte společně zabezpečení a osvětlení a mnoho dalšího.
Nejzajímavější výrobky
- Podporuje víc než 150 světel a přes 50 druhů příslušenství
- S technologií MotionAware™ využijete světla jako senzory pohybu
- Získáte prostorové osvětlení a integraci zabezpečení Hue Sync
- Kompatibilní se softwarem Apple Home, Alexa, Asistent Google i Samsung SmartThings
- Pokročilé šifrování se softwarem Zigbee Trust Center
Zigbee Security
Vaše soukromí je naší prioritou. Zigbee a Philips Hue brání neoprávněnému přístupu do vašeho prostředí chytrého osvětlení.
Hue MotionAware™
Tato úžasná nová funkce přichází exkluzivně na Bridge Pro. Rozšiřuje možnosti vašeho systému osvětlení, který tak dokáže intuitivně reagovat na vaše pohyby po celém domě. Když budete mít v určité místnosti víc než 3 světla, můžete si vytvořit oblast pohybu. V ní se detekuje vaše přítomnost a jakákoli světla, která dané oblasti přiřadíte, se aktivují. Nepotřebujete mít samostatný senzor pohybu.
Větší kapacita, rychlejší procesor
V porovnání s verzí Bridge má Bridge Pro 3× větší kapacitu, podporuje přes 150 světel a víc než 50 příslušenství a 500 scén. Navíc má díky novému čipu Hue Chip Pro 5× rychlejší dobu odezvy.
Ovládání celého domu odkudkoli
Bridge a Bridge Pro vám přes aplikaci Hue zajistí přístup k systému chytré domácnosti odkudkoli. Ovládejte osvětlení, dostávejte bezpečnostní upozornění – nebo si prostě systém nastavte tak, aby běžel podle plánu a využíval automatizace.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika