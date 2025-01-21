Kabelový vypínač Philips Hue (1kanálový)
Pro snadné ovládání a pohodlí si můžete do ekosystému Philips Hue přidat i „hloupá“ svítidla. Kabelový vypínač vám umožňuje ovládat kromě stávajících svítidel Hue i většinu běžných světel a svítidel. To vše v jednom dokonale sladěném prostředí. Nemusíte svoje starožitné lustry nebo designová svítidla vyměnit. Prostě zařiďte, aby vaše oblíbená svítidla byla chytrá. Ovládejte je přes aplikaci Hue, hlasové asistenty nebo rovnou přes nástěnný vypínač. Nastavujte časovače i plány, které jsou harmonizované s vaším každodenním režimem. Tento kompaktní modul se namontuje za běžný vypínač. Protože se napájí rovnou ze sítě, obejde se bez baterie. Protože tvoří součást ekosystému Hue založeného na spolehlivé síti Zigbee, máte světla pod kontrolou, i když vám vypadne Wi-Fi.
Nejzajímavější výrobky
- Udělá z běžných svítidel chytrá
- Ovládání chytrých i běžných světel
- Nastavujte časovače a rutiny
- Bez baterie, vyžadován nulový vodič
- Díky Hue Bridge toho dokážete daleko víc
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika