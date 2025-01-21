*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Hue Motion sensor
Chytrá světla můžete zapínat pohybem. Senzor na baterii Hue motion sensor je možné jednoduše nainstalovat kamkoli v domácnosti.
- Je vyžadován Hue Bridge
- Bezdrátová montáž
- Napájení z baterií
- Automatizace světel
- Možnost montáže kdekoli
Senzor pohybu můžete namontovat kdekoli
Pohybový Senzor chytrých světel Philips Hue je na baterii a je kompletně bezdrátový. Díky tomu můžete senzor instalovat na kterékoli místo ve vašem domově. Umístěte jej na polici, namontujte na stěnu nebo strop jediným vrutem, případně jej umístěte na jakýkoli magnetický povrch, bude na něm držet.
Senzor denního světla detekuje světlo
Senzor denního světla, který je integrovanou součástí senzoru pohybu Hue, detekuje, dokud je ještě dostatek denního světla, a proto nemá smysl zapínat osvětlení. Pokud nezapínají světla ani v době, kdy už je podle vašich představ tma, seřiďte citlivost na světlo senzoru pomocí aplikace Philips Hue. Můžete tak přizpůsobit, kdy chcete, aby senzor pohybu světla aktivoval.
Přizpůsobení světel propojených se senzorem pohybu
Senzor pohybu Hue umožňuje podle denní doby přizpůsobit, která světla se rozsvěcejí a v jaké intenzitě. Během večera můžete senzor pohybu nastavit tak, aby rozsvěcel jemné noční osvětlení, které vám pomůže ve tmě najít cestu. Během dne můžete v chodbě rozsvěcet ostré bílé světlo.
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Tento produkt vyžaduje připojení k můstku Philips Hue
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika