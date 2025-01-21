*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Hue Dimmer switch
Ovládejte a stmívejte svá světla pomocí stmívače Hue. Tento chytrý spínač představuje současně nástěnný vypínač a dálkové ovládání. Snadno jej můžete namontovat na stěnu pomocí lepicí pásky, která je součástí balení, a následně sejmout z magnetické základny a používat jako dálkové ovládání.
Nejzajímavější výrobky
- S podporou Hue Bridge
- Bezdrátová montáž
- Napájení z baterií
- Snadný přístup ke světelným schématům
- Lze používat jako dálkový ovladač
Zvyšování a tlumení jasu chytrého osvětlení
Stmívač Philips Hue umožňuje bezdrátově upravovat jas osvětlení.
Připojení až 10 chytrých světel
Pomocí sady pro bezdrátové stmívání Philips Hue určené pro chytrá světla můžete připojit až 10 světel, které pak můžete ovládat současně z jediného stmívače.
Stmívač můžete namontovat kdekoli
Stmívač Philips Hue dokáže zastat stejné funkce jako normální nástěnný vypínač se stmívačem. Tím to však nekončí. Kromě toho, že může být upevněn na stěnu pomocí montážních vrutů či silné lepicí pásky, můžete sejmout magnetický ovladač a kamkoli jej s sebou nosit.
Přepínání mezi světelnými scénami
Chytrý stmívač umožňuje přepínat mezi čtyřmi světelnými schématy jednoduchým sepnutím spínače. Výchozí předvolená schémata se nazývají Energize, Concentrate, Read a Relax, ale v aplikaci Hue můžete vybrané nastavení přizpůsobovat.
Lze používat jako snímač a dálkové ovládání
Stmívač Hue je magnetický a lze jej sejmout ze základny, což vám umožňuje spínač používat jako dálkové ovládání.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Materiál
Syntetika