Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Kabelový videozvonek Hue

Kabelový videozvonek Hue

Díky videozvonku už Hue nikdy nezmeškáte návštěvu ani žádný balíček. Dostávejte okamžitá upozornění, když je někdo u dveří nebo prochází kolem. Díky ostrému videu v rozlišení 2K a technologii Starlight uvidíte ve dne i v noci všechno krásně jasně. Komunikujte prostřednictvím obousměrné komunikace přímo u vašich dveří s kýmkoli a odkudkoli. Aktivujte světla Philips Hue přes detekci pohybu. Zvyšte svou vizuální bezpečnost.

  • 2K rozlišení videa s širokoúhlým záběrem
  • Detekce pohybu aktivuje oznámení i světla Philips Hue
  • Obousměrný zvuk pro snadnou komunikaci
  • Věrná reprodukce barev ve dne i v noci
  • Viditelnost v noci, infračervené
Když videozvonek zaznamená pohyb, světla Philips Hue se automaticky rozsvítí. Když někdo zazvoní na domovní zvonek, světla jemně bliknou – abyste věděli, že někdo stojí u dveří.

Nechávejte si posílat upozornění, když se detekuje nějaký pohyb. Sledujte živý video přenos a mluvte s návštěvníky pomocí vestavěného mikrofonu – abyste měli klid na duši, i když nejste právě doma.

Nastavte si kabelový zvonek několika jednoduchými kroky – je navržený tak, aby dokonale splynul s jakýmikoli dveřmi.

Když si přidáte chytrý bezdrátový zvonek, uslyšíte kdekoli u vás doma zvuková upozornění, abyste vždycky věděli, když je někdo u dveří.

Zvonek, vyzvánění i světla Philips Hue můžete ovládat rovnou z aplikace Hue – žádnou další už nepotřebujete. Získejte okamžitá upozornění, upravujte nastavení a zůstávejte ve spojení odkudkoli, rovnou ze svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Užijte si rozlišení 2K a 180° pohled od hlavy až k patě– ideální ke sledování lidí, kteří přišli k vašim dveřím, nebo doručených balíčků.

Vychutnejte si ostré a realistické video v kteroukoli denní dobu. Technologie Starlight vylepšuje výkon za slabého osvětlení. Nabídne vám ostrý výhled za vaše dveře v plných barvách – a to i prakticky v úplné tmě.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až" následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance).