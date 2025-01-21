Modul nástěnného vypínače pro chytré osvětlení (2 balení)
Tento produkt je určen pro chytré osvětlení. Kabelový modul zajistí, že vaše světla Philips Hue zůstanou napájená a ovladatelná — i když někdo vypne nástěnný vypínač. Napájeno z domácí elektroinstalace – není třeba měnit baterie. Nainstalujte ho za vypínač nebo do stropu nad svítidlem, kde je k dispozici nulový vodič. Po instalaci můžete pomocí stávajícího vypínače ovládat osvětlení v místnostech a zónách, nebo přecházet mezi oblíbenými přednastavenými scénami jednoduchým přepnutím. Vyžaduje Hue Bridge, který používá spolehlivé připojení Zigbee pro lokální ovládání, takže vaše osvětlení bude fungovat i při výpadku Wi-Fi. Pro více informací navštivte web: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Nejzajímavější výrobky
- Postarejte se, abyste měli osvětlení Hue v dosahu
- Způsob, jak ze stávajících vypínačů udělat chytré
- Ovládejte osvětlení, místnosti i zóny
- Bez baterie, vyžadován nulový vodič
- Vyžaduje Hue Bridge
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika