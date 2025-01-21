Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Napájecí adaptér ke světelné liště Philips Hue Play

Napájecí adaptér ke světelné liště Philips Hue Play

Připojte k tomuto bílému napájecímu adaptéru až tři světelné lišty Play. Záplava barev chytrého osvětlení navodí tu pravou atmosféru.

Nejzajímavější výrobky

  • Napájecí adaptér
  • Propojte 3 světelné lišty Play
  • White
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Syntetika

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Podporované systémy

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu