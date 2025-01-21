Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue Napájecí adaptér Philips Hue (jeden vstup)

Napájecí adaptér Philips Hue (jeden vstup)

Do tohoto černého napájecího adaptéru můžete zapojit světla Philips Hue. Je kompatibilní s modely Signe, Bloom, Iris, světelnou trubicí Play Gradient, lištou Hue Play Gradient Lightstrip pro televize a počítače i zařízením Hue sync box.

  • Napájecí adaptér
  • Výkon až 20 W
  • Černá
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Syntetika

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Různé

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Podporované systémy

Jiné

