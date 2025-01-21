Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Kamera Secure do sítě

Kamera Secure do sítě

Philips Hue se vám postará o ostrahu domácnosti. Získejte ostrý a čistý živý přenos ve Full HD rozlišení 1080p, zapínejte světla nebo si nechávejte posílat upozornění na mobilní zařízení, když je detekován pohyb, nebo dokonce klepnutím v aplikaci Hue spusťte zvukový alarm. Tato drátová domácí bezpečnostní kamera se dá snadno namontovat i nainstalovat do jakékoli domácnosti.

Nejzajímavější výrobky

  • Koncové šifrování
  • Video v HD 1080p rozlišení
  • Zapojuje se do zásuvky
  • Včetně držáku na stěnu
Philips Hue Bridge – ucelené řešení pro vás

Bridge vám nabízí kompletní sadu funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti: světelné a zvukové alarmy, automatizaci simulace přítomnosti a možnost rozšiřovat konfiguraci domácího zabezpečení (nebo chytrého osvětlení).

Mějte přehled, co se doma děje

Dostávejte upozornění rovnou na své mobilní zařízení, kdykoli kamera Secure zaznamená pohyb. Vytvořte zóny aktivit nebo zóny pro balíčky, abyste byli upozorněni podle toho, co bylo původcem pohybu – třeba nějaká osoba, zvíře, vozidlo nebo balíček.

Předstírejte, že jste doma

Využijte kameru Secure se simulací přítomnosti a funkcí obousměrné komunikace a přidejte do zabezpečení své domácnosti další bezpečnostní úroveň, díky které budete klidnější.

