Modul nástěnného vypínače Philips Hue (1 ks)
Díky modulu kabelového nástěnného vypínače budou vaše světla Philips Hue zapnutá a dosažitelná, i když bude tradiční vypínač vypnutý. Modul se napájí ze sítě, takže se obejdete bez baterií. Modul je nainstalovaný za stávajícím vypínačem světel. Dají se přes něj ovládat světla v různých místnostech i zónách a zapínáním a vypínáním si můžete procházet scény. Modul nástěnného vypínače vyžaduje Hue Bridge, který vám zajistí spolehlivou síť Zigbee. Svítidla tak budete mít pod kontrolou, i když vám vypadne Wi-Fi.
Nejzajímavější výrobky
- Postarejte se, abyste měli osvětlení Hue v dosahu
- Způsob, jak ze stávajících vypínačů udělat chytré
- Ovládejte osvětlení, místnosti i zóny
- Bez baterie, vyžadován nulový vodič
- Vyžaduje Hue Bridge
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika