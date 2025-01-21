*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Kabel pro závěsná svítidla k žárovkám s vláknem, velký, bílý
Tento velký bílý kabel pro závěsná svítidla je dokonalý doplněk pro žárovky s vláknem. Toto svítidlo vzniklo metodou 3D tisku z přírodních materiálů z cyklického hospodaření. Při jeho návrhu jsme mysleli na udržitelnost.
- Určeno pro žárovky s vláknem
- White
- Vyrobeno z recyklovaných materiálů
- Délka závěsného svítidla 22,5 cm
- Nastavitelná výška do 175 cm
Vyrobeno s využitím recyklovaných materiálů
Kabel pro závěsná svítidla pro žárovky s vláknem je vyrobený z recyklovaných materiálů. Vznikl metodou 3D tisku z přírodních materiálů z cyklického hospodaření (jako je biomasa nebo přírodní odpad), abyste líp nakročili k chytré udržitelné domácnosti.
K dostání ve dvou velikostech a barvách
Kabel pro závěsná svítidla je k dostání ve dvou velikostech a dvou barvách. Byla vyrobený speciálně pro žárovky s vláknem. Dokonale se začlení do vašeho stávajícího systému chytrého osvětlení – stačí prostě jen klepnout v aplikaci!
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika