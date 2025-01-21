Kabelový spínač pro zapínání a vypínání (2 kanál) pro nechytré osvětlení
Tento produkt je určen pro nechytré osvětlení. Přidejte své nechytré osvětlení do ekosystému Philips Hue — abyste je mohli ovládat stejně jako osvětlení Hue. Kabelový vypínač funguje kromě vašich stávajících svítidel Hue i s většinou tradičního osvětlení a svítidel. Tato dvoukanálová verze vám umožní ovládat dvě samostatné skupiny osvětlení jedním vypínačem nezávisle na sobě. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Po instalaci můžete osvětlení ovládat přes aplikaci Hue, pomocí hlasových asistentů nebo přímo z nástěnného vypínače. Nastavte časovače a plány podle svého každodenního režimu. Napájeno z domácí elektroinstalace – není třeba měnit baterie. Nainstalujte ho za vypínač nebo do stropu nad svítidlem, kde je k dispozici nulový vodič. Užijte si spolehlivé a rychlé ovládání s Hue Bridge, i když je Wi-Fi mimo provoz. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Nejzajímavější výrobky
- Udělá z běžných svítidel chytrá
- Ovládání chytrých i běžných světel
- Nastavujte časovače a rutiny
- Bez baterie, vyžadován nulový vodič
- Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika