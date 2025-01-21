Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Modul nástěnného vypínače PhilipsHue (1ks)

Modul nástěnného vypínače Philips Hue (1 ks)

Díky modulu kabelového nástěnného vypínače budou vaše světla Philips Hue zapnutá a dosažitelná, i když bude tradiční vypínač vypnutý. Modul se napájí ze sítě, takže se obejdete bez baterií. Modul je nainstalovaný za stávajícím vypínačem světel. Dají se přes něj ovládat světla v různých místnostech i zónách a zapínáním a vypínáním si můžete procházet scény. Modul nástěnného vypínače vyžaduje Hue Bridge, který vám zajistí spolehlivou síť Zigbee. Svítidla tak budete mít pod kontrolou, i když vám vypadne Wi-Fi.

Nejzajímavější výrobky

  • Postarejte se, abyste měli osvětlení Hue v dosahu
  • Způsob, jak ze stávajících vypínačů udělat chytré
  • Ovládejte osvětlení, místnosti i zóny
  • Bez baterie, vyžadován nulový vodič
  • Vyžaduje Hue Bridge
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Syntetika

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné