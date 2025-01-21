Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Napájecí adaptér Philips Hue (jeden vstup)

Napájecí adaptér Philips Hue (jeden vstup)

Do tohoto bílého napájecího adaptéru můžete zapojit světla Philips Hue. Je kompatibilní s modely Signe, Bloom, Iris, světelnými pásy lightstrip i světelnou trubicí Play Gradient.

Nejzajímavější výrobky

  • Napájecí adaptér
  • Výkon až 20 W
  • White
