*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Napájecí adaptér k bodovému svítidlu Philips Hue Go
Pomocí tohoto napájecího adaptéru můžete nabíjet svoje přenosné svítidlo Go. Kdekoli se vám zachce, můžete vytvořit záplavu barev nebo ústřední bod, který světlem navodí tu správnou náladu.
- Napájecí adaptér
- Pro přenosnou lampičku Go
- White
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika