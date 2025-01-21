*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Kuželovité stolní svítidlo pro žárovky Lightguide (pískové)
Toto stolní svítidlo bylo speciálně navržené pro žárovky Lightguide. Vzniklo na 3D tiskárně a má jedinečný vlnitý vzor s matnou pískovou povrchovou úpravou.
- Vyrobeno pro kulaté a trojúhelníkové žárovky Lightguide
- Písková
- Vyrobeno z recyklovaných materiálů
- Matná povrchová úprava
- Samostatně neprodejné
Specifikace
Design a provedení
Barva
Béžová
Materiál
Syntetika