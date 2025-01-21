*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Chytrý zvonek Secure
Vylepšete zabezpečení domácnosti chytrým zvonkem Hue Smart Chime. Dostávejte zvuková upozornění, když někdo zazvoní u dveří, ať jste kdekoli. Nastavení je úžasně snadné – stačí ho zapojit a vybrat oblíbenou melodii. Je dokonale kompatibilní s vaším stávajícím systémem Philips Hue, který pomáhá udržovat váš domov v bezpečí ve dne v noci.
- Zvukové upozornění v reálném čase, když někdo zazvoní u dveří
- Zapojte kdekoli doma
- Kompatibilní s kamerami, dveřním zvonkem i senzory pohybu Hue
- Vydává zvukové alarmy
Dá se zapojit do kterékoli zásuvky a okamžitě použít. Bez kabelů, bez potíží.
Spárujte chytrý zvonek s dveřním videozvonkem Hue. Získáte chytřejší zvuková upozornění v celé domácnosti, handsfree ovládání a okamžité upozornění, když je někdo u dveří.
Zvonek je kompatibilní se všemi produkty řady Secure – včetně kamer Secure a vnitřních senzorů pohybu. Když se někde detekuje pohyb, uslyšíte okamžité zvukové upozornění – abyste věděli, co se u vás doma právě děje.
Když máte systém Hue Secure aktivovaný, můžete spustit ručně nebo automaticky hlasitý zvuk a světelný alarm.
Zvonek, vyzvánění i světla Philips Hue můžete ovládat rovnou z aplikace Hue – žádnou další už nepotřebujete. Dostávejte okamžitá oznámení, upravujte si nastavení a zůstaňte ve spojení odkudkoli.
Vyberte si vyzváněcí tón, upravte hlasitost, nastavte hodiny, kdy nechcete být rušeni, nebo měňte zvuky podle denní doby. Snadné ztlumení nebo zapnutí zvuku pomocí tlačítka místního ovládání.
Díky chytrému zvonku budete dostávat zvuková upozornění kdykoli. Rozmístěte si zvonky po celé domácnosti, aby vám nikdy neušel žádný host, ať jste kdekoli.
Specifikace
Design a provedení
Materiál
Plast
Barva těla
Bílá